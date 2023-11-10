Как и зачем современные дизайнеры воссоздают советский интерьер

Во многих российских домах по инерции все еще сохраняется советский интерьер. Но некоторые современные русские или проживающие в России экспаты сознательно создают у себя советский стиль с нуля.

В советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» главный герой улетел из Москвы в Ленинград, доехал до дома по тому же адресу, что и его московский, открыл своим ключом чужую дверь и завалился спать. Подвоха он не почувствовал. Во-первых, потому что был сильно нетрезв, а во-вторых, из-за того, что планировки и интерьеры его московской и чужой ленинградской квартиры были как братья-близнецы.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1975 Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1975

Лакированные мебельные стенки из темного дерева с книгами и обитые красным плюшем стулья, темные обои и выкрашенные белой краской двери, лаконичный журнальный столик из светлого дерева с настольной лампой… Художники-постановщики воспроизвели в кадре ключевые элементы обстановки, характерной для многих советских квартир 1970-х, обыграв их всенародную популярность.

В середине 2010-х в интерьерах российских кафе, ресторанов и квартир стилизация под советский интерьер стала появляться все чаще. Дело вовсе не в том, что за 20–30 лет хозяева не успели сделать ремонт. Наоборот, ценители специально охотятся за югославскими стенками и чехословацким хрусталем, советскими радиолами и чемоданами, польским сервизом и креслами из ГДР – как дефицитной, так и массовой утварью и мебелью, наполнявшими квартиры полвека назад.

Что такое советский стиль

Советским стилем обычно называют интерьеры советского периода, чаще всего 1960–1970-х годов. Это локальная разновидность стиля mid-century, который зародился в Европе после Второй мировой войны, быстро распространился до США и через какое-то время дошел до Советского Союза.

Проект мебели для общей комнаты двухкомнатной квартиры. 1962 год Из альбома А. И. Белорусского «Мебель». 1962 Из альбома А. И. Белорусского «Мебель». 1962

Такой стиль решал проблемы с обстановкой маленьких квартир. После Великой Отечественной войны была острая нехватка жилья, началось массовое строительство домов с типовыми маленькими квартирами. Тяжеловесная мебель начала ХХ века не отвечала новым условиям жизни. А главное – настроению.

«Любой стиль – это заявление общества о своем мировоззрении. После войны резко поменялись ценности, люди ощутили в полной мере бренность бытия, поэтому интерьеры стали более простыми и легкими, как будто немного временными. Так, например, вся мебель встала на ножки: это одна из отличительных черт mid-century, стиля 1950-х. Опять же это правильное решение для маленьких квартир. Чем больше пола мы видим, тем больше нам кажется помещение. Мозг оценивает размер помещения по размеру пола, который видит глаз», – говорит дизайнер Янина Трофимович.

Еще одна отличительная особенность mid-century – это появление в интерьерах мебели из фанеры. Например, кресла из гнутой фанеры, стеллажи. Но шпонированная лакированная мебель была тоже актуальна.

«Многие вспомнят лакированные тумбы на ножках или серванты в квартирах своих бабушек», – говорит Янина.

Доярка Тамара Леонова с семьей у себя дома Ю. Иванов/Sputnik Ю. Иванов/Sputnik

По ее словам, мебель именно советского производства использовали в обстановке тех лет не так много – не больше четверти от общего количества. То, что принято считать советской мебелью, производили в Польше, Чехословакии, ГДР, Румынии. В СССР неплохие предметы делали в Эстонии и Латвии.

Что можно взять за образец

Удачным примером стилизации интерьера под эпоху СССР стал проект французского дизайнера и блогера* Грегори Лестерлена, разработанный в 2022 году для московской однокомнатной квартиры.

«Подобный проект я хотел сделать очень давно. Когда я увидел эту квартиру, то поговорил с владельцем и спросил: “Могу ли я сделать то, что хочу?” Он сказал мне: “Да, конечно”. И я сказал, что хочу сделать советскую квартиру из-за вида из окна и всего, что связано с этим местом», – рассказывает Грегори.

Французский дизайнер также отмечает сходство между европейскими предметами мебели из эпохи mid-century и советскими: «Мне нравится советский стиль в плане оформления. В основном это касается мебели – ведь у нас в Европе практически все то же самое, просто по-другому организовано».

