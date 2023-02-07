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Тыва глазами американца (ВИДЕО)
Развлечения
07 ФЕВРАЛЯ 2023
Russia Beyond
Если смешать бескрайний простор золотых степей и гор с кочевым образом жизни местных жителей, добавить к этому спокойствие буддизма и приправить магической аурой шаманизма, вы получите что-то потустороннее… Это и есть Тыва.
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