Тыва глазами американца (ВИДЕО)

Развлечения
Russia Beyond
Если смешать бескрайний простор золотых степей и гор с кочевым образом жизни местных жителей, добавить к этому спокойствие буддизма и приправить магической аурой шаманизма, вы получите что-то потустороннее… Это и есть Тыва.
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