С другой стороны, в СССР были и собственные фишки, например ковры на стенах. И такой декор, по мнению Грегори, сегодня можно интересно обыграть: «Когда я впервые увидел ковер на стене, мне показалось, что это немного странно. Но если хорошо вписать его в интерьер – я имею в виду, если найти хороший ковер и все стилизовать – может получиться очень хорошо».

В его проекте внимание привлекает портрет Владимира Ильича Ленина.

«Ленин был основателем Советского Союза. Поэтому я не собираюсь помещать туда Сталина – он только последователь. Так что если мы говорим о Советском Союзе, то это Ленин и никто другой. Может быть, это немного провокационно, но я думаю, что это хорошо сочетается со стилем», – отмечает Грегори.

Изображение вождя вызвало у публики противоречивые эмоции, но в некотором смысле прибавило проекту популярности.

«Эта квартира появилась в нескольких журналах, и у нее было 50% поклонников и 50% критиков, это был скандал... Но она вошла в десятку лучших квартир в России в 2022 году (по версии портала mydecor.ru – Прим. ред.). Пока профессионалы признают работу, все остальное – дело вкуса», – утверждает Грегори Лестерлен.

Для того чтобы создать неосоветский интерьер, он рекомендует погрузиться в изучение истории.

«В наше время люди слишком быстро забывают историю. Поэтому читайте об истории, ищите фотографии, ходите в магазины со старой мебелью. И просто делайте так, как вам нравится».

Маст-хэв советского интерьера

Стилизованный интерьер от интерьера, не видевшего ремонта со времен СССР, отличает умеренность.

Интерьер одной из московских квартир. 1979 А. Свердлов/Sputnik А. Свердлов/Sputnik

«Нельзя дословно цитировать стили прошлого: очень легко создать ощущение нафталина или не очень качественного музея, – считает Янина Трофимович. – Интереснее воссоздать стиль вне времени, но с атрибутами стилистики 1950-х, 1960-х. У вас может быть всего несколько винтажных и в самом деле ценных предметов мебели. А остальную обстановку вы можете оформить в современном стиле».

Тем не менее есть несколько базовых принципов, которые отличают советскую стилистику. Их легко повторить самостоятельно.

Диван, стеллаж, тумба под телевизор должны быть с четкими прямыми углами, плюс они должны встать на легкие конусообразные ножки.

Скругленность допустима в технике, например в случае с холодильником. Можно и вовсе восстановить советский холодильник ЗИЛ, и это будет стильным акцентом.

В фотосессии квартиры по проекту Грегори Лестерлена поучаствовала их с Ольгой Шангиной собака Арлетт @arlette.the.corgi Ольга Шангина

«Конечно, нужен ковер. Можно посмотреть винтажные килимы: они вполне соответствуют эстетике тех лет», – говорит Янина Трофимович.

А вот вешать на стену портрет Ленина она не стала бы. «Портреты вождей – это все же больше китч. А вот графика или живопись советских времен смотрится стильно. Лыжники, работницы в поле, сцены в бассейне или на стройке – все подходит», – считает она.

Дизайнер и преподаватель СПбГУ Светлана Витковская в свою очередь обращает внимание на фактуры. Она советует использовать в отделке стен обои, на пол постелить линолеум или выложить плашками наборный паркет. Потолок лучше всего побелить или покрасить и ни в коем случае не использовать натяжной.

«При создании обстановки можно вспомнить про стенки производства ГДР и Югославии. А обязательная часть интерьера – книги и сервант с хрусталем», – подчеркивает Светлана.

Для гостиной или столовой она советует найти стол-книжку из лакированного шпона цвета вишня или орех, подобрать к нему деревянные стулья с мягким сиденьем в обивке. Важно обратить внимание на детали: повесить ковер на стену, собрать комплект из торшера, кресел и журнального столика.

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Несмотря на специфичность, дизайнеры ценят советский стиль и mid-century за то, что их можно вписать в любую архитектурную канву.«Классику вы не можете использовать в хрущевке – это смешно. А mid-century вы можете создавать в старом фонде, в новостройке, в сталинке, в хрущевке – он непритязателен», – отмечает Янина Трофимович.

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