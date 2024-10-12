Как большевики боролись с религией при помощи ПЛАКАТОВ

Советская пропаганда была весьма креативна. Во многочисленных визуальных образах формировалось негативное восприятие церкви и священников.
Карл Маркс писал: «Религия есть опиум народа». Владимир Ленин повторял эту формулировку в своих работах не раз. Фраза стала настоящим лозунгом большевиков. Вождь революции писал, что именно бессильное положение угнетенного класса и его неспособность противостоять «эксплуататорам» и порождает веру в некую лучшую загробную жизнь. Религия предлагает им «дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования».
Давайте посмотрим на некоторые из постеров, созданных для борьбы с церковью.
1) «Религия – дурман для народа»
2) «Царь, поп и богач на плечах у трудового народа»
3) «Религия – яд, береги ребят»
4) «Кто против советов»
5) Плакат из журнала «Безбожник у станка»
Саваоф: Только еще вас, товарищ Будда, не протаскивали
Аллах: Ходи веселей, пожалуйста, ходи
Иегова: Ало, марше. Не все нам и имени твоему. Пожалуйте бриться
6) «Символы веры»
7) «С земными царями разделались. Принимаемся за небесных»
8) «Борьба против религии. Борьба за социализм!!!»
9) «Как попы народ обирают. Все люди братья, - люблю с них брать я»
10) «Пером рабкора и светом науки разоблачайте сектантские штуки!»
11) «Довольно надувательства»
12) «Спасибо за культуру – гигантский вклад.
А теперь иди на полку, где мифы стоят»
13) «Крест и трактор»
14) «К 11-ой годовщине Советской конституции»
15) «Бога нет»
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