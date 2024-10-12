Как большевики боролись с религией при помощи ПЛАКАТОВ

Советская пропаганда была весьма креативна. Во многочисленных визуальных образах формировалось негативное восприятие церкви и священников.

Карл Маркс писал: «Религия есть опиум народа». Владимир Ленин повторял эту формулировку в своих работах не раз. Фраза стала настоящим лозунгом большевиков. Вождь революции писал, что именно бессильное положение угнетенного класса и его неспособность противостоять «эксплуататорам» и порождает веру в некую лучшую загробную жизнь. Религия предлагает им «дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования».

Давайте посмотрим на некоторые из постеров, созданных для борьбы с церковью.

1) «Религия – дурман для народа»

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2) «Царь, поп и богач на плечах у трудового народа»

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3) «Религия – яд, береги ребят»

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4) «Кто против советов»

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5) Плакат из журнала «Безбожник у станка»

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Саваоф: Только еще вас, товарищ Будда, не протаскивали

Аллах: Ходи веселей, пожалуйста, ходи

Иегова: Ало, марше. Не все нам и имени твоему. Пожалуйте бриться

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7) «С земными царями разделались. Принимаемся за небесных»

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8) «Борьба против религии. Борьба за социализм!!!»

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9) «Как попы народ обирают. Все люди братья, - люблю с них брать я»

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10) «Пером рабкора и светом науки разоблачайте сектантские штуки!»

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12) «Спасибо за культуру – гигантский вклад.

А теперь иди на полку, где мифы стоят»

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13) «Крест и трактор»

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14) «К 11-ой годовщине Советской конституции»

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