Хакасия глазами американца (ВИДЕО)

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Russia Beyond
Хакасия – земля, уходящая своими золотыми степями в небесную бесконечность. Самый русский американец Тим Керби отправился туда, чтобы исследовать таинственное и неизведанное царство бесконечного горизонта.
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