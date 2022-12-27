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Владивосток глазами американца (ВИДЕО)
Развлечения
27 ДЕКАБРЯ 2022
Russia Beyond
Владивосток отличается от любого российского города. Как говорят местные, это самый европейский город Азии. Самый русский американец Тим Керби отправился туда, чтобы разобраться, что здесь осталось от Европы, а что от Азии.
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