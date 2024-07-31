Лошадь Пржевальского: как последняя дикая лошадь на Земле живет в России

Во всем мире остался лишь один вид настоящей дикой лошади. В прошлые века лошади Пржевальского свободно ходили по Сибири, Монголии и Китаю.

Дикую лошадь открыл русский географ Николай Пржевальский в 1878 году, однако к концу 1960-х этот вид почти исчез. Причиной были чрезвычайно суровые зимы 1944-1945, которые привели к сильному сокращению популяции.

Все современные лошади Пржевальского произошло от диких лошадей, которые оставались на тот момент в зоопарках и заповедниках мира.

От одомашненной лошади дикая отличается количеством хромосом. У домашней их 64, а у дикой - 66. Исходя из этого, современные ученые полагают, что раньше было несколько видов лошадей, и что у дикой и домашней были разные предки.

Внешне эти лошади тоже отличаются: у лошади Пржевальского ослиный хвост, небольшие уши, ноги покрыты темными полосами, как у зебры. Темная полоса также идет от холки до хвоста. Тем не менее, дикие и домашние лошади могут давать совместное потомство.

Лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы (IUCN). Восстановлением популяции занимаются в нескольких странах мира.

В России ее возрождают в заповеднике «Оренбургский» с 2015 года. В оренбургских степях они уже в 2018 году дали первое потомство. Сейчас местная популяция насчитывает около 100 лошадей.

Алексей Дружинин/Sputnik Алексей Дружинин/Sputnik

В природе лошади живут табунами, во главе которых альфа-самец, а все остальные – его «гарем» и жеребята. В заповеднике они находятся под постоянным наблюдением ученых.

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