Как менялась схема московского метро (ИНФОГРАФИКА)

Столичная подземка за годы своего существования превратилась из ветки в 13 станций в гигантскую разветвленную сеть с 263 станциями и 466 км путей. И ведь это еще не предел!

1935 – одна ветка

Сложно представить, что когда-то схема московского метро выглядела не как запутанный монстр, а вот так вот просто, как одна веточка. Первая линия метро открылась в 1935 году, на ней было 13 станций. Ветку назвали Сокольнической, и она тянулась от парка «Сокольники» до самого центра Москвы – «Охотного Ряда» с разветвлением до «Парка культуры» и «Смоленской» (последняя сегодня находится на другой ветке).

1938 – уже три ветки

За три года после открытия первой линии построили еще две. В 1937 году ответвление от «Смоленской» выделили в отдельную синюю – Арбатско-Покровскую – ветку и продлили до «Киевской». А другой ее конец – до «Курской», соединив таким образом по метро Курский и Киевский вокзалы.

А в 1938 году открыли зеленую Горьковско-Замоскворецкую линию – от станции «Площадь Свердлова» (теперь это «Театральная») до станции «Сокол» на Ленинградском шоссе.

1945 – стройка во время войны

Строительство метро не прекращалось даже во время Второй мировой войны. Некоторые станции служили бомбоубежищами. В случае нападения немцев на столицу власти даже планировали уничтожить метро, но, к счастью, этого не случилось. Также 16 октября 1941 года стало единственным днем в истории, когда метро не открылось для пассажиров (теперь это называют «днем паники»).

И к концу войны метро расширилось на семь станций. Синюю ветку протянули до «Измайловской», где находился военный аэродром, а зеленую – до «Завода имени Сталина» (теперь эта станция называется «Автозаводской»).

Кроме того, добавили несколько переходов с одной линии на другую.

1955 – Кольцевая линия

Первый полукруг Кольцевой линии был построен к 1951 году, соединив «Курскую» и «Парк культуры» по югу. А потом круг был завершен и замкнут по северу. Таким образом, можно было удобно перемещаться между вокзалами, находившимися на разных ветках – Кольцевая соединила одноименные станции «Киевская», «Белорусская», «Комсомольская» (три вокзала: Ленинградский, Ярославский, Казанский), «Курская», «Павелецкая».

1966 – еще четыре ветки

К концу 1950-х уже существующие старые ветки были продлены – Сокольническая дотянулась до станций «Ленинские горы» и «Университет», где в 1953-м была достроена и открылась одна из сталинских высоток – здание Московского университета.

С конца же 1950-х к Кольцевой ветке начали добавлять радиусы (поэтому теперь если две пересадочные станции называются одинаково, то в народе добавляют «кольцевая» или «радиальная»).

В 1958 году появился тогда еще желтый Рижский радиус до станции «ВДНХ»

В 1962-м – оранжевый Калужский радиус до станции «Новые Черемушки», где активно шла застройка жилых кварталов с хрущевками

В 1966 году до самой далекой окраины протянули фиолетовый Ждановско-Краснопресненский радиус (уже 7-я линия в Московском метрополитене)

Также на западе синяя ветка была разделена на две параллельных линии – Филевскую и Арбатско-Покровскую (что до сих пор вызывает порой путаницу и недоумение даже у москвичей)

1971 – соединить окраины в центре

Концепцию радиусов от Кольцевой линии немного нарушили, и к 1971 году оранжевую ветку протянули до центра города – до станции «Площадь Ногина» (теперь это станция «Китай-город»). В то же время желтый радиус от ВДНХ поменял цвет на оранжевый – появился план соединить эти две ветки в одну.

Также к «Площади Ногина» дотянули и новую фиолетовую ветку с окраины – до станции Ждановская доходило сразу несколько пригородных электричек, что существенно облегчало жизнь людей, едущих на работу из области.

В 1969 году также открыли две станции как ответвление зеленой Горьковско-Замоскворецкой линии – от станции «Коломенская» до «Каховской». С 1995 года эта линия уже имела самостоятельный статус, а теперь она вошла в состав Большой кольцевой линии, завершенной к 2023 году.

1979 – соединить противоположные концы города

Как и предполагалось, к 1972 году соединили два участка оранжевой Калужско-Рижской линии, а также существенно продлили ее на север – от станции «ВДНХ» до «Медведково».

