Как отдыхали ЛЕТОМ в царской России? (ФОТО)

Толпы на пляже и «кисель» из людей в море – не про дворянский отдых. До революции летний отдых организовывали совсем по-другому.

Как и сегодня, жители Российской империи летом стремились уехать из душных городов на природу, скрыться от солнца в тени деревьев и наслаждаться живописными местами в хорошей компании.

Выезжала на отдых, конечно, знать того времени – дворяне, купцы и обеспеченные горожане. Кто-то – в собственные загородные усадьбы, кто-то снимал дачу на природе и непременно приглашал туда родственников или друзей.

Популярные развлечения – светские беседы, музицирование и самодеятельные постановки театральных пьес.

Однако самым частым и любимым занятием были долгие чаепития на свежем воздухе. Эдакая русская сиеста.

Проводить время отдыхающие могли и за книгой.

Любили русские дворяне и пикники на природе.

Даже царская семья нередко располагалась на траве. На фото – императрица Мария Федоровна, великие князья и княгини и другие родственники Романовых.

Другой популярный способ сбежать из города – отдых на море. Чаще всего выбирали Крым и его живописные окрестности. Здесь поправляли здоровье целебным морским воздухом.

И, конечно, бродили по горным тропам.

У царской семьи и и богатых дворян здесь были свои дворцы и дома на побережье. На фото – княгиня Юсупова (слева) в своем крымском дворце в Кореизе.

Строили здесь и дачи поскромнее. Например, Антон Чехов, страдавший туберкулезом, часто ездил на дачу в Крым.

В Крыму можно было встретить весь цвет интеллигенции и пообщаться в неформальной обстановке. Множество гостей принимал здесь Лев Толстой – почти год писатель жил во дворце у друзей.

Популярным видом досуга были и поездки на минеральные курорты Кавказа. На фото – девушки в Ессентуках.

Такой отдых с питьем воды и прогулками по гротам подробно описан у Михаила Лермонтова в «Герое нашего времени».

Дворяне фактически никогда не купались – это считалось уделом низших сословий. Даже на пляже они оставались полностью одетыми.

Загорать также считалось неприличным, поэтому все старались спрятаться под зонтиками и навесами.

В редких случаях купаться могли только дети.

Однако дворяне не только созерцали воду, но и любили кататься на лодках или ездить в круизы.

Особенно популярны были пароходные круизы по Волге.

Царская семья часто отправлялась в путешествие на собственной яхте.

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А потом высаживалась на берегу и отдыхала активно. Николай II, например, очень любил теннис – играли всей семьей с офицерами яхты.

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