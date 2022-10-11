Кого и почему у нас называют гопниками?

Гопниками в России называют не просто хулиганов и преступников, но именно тех, кто принадлежит к блатному миру. Оказывается, все дело в аббревиатуре.

«Ещё до появления высоких технологий я уже пару раз расплачивался мобильным телефоном», - шутят русские в интернете. Оценить эту шутку способны те, чья молодость пришлась на 1990-е и начало 2000-х.

Типичные гопники начала 2000-х Silvymaro (CC BY-SA 4.0) Silvymaro (CC BY-SA 4.0)

В то время гопники наводили страх на добропорядочных горожан, под угрозой насилия отбирая у них тогда еще дефицитные мобильные телефоны, любые другие ценные вещи или просто наличные деньги в темных подворотнях. В русском языке эти нападения называют «гоп-стоп».

Откуда пошли слова «гоп» и «гопник»?

В Толковом словаре живого великорусского языка русского лексикографа и собирателя фольклора Владимира Даля (первое издание датировано 1863-1866 годами) «гоп» означает «скачок, прыжок или удар». Между тем в небольшом по объему словаре воровского жаргона «Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка», составленном Далем ориентировочно в 1850-е годы, слово «гопать» имеет означает «ночевать на улице».

Такое значение по смыслу не противоречит более популярной версии происхождения слов «гоп» и «гопник». Согласно ей, дело в аббревиатуре ГОП, закрепившейся за Государственным обществом призора в Санкт-Петербурге. В конце XIX века оно располагалось в одном из корпусов некогда фешенебельной Знаменской гостиницы (современная «Октябрьская»), в самом центре города, напротив Московского вокзала. Это был сиротский приют, куда отправлялись дети бедняков и малолетние преступники.

Гостиница на Знаменской площади Public domain Public domain

После революции 1917 года здание было национализировано, однако сохранило и свою функцию, и аббревиатуру. Изменилось лишь название: теперь это было Государственное общежитие пролетариата. Но в 1920-е годы основными его обитателями стали не рабочие, а беспризорники. Гражданская война в России, эпидемии и нескольких лет страшного голода привели к тому, что беспризорников было много. Жители этой ночлежки и стали именовать себя ГОПниками. Не задействованные на производстве, они промышляли мелким воровством, хулиганством, грабежами и поддерживали дурную славу района Лиговка, где находилось их общежитие.

С привокзальной площади на окраины

Лиговка Public domain Public domain

В то время Лиговка сама по себе считалась самым опасным и злачным местом в Ленинграде. Она часто фигурировала в криминальной хронике как место преступлений, шокировавших всю страну, будь то групповое изнасилование или зверские расправы с инспекторами милиции. Искоренить преступность на Лиговке удалось Паулине Онушонок — первой женщине-начальнику отдела милиции в СССР. Она же решила проблему детской преступности и беспризорников в городе и стране: считается, что с ее подачи в 1935 году были учреждены детские комнаты милиции. Там с малолетними хулиганами проводилась воспитательная работа.

Ленинград, 1928 Public domain Public domain

Так Паулина Онушонок смогла восстановить репутацию Лиговки, а гопники со временем сначала «перебрались» из центра города на его окраины — в спальные районы.

Ныне они, к счастью, чаще встречаются не на улицах, а в анекдотах, литературе и кино.

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