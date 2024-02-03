Как менялась схема московского метро (ИНФОГРАФИКА)

Сложно представить, что когда-то схема московского метро выглядела не как запутанный монстр, а вот так вот просто, как одна веточка. Первая линия метро открылась в 1935 году, на ней было 13 станций. Ветку назвали Сокольнической, и она тянулась от парка «Сокольники» до самого центра Москвы – «Охотного Ряда» с разветвлением до «Парка культуры» и «Смоленской» (последняя сегодня находится на другой ветке).
За три года после открытия первой линии построили еще две. В 1937 году ответвление от «Смоленской» выделили в отдельную синюю – Арбатско-Покровскую – ветку и продлили до «Киевской». А другой ее конец – до «Курской», соединив таким образом по метро Курский и Киевский вокзалы.
А в 1938 году открыли зеленую Горьковско-Замоскворецкую линию – от станции «Площадь Свердлова» (теперь это «Театральная») до станции «Сокол» на Ленинградском шоссе.
Строительство метро не прекращалось даже во время Второй мировой войны. Некоторые станции служили бомбоубежищами. В случае нападения немцев на столицу власти даже планировали уничтожить метро, но, к счастью, этого не случилось. Также 16 октября 1941 года стало единственным днем в истории, когда метро не открылось для пассажиров (теперь это называют «днем паники»).
И к концу войны метро расширилось на семь станций. Синюю ветку протянули до «Измайловской», где находился военный аэродром, а зеленую – до «Завода имени Сталина» (теперь эта станция называется «Автозаводской»).
Кроме того, добавили несколько переходов с одной линии на другую.
Первый полукруг Кольцевой линии был построен к 1951 году, соединив «Курскую» и «Парк культуры» по югу. А потом круг был завершен и замкнут по северу. Таким образом, можно было удобно перемещаться между вокзалами, находившимися на разных ветках – Кольцевая соединила одноименные станции «Киевская», «Белорусская», «Комсомольская» (три вокзала: Ленинградский, Ярославский, Казанский), «Курская», «Павелецкая».
К концу 1950-х уже существующие старые ветки были продлены – Сокольническая дотянулась до станций «Ленинские горы» и «Университет», где в 1953-м была достроена и открылась одна из сталинских высоток – здание Московского университета.
С конца же 1950-х к Кольцевой ветке начали добавлять радиусы (поэтому теперь если две пересадочные станции называются одинаково, то в народе добавляют «кольцевая» или «радиальная»).
Концепцию радиусов от Кольцевой линии немного нарушили, и к 1971 году оранжевую ветку протянули до центра города – до станции «Площадь Ногина» (теперь это станция «Китай-город»). В то же время желтый радиус от ВДНХ поменял цвет на оранжевый – появился план соединить эти две ветки в одну.
Также к «Площади Ногина» дотянули и новую фиолетовую ветку с окраины – до станции Ждановская доходило сразу несколько пригородных электричек, что существенно облегчало жизнь людей, едущих на работу из области.
В 1969 году также открыли две станции как ответвление зеленой Горьковско-Замоскворецкой линии – от станции «Коломенская» до «Каховской». С 1995 года эта линия уже имела самостоятельный статус, а теперь она вошла в состав Большой кольцевой линии, завершенной к 2023 году.
Как и предполагалось, к 1972 году соединили два участка оранжевой Калужско-Рижской линии, а также существенно продлили ее на север – от станции «ВДНХ» до «Медведково».
В то же время фиолетовую Ждановско-Краснопресненскую линию продлили до другого конца города – на северо-запад. Она стала самой длинной веткой (42 км) и, кстати, до сих пор остается самой загруженной.
В декабре 1979 года была открыта также новая, восьмая линия, Калининская – от станции «Марксистская» на восток до «Новогиреево». Ей передали желтый цвет, и она сделала доступной метро для еще одной довольно густо населенной восточной окраины.
С 1983 года поэтапно, начиная с юга, была построена с нуля новая ветка – серая Серпуховская линия. Многие другие ветки были продлены на несколько станций.
Важной вехой стало переименование многих станций. Многие советские названия заменили на новые, соответствовавшие историческим топонимам: так, например, станция «Колхозная» превратилась в «Сухаревскую», «Дзержинская» – в «Лубянку», «Проспект Маркса» – в «Охотный Ряд», «Кировская» – в «Чистые пруды».
Станция «Ждановская» была переименована в «Выхино», а вслед за ней и вся фиолетовая Ждановско-Краснопресненская линия – в Таганско-Краснопресненскую. Горьковско-Замоскворецкая же линия стала просто Замоскворецкой.
В 1990-х метро развивалось крайне медленно, из больших результатов только кусочек новой ветки – салатовым цветом на карте засветилась Люблинская линия – от района Марьино до Курского вокзала.
В 2000-х метро уже стало более активнее развиваться после некоего затишья в 1990-х. После почти 20-летней реконструкции в 2001 году открылась станция «Воробьевы горы» (ранее «Ленинские»).
Была продлена салатовая Люблинская (теперь Люблинско-Дмитровская) линия, а также до самой окраины на северо-запад достроена синяя Арбатско-Покровская, долгое время бывшая лишь аппендиксом.
В 2005–2006 годах к новому бизнес-кластеру «Москва-Сити» провели две станции метро: «Выставочная» и «Международная» стали отростком Филевской линии.
Появились также две небольшие и принципиально новые ветки, которые не соединялись с центром. К северу от кольца был построен монорельс (сегодня он курсирует в экскурсионном режиме), а на юге построили Бутовскую ветку легкого наземного метро.
В 2010-х за ударными темпами строительства метро стало уже тяжело следить. В 2016 году на схеме метро появилось Московское центральное кольцо (МЦК) – наземная железная дорога, задуманная еще при Сталине, но завершенная лишь в наши дни.
Новые станции и линии появляются теперь пачками и в самой подземке:
На юго-востоке появилась новая розовая ветка самой подземки от пригородной Некрасовки.
К 2019 году на схеме московского метро появились так называемые Московские центральные диаметры (МЦД). Две длинные линии D1 и D2, основанные на бывших линиях пригородных электричек, теперь соединили не просто окраины города, но пригороды с центром и друг с другом. По ним стало можно доехать напрямую до аэропорта Шереметьево, например. Линии в 52 и 80 км существенно разгрузили пассажиропоток в метро.
В 2023 году было завершено строительство Большой кольцевой линии – теперь появился еще один способ добраться с одной ветки на другую без необходимости ехать до центра и старой Кольцевой линии.
Также добавилось еще два диаметра (МЦД) электричек по 80 км, которые связали север, запад, восток Москвы и Московской области.
Сегодня схема метро кажется сложной порой даже москвичам. Поэтому мы подготовили подробный гид о том, как ей пользоваться.
Сегодня московские власти представили план развития метро до 2027 года. Согласно ему, будет построено еще несколько линий, которые свяжут как окраины, так и районы, которые ранее все еще оставались в затрудненном доступе до метро. Ждем с нетерпением.
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