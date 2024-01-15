10 главных песен блатного мира (ВИДЕО)

Эти хиты, несмотря на сомнительное или и вовсе тюремное содержание, пела вся страна.

Песни из воровского и тюремного мира стали популярны еще в Российской империи. Особенно ярко жанр проявился в Одессе, портовом городе, куда стекались воры и мошенники со всей страны, где была велика и мелкая, и организованная преступность. Тексты, наполненные жаргоном, часто накладывались на популярную музыку танго или на простые еврейские мотивы и исполнялись в кабаках.

Не любил блатную «романтику» Иосиф Сталин (по его указу маршал Георгий Жуков после войны отправился в Одессу для жесткой борьбы с преступностью). Поэтому подобные сочинения были в СССР долгое время в опале. Но постепенно жанр вновь приобрел популярность. Блатные песни пел даже всесоюзный кумир, актер и музыкант Владимир Высоцкий. А в 1979 году вышел ныне культовый сериал «Место встречи изменить нельзя», где была исполнена самая известная блатная песня XX века «Мурка».

В «лихие девяностые», с разгулом преступности, тюремные песни вспомнили вновь. Появилась и масса новых хитов. Часть из них писали реально отсидевшие авторы, а некоторые сочинялись по запросу подобной аудитории. Жанр в прессе окрестили русским шансоном, который, впрочем, к французскому шансону не имел никакого отношения. Рассказываем о «Мурке» и других хитах, которые слышал любой русский.

1. «Мурка» (нач. 1920-х)

Это, вероятно, самая известная песня воровского мира. Текст к ней сочинил в начале 1920-х одесский поэт Яков Ядов (Давыдов) и наложил на переиначенную еврейскую мелодию. Песня стала столь популярной, что ушла в народ и обросла множеством вариантов, в том числе и самым известным, уголовно-блатным.

История про девушку Марусю по прозвищу Мурка (так часто называли кошек, поэтому поется «Мурка, ты мой котеночек») основана на реальных событиях. Она вела в Одессе воровские дела вместе с бандой шулеров. Позже оказалось, что Мурка – внедренный агент ЧК, она сдала всех бандитов милиции, за что и была убита. «За это пулю получай», – поется в песне.

Композиция стала практически гимном криминального мира, часто Мурку ассоциируют с МУРом (Московским уголовным розыском). Одно из самых известных исполнений появилось в сериале «Место встречи изменить нельзя», где ее играет на пианино сотрудник МУРа Шарапов, внедренный в банду, а поет член банды – настоящий уголовник.

2. «Таганка» (нач. 1920-х)

Название песни отсылает к Таганской тюрьме в Москве. Есть разные версии того, когда была написана песня, возможно, еще в царское время. Но настоящим хитом, практически гимном тюремной жизни, она стала в 1920-х. Песня поется от лица рецидивиста, который снова попадает в тюрьму.

«Таганка – все ночи, полные огня» – в припеве отсылка к тому, что в тюрьмах даже ночью не гасили свет. Среди известных исполнителей песни был Владимир Высоцкий, а популярность после перестройки песня приобрела в исполнении Михаила Шуфутинского.

3. «Ванинский порт» (кон. 1930-х)

Точное авторство песни неизвестно, поэтому часто ее называют народной, якобы сочиненной заключенными Колымских лагерей. Именно туда из порта Ванино на Тихом океане уходили пароходы. Среди наиболее известных современных исполнителей этой песни – Юрий Шевчук и Вячеслав Бутусов.

4. «Доля воровская» (1959–2013)

Преступник пишет письмо матери (популярный ход), где жалуется на свою долю – с самых юных лет он видел одну тюрьму и нары, а мечтает о свободе.

Впервые песня звучит на грузинском языке в советском фильме «Случай на плотине» (в оригинале – «Приговор») 1959 года. Позже в самых разных версиях эту песню уже на русском пели разные исполнители, в том числе Владимир Высоцкий. Всесоюзная же слава к ней пришла в 1970-х, когда ее исполнил певец Борис Давидян (Бока).