В то же время фиолетовую Ждановско-Краснопресненскую линию продлили до другого конца города – на северо-запад. Она стала самой длинной веткой (42 км) и, кстати, до сих пор остается самой загруженной.

В декабре 1979 года была открыта также новая, восьмая линия, Калининская – от станции «Марксистская» на восток до «Новогиреево». Ей передали желтый цвет, и она сделала доступной метро для еще одной довольно густо населенной восточной окраины.

1990 – еще одна ветка и переименование станций

С 1983 года поэтапно, начиная с юга, была построена с нуля новая ветка – серая Серпуховская линия. Многие другие ветки были продлены на несколько станций.

Важной вехой стало переименование многих станций. Многие советские названия заменили на новые, соответствовавшие историческим топонимам: так, например, станция «Колхозная» превратилась в «Сухаревскую», «Дзержинская» – в «Лубянку», «Проспект Маркса» – в «Охотный Ряд», «Кировская» – в «Чистые пруды».

Станция «Ждановская» была переименована в «Выхино», а вслед за ней и вся фиолетовая Ждановско-Краснопресненская линия – в Таганско-Краснопресненскую. Горьковско-Замоскворецкая же линия стала просто Замоскворецкой.

1996 – кусочек новой ветки

В 1990-х метро развивалось крайне медленно, из больших результатов только кусочек новой ветки – салатовым цветом на карте засветилась Люблинская линия – от района Марьино до Курского вокзала.

2010 – снова активная стройка

В 2000-х метро уже стало более активнее развиваться после некоего затишья в 1990-х. После почти 20-летней реконструкции в 2001 году открылась станция «Воробьевы горы» (ранее «Ленинские»).

Была продлена салатовая Люблинская (теперь Люблинско-Дмитровская) линия, а также до самой окраины на северо-запад достроена синяя Арбатско-Покровская, долгое время бывшая лишь аппендиксом.

В 2005–2006 годах к новому бизнес-кластеру «Москва-Сити» провели две станции метро: «Выставочная» и «Международная» стали отростком Филевской линии.

Появились также две небольшие и принципиально новые ветки, которые не соединялись с центром. К северу от кольца был построен монорельс (сегодня он курсирует в экскурсионном режиме), а на юге построили Бутовскую ветку легкого наземного метро.

2018 – много нового

В 2010-х за ударными темпами строительства метро стало уже тяжело следить. В 2016 году на схеме метро появилось Московское центральное кольцо (МЦК) – наземная железная дорога, задуманная еще при Сталине, но завершенная лишь в наши дни.

Новые станции и линии появляются теперь пачками и в самой подземке:

Сильно продлили салатовую Люблинско-Дмитровскую ветку на север

На юго-западе появилась новая желтая ветка. Долгое время считалось, что есть возможность ее соединения с восточным желтым радиусом. Впрочем, вопрос открыт до сих пор

Открылась первая очередь Большой кольцевой линии – от станции «Деловой центр» до «Савеловской»

2020 – еще одна ветка и соединяем пригороды

На юго-востоке появилась новая розовая ветка самой подземки от пригородной Некрасовки.

К 2019 году на схеме московского метро появились так называемые Московские центральные диаметры (МЦД). Две длинные линии D1 и D2, основанные на бывших линиях пригородных электричек, теперь соединили не просто окраины города, но пригороды с центром и друг с другом. По ним стало можно доехать напрямую до аэропорта Шереметьево, например. Линии в 52 и 80 км существенно разгрузили пассажиропоток в метро.

2024 – как схема выглядит сейчас

В 2023 году было завершено строительство Большой кольцевой линии – теперь появился еще один способ добраться с одной ветки на другую без необходимости ехать до центра и старой Кольцевой линии.

Также добавилось еще два диаметра (МЦД) электричек по 80 км, которые связали север, запад, восток Москвы и Московской области.

Сегодня схема метро кажется сложной порой даже москвичам. Поэтому мы подготовили подробный гид о том, как ей пользоваться.

БОНУС: 2027 – что дальше?

Сегодня московские власти представили план развития метро до 2027 года. Согласно ему, будет построено еще несколько линий, которые свяжут как окраины, так и районы, которые ранее все еще оставались в затрудненном доступе до метро. Ждем с нетерпением.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене