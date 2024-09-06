По этим коврам можно изучать советскую историю!

Традиционное ремесло – ковроткачество – в советское время превратилось в пропаганду новых идеалов. Подвиги и будни советского народа воспевали не только скучные отчеты, но и яркие тканные картины.
Ковер «Конный пробег» создан по мотивам реальной истории. В 1935 году туркменские колхозники решили совершить марш-бросок из Ашхабада в Москву. Группа из тридцати человек на лошадях ахалтекинской и иомудской пород преодолели 4300 км! Их маршрут пролегал через пустыню Каракумы, плато Усть-Юрт и Поволжские степи. Дорога заняла у них 84 дня – рекорд для такого перехода!
По коврам можно изучать историю строительства СССР. Например, как проходило освоение Сибири, возводили новые магистрали или даже целые города.
Например, на ковре «Огни строек», выполненном в вечерних синих тонах, можно увидеть силуэты заводов и фабрик, линий электропередач, вагонетки, тянущие добытую руду, едущие куда-то цистерны.
А ковер «Москва строится» – настоящая поэма о том, как менялась советская столица в 1960-е. Тут и Кремль, и Большой театр, и монумент «Покорителям космоса», станции метро и современные многоэтажки, вырастающие в новых районах города.
Есть ковры, посвященные космосу.
Подвигу папанинцев на дрейфующей полярной станции.
Очаровательные ковры для детей.
А эти гобелены больше похожи на картины или фрески.
Выставка «Ковер историй. Сюжеты советского коврового искусства» работает во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства до 13 октября.
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене.