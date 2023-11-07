Как пользоваться московским метро (ИНФОГРАФИКА)

Столичная подземка так быстро расширяется, что уже превратилась в монструозный запутанный лабиринт. Рассказываем, как разобраться в ней и добраться до пункта назначения быстро и без стресса.

Ездить на московском метро и городских электричках очень удобно. Они работают с 5.30 утра до часу ночи и платить за них можно одной и той же билетной картой «Тройка». Схема метрополитена выглядит, конечно, сложно. Но это только на первый взгляд.

Для начала давайте отличим подземное метро от наземных электричек. Схема подземки отмечена яркими сплошными линиями, в то время как линии наземных маршрутов отмечены двумя параллельными линиями, между которыми есть белый промежуток.

Подземная система метро

В нем есть две кольцевые линии – коричневая Кольцевая (5) и новая Большая кольцевая бирюзового цвета (11). Эти кольца пересекают все остальные ветки подземного метро, так что если вам нужно с окраины добраться на другую ветку, то удобно использовать одно из колец.

Кольцевая линия Узнай Россию; mos.ru Узнай Россию; mos.ru

Можно считать, что внутри Кольцевой линии (5) находится центр города. Также внутри коричневого кольца есть множество подземных пересадок с одной ветки на другую. Рекордсмен – «Библиотека имени Ленина» – «Арбатская» – «Александровский сад» – «Боровицкая». Это целых четыре ветки пересеклись в одном месте (и прямо около Московского Кремля). Также до Кремля удобно и быстро можно дойти от станций «Охотный Ряд» – «Театральная» – «Площадь революции», которые также имеют пересадки между друг другом.

Большая кольцевая линия (БКЛ) Узнай Россию; mos.ru Узнай Россию; mos.ru

А еще прямо на метро вы можете доехать до аэропорта Внуково! Соответствующая станция Солнцевской линии (8A) была открыта в сентябре 2023 года.

Как едет подземное метро?

Перерывы между поездами очень маленькие, в среднем – около 2 минут, а в часы пик они ходят еще чаще. Так что можно не бежать, не втискиваться в закрывающиеся двери (это еще и опасно). Нужно просто дождаться следующего поезда, он придет быстро. В отличие от подземок других городов поезда ходят четко по одним веткам, без ответвлений. Так что можно смело садиться в нужном направлении, не переживая, что уедешь куда-то не туда.

Открытие станций БКЛ Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Исключения только два:

От станции «Александровский сад» светло-голубой ветки по очереди ходят поезда то до станции «Международная» (где находится «Москва-Сити», куда едут многие бизнесмены), то до «Пионерской».

Также так называемое вилочное ответвление есть на БКЛ: от станции «Савеловской» до «Делового центра» (также в «Москва-Сити»).

Иногда можно услышать объявление: «Поезд следует до станции ...». Если вам нужно ехать дальше, то нужно просто выйти на станции, до которой следует поезд, и дождаться следующего поезда. Возможно, этому просто нужно уехать в депо.

Наземные маршруты

Помимо собственно подземного метро на новой схеме отмечены электрички. Их можно сразу отличить – эти ветки обозначены двумя параллельными линиями, между которыми есть белый промежуток.

1) МЦК: Московское центральное кольцо (14)

Московское центральное кольцо (МЦК) Узнай Россию; mos.ru Узнай Россию; mos.ru

Давайте снова посмотрим на схему и найдем на ней красное кольцо, расположившееся между подземными Кольцевой (5) и Большой кольцевой линиями (11). Это Московское центральное кольцо (14), или просто МЦК.

Это наземная электричка, которая курсирует вокруг города. Есть станции, с которых можно пересесть на подземное метро. Однако чаще всего это не такие короткие переходики, как в подземке. Порой нужно пройтись около 10 минут.

Московское центральное кольцо (МЦК) Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Так что не советуем использовать МЦК только как пересадочный маршрут. К тому же перерыв между поездами МЦК больше, чем в подземке, это может быть 4–8 минут в зависимости от времени суток.

Однако большой плюс МЦК в том, что на нем множество станций, которые находятся в удалении от метро, и куда удобнее всего добраться именно на нем.

2) Московские центральные диаметры (МЦД)

Московские центральные диаметры (МЦД) Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Московские диаметры на карте метро – самые длинные ветки, которые пересекают весь город (поэтому они называются диаметрами). Они напоминают городские электрички, как S-Bahn в Берлине, Вене или RER в Париже.

Это ветки электричек, которые идут из пригородов (из Московской области, которая отмечена зеленой тенью на карте) и, пересекая весь город, направляются в пригороды на противоположной стороне города. На некоторых станциях диаметра можно выйти и пересесть на метро или МЦК. В час пик поезда МЦД курсируют с перерывом 5–7 минут.

Московские центральные диаметры (МЦД) Узнай Россию; mos.ru Узнай Россию; mos.ru

МЦД-1/D1 – Белорусско-Савеловский желтый диаметр идет от станции «Одинцово» на юго-западе от Москвы через «Москва-Сити» и Белорусский вокзал до аэропорта Шереметьево и до станции «Лобня» на севере.

МЦД-2/D2 – Курско-Рижский розовый диаметр идет от подмосковного города Подольск на юге через Курский вокзал, площадь трех вокзалов (Ленинградский, Казанский, Ярославский) и Рижский вокзал до поселка Нахабино на северо-западе.

МЦД-3/D3 – Ленинградско-Казанский оранжевый диаметр идет от станции «Ипподром» на юго-востоке (город Раменское) до Зеленограда на севере.

МЦД-4/D4 – Калужско-Нижегородский зеленый диаметр идет от города Апрелевка на юго-западе через «Москва-Сити», Белорусский, Савеловский и Курский вокзалы, а также через площадь трех вокзалов (Ленинградский, Казанский, Ярославский) до станции «Железнодорожная» в городе Балашихе на востоке.

Сейчас проектируется также пятая линия МЦД, которую обещают открыть к 2028 году. Она соединит юг (Домодедово) и север (Пушкино).

3) Московский монорельс

Монорельс (сверху), легкое метро (снизу) Узнай Россию; mos.ru Узнай Россию; mos.ru

Единственную в Россию монорельсовую дорогу ищите к северу от центра Москвы. Это не просто наземная, но надземная ветка, которая расположена на сваях. Это короткая линия (13), которая работает в экскурсионном режиме – с нее открывается красивый вид на Останкинскую телебашню, например.

Раз в полчаса поезд курсирует от станции «Тимирязевская» (что рядом с одноименной станцией Серпуховско-Тимирязевской линии (9), то есть серой веткой метро) до станции «Улица Сергея Эйзенштейна», что около входа в парк ВДНХ и метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии (6) метро.

4) Легкое метро

Бутовская (12) линия на юге Москвы курсирует от станции «Бунинская аллея» до станции «Битцевский парк» и с нее можно сделать пересадку на серую Серпуховско-Тимирязевскую (9) и оранжевую Калужско-Рижскую линии (6). Эта ветка идет в основном по земле, въезжая в тоннель, но считается частью подземки (поэтому эта ветка отмечена сплошной линией, как другие ветки метро).

Полезный совет

На сайте Московского метрополитена есть интерактивная карта со всеми ветками метро, МЦК и диаметров. С ее помощью можно построить маршрут от станции отправления до станции прибытия, посмотреть все варианты проезда и где сделать нужные пересадки.

Как оплатить проезд

Станция «Пыхтино», открытая в 2023 году Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Удобство московской системы транспорта в том, что для проезда на любом общественном транспорте, будь то метро, электрички, автобусы или трамваи, нужна одна лишь карта «Тройка». Ее можно купить в кассах или автоматах на станциях. Также в сувенирных магазинах и интернет-магазине метро можно купить брелоки, браслеты и кольца, которые работают, как карта «Тройка», а также карты «Тройка» с уникальным и кастомизированным дизайном.

Карту можно пополнять, просто добавляя определенное количество денег, или же купить билет «Единый» на 60 поездок или «Единый безлимитный» на 1/3/30/90/365 дней.

Дизайн карты «Тройка», посвященный 875-летию Москвы Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Залоговая стоимость карты «Тройка» – 80 рублей, и ее можно вернуть при возврате карты в кассу. Срок действия «Тройки» – 5 лет, так что можно сохранить для будущих поездок.

Одна поездка на МЦК, МЦД (в центре города) и метро стоит 54 рубля. Пересадки на метро, МЦК и между диаметрами бесплатны в течение 90 минут. Проезд на МЦД по пригороду стоит 71 рубль.

Важно: платить за проезд на метро и МЦК нужно только при входе. Поездки на диаметрах же нужно активировать при входе и потом повторно прикладывать карту к турникету при выходе.

Также почти на всех станциях есть терминалы, где можно заплатить за проезд, приложив банковскую карту.

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