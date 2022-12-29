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Приморский край глазами американца (ВИДЕО)
Развлечения
29 ДЕКАБРЯ 2022
Russia Beyond
В списке дел Тима Керби в Приморском крае: морской заповедник с невероятными видами; захватывающее приключение на морских каяках; встреча с редчайшим дальневосточным леопардом. Ладно, леопарда Тим так и не встретил, но все остальное удалось.
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