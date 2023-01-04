5 «самых русских» животных в мире

Они сегодня живут не обязательно в России, но в их породе присутствует «русский след».

1. Русская голубая кошка

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Эту умную и сообразительную кошку можно отличить от сородичей по изумрудным глазам и короткой шелковистой шерсти серо-голубого цвета с легким серебристым отливом.

Порода появилась благодаря английской заводчице Карен Кокс, которая в 1893 году привезла котят из Архангельска и начала скрещивать их с другими породами. Официально фелинологические ассоциации признали русскую голубую кошку в 1912 году. На родине Кокс эти животные ценились за плюшевую шерсть и отменные качества крысоловов.

В годы Великой Отечественной войны порода была на грани исчезновения, но селекционеры смогли ее возродить, скрещивая русскую голубую кошку с сиамскими и британскими короткошерстными. В России же интерес к породе возник только в 1980-е годы.

2. Русская псовая борзая

Isabella Sthl/Getty Images Isabella Sthl/Getty Images

Слово «борзый» означает быстрый: собаки этой породы развивают максимальную скорость до 80 км/ч, поэтому могут охотиться даже на зайца; часто их спускали и на лисиц и волков. Это одна из самых высоких в мире собак: ее рост в холке достигает 85 см.

Есть мнение, что настоящая родина породы — Северо-Восточная Африка либо Аравийский полуостров, а в Россию борзых привезли татаро-монголы. С их подачи в XV-XVI вв. на Руси разводили татарских борзых, но затем тех начали смешивать с русскими собаками, чтобы вывести более устойчивую к местному климату помесь.

Обособление русской псовой борзой в самостоятельную породу произошло в XVII веке. Примерно в то же время псовая охота получила максимальное распространение среди дворянства. Революция 1917 года и последующая за ней гражданская война привели к уничтожению псарен как наследия царского режима, что поставило породу на грань уничтожения. Восстанавливать питомники в России начали только в 1930-е годы.

3. Русский волк

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Так западные зоологи окрестили Canis lupus communis — подвид серого волка, характерный для центральной и северной части Азии: он обитает в горах, тайге и тундре. На территории России водится пять подвидов серых волков.

Считается, что серые волки в России опаснее и агрессивнее своих североамериканских «собратьев». Они часто фигурировали в русском фольклоре как представители чуждого, незнакомого, дикого и опасного мира и выступали «пугалками» для детей. Все же помнят?

Баю-баюшки-баю

Не ложися на краю

Придет серенький волчок

И ухватит за бочок.

4. Русский рысак

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Начиная с XVIII века в России самыми резвыми считались орловские рысаки — ровно до того момента, как в страну в начале ХХ века стали завозить рысаков американской породы. Американские конезаводчики часто продавали русским далеко не самых ценных, а порой и бракованных жеребцов, так как покупатели не разбирались в заокеанской породе. Однако даже такие американские рысаки стали обыгрывать орловских на скачках.

Вскоре в России две породы начали смешивать. По сравнению с «орловцами» метисы показывали очень хорошие скаковые результаты, и скрещивание стало обычной практикой. Инбридингом в России занимались и вплоть до 1949 года, когда самостоятельную породу «русский рысак» утвердили официально. Позднее же смешивание приобрело хаотичный характер, из-за чего экстерьер метисов часто не дотягивал до стандарта.

А еще, если первых русских рысаков выводили преимущественно для испытаний на ипподромах, то в течение ХХ века главной целью стало получение «универсального» коня, который полезен и на селе, и в армии, и в упряжи.

5. Русский осетр

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В подсемействе осетров выделяется 17 видов, на территории России из них водится 9. Русского осетра среди «собратьев» отличает ареал: он обитает в Каспийском, Черном и Азовском морях, а на нерест отправляется в реки (говорят, что в XVIII веке его ловили даже в Москве-реке).

Несмотря на то, что русский осетр может вырастать до двух метров в длину и весить под 80 кг, он не самый крупный в своем семействе и уступает по габаритам белому осетру (самая же крупная рыба большого семейства осетровых — белуга). Зато икра русского осетра по цене уступает только икре белуги. Оба вида, к слову, внесены в Красную книгу, поэтому русского осетра стали разводить в рыбохозяйствах, а промысловый вылов любых осетровых в России запрещен.

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