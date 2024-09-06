По этим коврам можно изучать советскую историю!

Вы наверняка видели вживую или на каком-нибудь фото типичную советскую квартиру с ковром на стене. Так вот, в Советском Союзе его ворсейшество не только украшал интерьер, но и рассказывал о трудовых и военных подвигах, строительстве городов и много о чем еще. Делимся с вами самыми яркими образцами парадных ковров.

Традиционное ремесло – ковроткачество – в советское время превратилось в пропаганду новых идеалов. Подвиги и будни советского народа воспевали не только скучные отчеты, но и яркие тканные картины.

Ковер «Конный пробег» создан по мотивам реальной истории. В 1935 году туркменские колхозники решили совершить марш-бросок из Ашхабада в Москву. Группа из тридцати человек на лошадях ахалтекинской и иомудской пород преодолели 4300 км! Их маршрут пролегал через пустыню Каракумы, плато Усть-Юрт и Поволжские степи. Дорога заняла у них 84 дня – рекорд для такого перехода!

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По коврам можно изучать историю строительства СССР. Например, как проходило освоение Сибири, возводили новые магистрали или даже целые города.

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Например, на ковре «Огни строек», выполненном в вечерних синих тонах, можно увидеть силуэты заводов и фабрик, линий электропередач, вагонетки, тянущие добытую руду, едущие куда-то цистерны.

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А ковер «Москва строится» – настоящая поэма о том, как менялась советская столица в 1960-е. Тут и Кремль, и Большой театр, и монумент «Покорителям космоса», станции метро и современные многоэтажки, вырастающие в новых районах города.

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Есть ковры, посвященные космосу.

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Подвигу папанинцев на дрейфующей полярной станции.

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Очаровательные ковры для детей.

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А эти гобелены больше похожи на картины или фрески.

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Выставка «Ковер историй. Сюжеты советского коврового искусства» работает во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства до 13 октября.

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