Как и зачем современные дизайнеры воссоздают советский интерьер

В советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» главный герой улетел из Москвы в Ленинград, доехал до дома по тому же адресу, что и его московский, открыл своим ключом чужую дверь и завалился спать. Подвоха он не почувствовал. Во-первых, потому что был сильно нетрезв, а во-вторых, из-за того, что планировки и интерьеры его московской и чужой ленинградской квартиры были как братья-близнецы.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»Eldar Ryazanov/Mosfilm, 1975
Лакированные мебельные стенки из темного дерева с книгами и обитые красным плюшем стулья, темные обои и выкрашенные белой краской двери, лаконичный журнальный столик из светлого дерева с настольной лампой… Художники-постановщики воспроизвели в кадре ключевые элементы обстановки, характерной для многих советских квартир 1970-х, обыграв их всенародную популярность.
В середине 2010-х в интерьерах российских кафе, ресторанов и квартир стилизация под советский интерьер стала появляться все чаще. Дело вовсе не в том, что за 20–30 лет хозяева не успели сделать ремонт. Наоборот, ценители специально охотятся за югославскими стенками и чехословацким хрусталем, советскими радиолами и чемоданами, польским сервизом и креслами из ГДР – как дефицитной, так и массовой утварью и мебелью, наполнявшими квартиры полвека назад.
Советским стилем обычно называют интерьеры советского периода, чаще всего 1960–1970-х годов. Это локальная разновидность стиля mid-century, который зародился в Европе после Второй мировой войны, быстро распространился до США и через какое-то время дошел до Советского Союза.
Проект мебели для общей комнаты двухкомнатной квартиры. 1962 годИз альбома А. И. Белорусского «Мебель». 1962
Такой стиль решал проблемы с обстановкой маленьких квартир. После Великой Отечественной войны была острая нехватка жилья, началось массовое строительство домов с типовыми маленькими квартирами. Тяжеловесная мебель начала ХХ века не отвечала новым условиям жизни. А главное – настроению.
«Любой стиль – это заявление общества о своем мировоззрении. После войны резко поменялись ценности, люди ощутили в полной мере бренность бытия, поэтому интерьеры стали более простыми и легкими, как будто немного временными. Так, например, вся мебель встала на ножки: это одна из отличительных черт mid-century, стиля 1950-х. Опять же это правильное решение для маленьких квартир. Чем больше пола мы видим, тем больше нам кажется помещение. Мозг оценивает размер помещения по размеру пола, который видит глаз», – говорит дизайнер Янина Трофимович.
Еще одна отличительная особенность mid-century – это появление в интерьерах мебели из фанеры. Например, кресла из гнутой фанеры, стеллажи. Но шпонированная лакированная мебель была тоже актуальна.
«Многие вспомнят лакированные тумбы на ножках или серванты в квартирах своих бабушек», – говорит Янина.
Доярка Тамара Леонова с семьей у себя домаЮ. Иванов/Sputnik
По ее словам, мебель именно советского производства использовали в обстановке тех лет не так много – не больше четверти от общего количества. То, что принято считать советской мебелью, производили в Польше, Чехословакии, ГДР, Румынии. В СССР неплохие предметы делали в Эстонии и Латвии.
Удачным примером стилизации интерьера под эпоху СССР стал проект французского дизайнера и блогера* Грегори Лестерлена, разработанный в 2022 году для московской однокомнатной квартиры.
«Подобный проект я хотел сделать очень давно. Когда я увидел эту квартиру, то поговорил с владельцем и спросил: “Могу ли я сделать то, что хочу?” Он сказал мне: “Да, конечно”. И я сказал, что хочу сделать советскую квартиру из-за вида из окна и всего, что связано с этим местом», – рассказывает Грегори.
Французский дизайнер также отмечает сходство между европейскими предметами мебели из эпохи mid-century и советскими: «Мне нравится советский стиль в плане оформления. В основном это касается мебели – ведь у нас в Европе практически все то же самое, просто по-другому организовано».