В 2013 году вышла самая популярная ныне версия этой песни в исполнении группы «Беломорканал».

5. «Гоп-стоп» (кон. 1970-х)

У автора и исполнителя песни Александра Розенбаума не было тюремного опыта. Однако он вырос в Ленинграде, где были живы легенды и рассказы о «гопниках», беспризорниках и малолетних преступниках из «Городского общества призора» (ГОП). Розенбаум стилизовал песню под блатную и придумал яркий сюжет с описанием того, как происходит «гоп-стоп» и бандиты наказывают некую даму, которая их предала. В чем-то тут есть отсылка и к Мурке. Эта веселая песня об убийстве получилась столь правдоподобной и удачной, что ей до сих пор подпевает вся страна.

6. «Я куплю тебе дом» (кон. 1980-х)

Автор песни Михаил Танич несколько лет провел в лагерях, осужденный за антисоветскую агитацию, освободился по амнистии после смерти Сталина. В 1990 году он организовал группу «Лесоповал», название которой отсылает к занятиям лагерных заключенных. Одним из главных хитов группы стала песня «Я куплю тебе дом».

Это песня исполняется от лица человека (очевидно, находящегося в заключении), который мечтает на свободе купить дом и привести туда любимую девушку. Припев «А белый лебедь на пруду» знает вся страна, но часто даже не осознает контекста и подтекста песни.

7. «Владимирский централ» (1998)

Автор и исполнитель песни Михаил Круг – уже классик русского шансона. Сам он никогда не сидел в тюрьме, при этом написал самый известный и пронзительный тюремный романс.

Владимирский централ – тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимир. Она была построена еще в конце XVIII века, туда сажали политических заключенных. В песне поется о том, как заключенный едет во Владимирский централ «этапом из Твери» (откуда родом и сам Круг), и его сердце сжимается и от весны, и от того, что любимой нет рядом.

Под эту лирическую балладу в конце 1990-х и в 2000-х танцевали медленные танцы во всех злачных заведениях и ресторанах, где отдыхали бандиты. Самого Круга убили неизвестные в 2002 году.

8. «Хоп, мусорок» (2001)

Блатные песни в 1990-х стали столь популярны, что стали появляться поп-группы, поющие стилизованные песни. Самая известная – женская группа «Воровайки», основанная в 1999 году, которая выступала в жанре блат-поп, как они сами его называли.

Их настоящим хитом стала песня «Хоп, мусорок», изобилующая блатным жаргоном и довольно грубыми выражениями. «Мусорок» – жаргонное пренебрежительное обращение к сотруднику полиции. Это слово вошло в обиход и до сих пор популярно, а произошло от аббревиатуры МУС (Московский уголовный сыск) – так МУР (упомянутый в «Мурке») назывался до революции.

9. «Наколочка» (2002)

Татуировки с церквями на груди обозначают причастность к воровскому миру, а количество куполов может означать тюремный срок либо количество попаданий в тюрьму. Поэтому тема «куполов» очень популярна в блатной песне.

Известный исполнитель русского шансона Михаил Шуфутинский в своей «Наколочке» поет о том, как девушка демонстрирует игривое тату в то время, как его лирический герой скрывает на груди свои «купола». Для того, кто сидел в тюрьме, тату – это «наколочка». «Сколько сердце насчитало этих куполов, столько лет платил я по счетам моих долгов».

10. «Только для тебя» (2002)

Песня поется от лица парня, который всю свою жизнь посвятил возлюбленной – для нее сделал и первую наколку, и раскрыл в себе криминальные «таланты». Предательство любимой, по его мнению, требует отмщения.

Песня более всего известна в исполнении Михаила Круга в дуэте со звездой русского шансона Викой Цыгановой.

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