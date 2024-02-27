13 самых красивых теремов России

Причудливый силуэт, богатый резной декор, кровля с шатрами. Если вы увидите подобный дом, напоминающий дворец из русской сказки, знайте – это терем. Большинство из них построено на рубеже XIX-XX веков, когда был в моде «русский стиль». Чаще их строили как дачи крупные фабриканты или купцы (часто это были разбогатевшие выходцы из крестьянского сословия).

В 1878 году на Всемирной выставке в Париже архитектор Иван Ропет построил павильон Российской Империи в виде деревянного теремного дворца, сделав его настоящей визитной карточкой страны.

Эскиз терема Ропета для Всемирной выставки в Париже Общественное достояние Общественное достояние

Как-то путешествуя по Костромской области фотограф Мария Савина увидела один из таких теремов. Он настолько впечатлил девушку, что следующие два года она провела в экспедиции по всей России в поисках подобных построек. Она сделала сотни снимков самых выразительных построек. Так родился проект и книга «Терема России» (Первый том, посвященный самым красивым деревянным сокровища Центральной России и Поволжья вышел в Эксмо в 2024 году).

1. Терем в Асташове. Чухломской район, Костромская область

Мария Савина Мария Савина

Пожалуй, самый известный терем в России. Его построил в 1897 году местный крестьянин Мартьян Сазонов по эскизу самого Ивана Ропета. В 2010-х годах уже полуразрушенный терем отреставрировали энтузиасты и превратили его в гостиницу в русском стиле.

2. Баня Ропета в Абрамцеве, Московская область

Мария Савина Мария Савина

Подмосковная усадьба крупного промышленника Саввы Мамонтова была настоящей, как бы сегодня сказали, арт-резиденцией. Здесь буквально "выковывали" русский стиль – работали известные художники от братьев Васнецовых до Ильи Репина. А Иван Ропет, прославивший терема на весь мир, построил для усадьбы вот такую сказочную баню.

3. Терем Виктора Васнецова в Москве

Мария Савина Мария Савина

«Нечто среднее между современной крестьянской избой и древним княжеским теремом», – отзывался восторженно о доме Виктора Васнецова певец Федор Шаляпин. Именно благодаря сказочному художнику Васнецову во многом сформировалась эстетика русского стиля. В таком же стиле он в 1894 году построил и собственный дом. Сегодня там музей художника.

4. Дача Бугрова в Володарске, Нижегородская область

Мария Савина Мария Савина

Потомственный купец-мукомол Николай Бугров был настолько влиятельным, что его даже называли «некоронованным королем Нижнего». Кто именно построил для него терем неизвестно. Зато известно, что на эту дачу заезжал даже министр финансов царской России Сергей Витте. Именно Бугров уговорил его провести масштабную Всероссийскую промышленную и художественную выставку 1896 года не в Москве, а в Нижнем.

5. Терем в Кулебаках, Нижегородская область

Мария Савина Мария Савина

Этот терем - главная достопримечательность маленького города Кулебаки. Он даже изображен на его гербе. Он был построен в конце XIX века как Дом для народных развлечений при Кулебакском горном заводе, специально, чтобы развлекать рабочих и мастеровых.

6. Дом Бахтеева в Казани

Мария Савина Мария Савина

В районе Старо-Татарской слободы Казани есть удивительный розовый терем. Дом 1903-1906 годов постройки принадлежал Сафе Бахтееву, торговцу галантереей. Нынешний его облик – восстановленный после большого пожара. Во многих теремах Татарстана в русский стиль примешаны элементы традиционных татарских орнаментов.

7. Дом с русалками во Владимирской области

Мария Савина Мария Савина

Дом почетного гражданина Гороховца Федора Пришлецова - пример того, как в русский стиль добавлены элементы западного модерна. Главная фишка терема помимо необычной формы - резные наличники, на которых изображены фантастические существа: русалки и львы. Кстати, ныне это жилой дом.

8. Дом купца Гордеева в Рыбинске, Ярославская обл.

Мария Савина Мария Савина

Это уже не просто терем, а целый деревянный особняк. Узорчатые наличники украшены в стиле русского барокко. Его владелец Семен Гордеев разбогател на торговле хлебом и недвижимостью. После его смерти в 1905 году терем стал доходным домом - и в советское время тут была коммуналка. Сегодня дом жилой и в основном, там поселились художники, которые занимались восстановлением и реставрацией постройки.

9. Летний клуб Дворянского собрания в Рязани

Мария Савина Мария Савина

В 1905 году этот кружевной терем был построен в Нижнем городском саду Рязани, территория которого некогда принадлежала местному миллионеру Гавриле Рюмину. Здание возвело для себя местное дворянское собрание - на средства местных дворян как летний клуб.

10. Терем Сергея Малютина во Флёнове, Смоленская область

Мария Савина Мария Савина

Этот сказочный терем с резными оконными ставнями, кронштейнами в виде голов Змея Горыныча и печами с расписными изразцами спроектировал на рубеже XIX–XX веков художник и специалист по русскому декоративно-прикладному искусству Сергей Малютин. Кирпичное основание выложено в форме «курьих ножек», словно избушка Бабы Яги из сказок. Заказчиком стала меценатка и любительница всего русского Мария Тенишева – в ее смоленской усадьбе он построил целый комплекс зданий в русском стиле.

11. Усадьба Каликиных в Галиче, Костромская область

Мария Савина Мария Савина

Терем 1911 года постройки принадлежал Александру Каликину, одному из крестьянской династии кожевенных фабрикантов. Русский стиль здесь соединился с модерном, активно входящим в моду. Характерные черты – растительный орнамент и крыша с гребнем (подобную можно увидеть например на Ярославском вокзале в Москве).

12. Ахунские терема под Пензой

Дом Осетрова Мария Савина Мария Савина

С конца XIX века в тихом живописном пригороде Пензы Ахуны селились состоятельные купцы, лесопромышленники, чиновники, фабриканты. Они построили несколько теремов в русском стиле. До наших дней хорошо сохранились три дома - купцов Осетрова, Журавлева и Ашанина.

Слева дом Журавлева, справа - Ашанина Мария Савина Мария Савина

У них похожая архитектура и декор: каменные фундаменты, мезонины, открытые террасы, похожий рисунок оконных наличников. Сегодня они располагаются на территории санатория.

13. Дом Лужиных в Кимрах, Тверская область

Мария Савина Мария Савина

Терем хлеботорговцев Лужиных в городке Кимры даже до революции считался столь необычным и самобытным, что попал на открытки с видами Тверской губернии. Идею торговавший с Петербургом купец подсмотрел в журнале - на одном из фото его очень впечатлили огромные окна-иллюминаторы в имении «Песчанка» в Гатчине (дом ныне утрачен).

Баня в имении барона фон Крузе "Песчанка". Фотографии из журнала "Архитектурный музей", 1910 Фотографии из журнала "Архитектурный музей", 1910

Сегодня в тереме в Кимрах магазин обуви.

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