С другой стороны, в СССР были и собственные фишки, например ковры на стенах. И такой декор, по мнению Грегори, сегодня можно интересно обыграть: «Когда я впервые увидел ковер на стене, мне показалось, что это немного странно. Но если хорошо вписать его в интерьер – я имею в виду, если найти хороший ковер и все стилизовать – может получиться очень хорошо».
В его проекте внимание привлекает портрет Владимира Ильича Ленина.
«Ленин был основателем Советского Союза. Поэтому я не собираюсь помещать туда Сталина – он только последователь. Так что если мы говорим о Советском Союзе, то это Ленин и никто другой. Может быть, это немного провокационно, но я думаю, что это хорошо сочетается со стилем», – отмечает Грегори.
Изображение вождя вызвало у публики противоречивые эмоции, но в некотором смысле прибавило проекту популярности.
«Эта квартира появилась в нескольких журналах, и у нее было 50% поклонников и 50% критиков, это был скандал... Но она вошла в десятку лучших квартир в России в 2022 году (по версии портала mydecor.ru – Прим. ред.). Пока профессионалы признают работу, все остальное – дело вкуса», – утверждает Грегори Лестерлен.
Для того чтобы создать неосоветский интерьер, он рекомендует погрузиться в изучение истории.
«В наше время люди слишком быстро забывают историю. Поэтому читайте об истории, ищите фотографии, ходите в магазины со старой мебелью. И просто делайте так, как вам нравится».
Стилизованный интерьер от интерьера, не видевшего ремонта со времен СССР, отличает умеренность.
Интерьер одной из московских квартир. 1979А. Свердлов/Sputnik
«Нельзя дословно цитировать стили прошлого: очень легко создать ощущение нафталина или не очень качественного музея, – считает Янина Трофимович. – Интереснее воссоздать стиль вне времени, но с атрибутами стилистики 1950-х, 1960-х. У вас может быть всего несколько винтажных и в самом деле ценных предметов мебели. А остальную обстановку вы можете оформить в современном стиле».
Тем не менее есть несколько базовых принципов, которые отличают советскую стилистику. Их легко повторить самостоятельно.
Диван, стеллаж, тумба под телевизор должны быть с четкими прямыми углами, плюс они должны встать на легкие конусообразные ножки.
Скругленность допустима в технике, например в случае с холодильником. Можно и вовсе восстановить советский холодильник ЗИЛ, и это будет стильным акцентом.
В фотосессии квартиры по проекту Грегори Лестерлена поучаствовала их с Ольгой Шангиной собака Арлетт @arlette.the.corgiОльга Шангина
«Конечно, нужен ковер. Можно посмотреть винтажные килимы: они вполне соответствуют эстетике тех лет», – говорит Янина Трофимович.
А вот вешать на стену портрет Ленина она не стала бы. «Портреты вождей – это все же больше китч. А вот графика или живопись советских времен смотрится стильно. Лыжники, работницы в поле, сцены в бассейне или на стройке – все подходит», – считает она.
Дизайнер и преподаватель СПбГУ Светлана Витковская в свою очередь обращает внимание на фактуры. Она советует использовать в отделке стен обои, на пол постелить линолеум или выложить плашками наборный паркет. Потолок лучше всего побелить или покрасить и ни в коем случае не использовать натяжной.
«При создании обстановки можно вспомнить про стенки производства ГДР и Югославии. А обязательная часть интерьера – книги и сервант с хрусталем», – подчеркивает Светлана.
Для гостиной или столовой она советует найти стол-книжку из лакированного шпона цвета вишня или орех, подобрать к нему деревянные стулья с мягким сиденьем в обивке. Важно обратить внимание на детали: повесить ковер на стену, собрать комплект из торшера, кресел и журнального столика.
Несмотря на специфичность, дизайнеры ценят советский стиль и mid-century за то, что их можно вписать в любую архитектурную канву.«Классику вы не можете использовать в хрущевке – это смешно. А mid-century вы можете создавать в старом фонде, в новостройке, в сталинке, в хрущевке – он непритязателен», – отмечает Янина Трофимович.
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