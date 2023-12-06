Как коты служат в пожарных частях России

Почти в каждой пожарной части в нашей стране живут (вернее, работают) кошки. Чем же они там занимаются?

Мы уже рассказывали о том, как кошки работают в музеях (и даже спасли Эрмитаж). А сейчас предлагаем познакомиться с настоящими работягами из пожарных частей со всей России. Некоторые из них не только работают, но и успевают вести свои блоги в соцсетях.

1. Семен

Наталья Горшкова/Sputnik Наталья Горшкова/Sputnik

Самый известный кот-огнеборец - это Семен из поселка Боровский Тюменской области. Его несколько лет назад принес из дома сотрудник пожарной части из-за аллергии членов семьи. Расставаться с ним он не хотел, поэтому Семен стал в прямом смысле жить на работе.

Диспетчер пожарно-спасательной части Ольга Зиновьева сшила ему униформу, а на ежедневном построении у него появилось свое собственное место. Он не боялся ни шума машин, ни сирены, он встречал и провожал своих коллег на вызовы. Пожарные считали его своим талисманом.

Наталья Горшкова/Sputnik Наталья Горшкова/Sputnik

Семену присвоили специальное звание прапорщика внутренней службы. К несчастью, весной 2023 года он выбежал на автомобильную дорогу и погиб. Но молодых котов-пожарных теперь называют в его честь - Семенычами и публикуют фото «новобранцев» на его официальной странице в соцсетях.

2. Сеня

В 40-й пожарно-спасательной части города Тюмени в конце сентября 2023 появился котенок Сеня. Он сменит на посту Марусю, которая после 8 лет службы отправится на пенсию.

«В нашей части коты и кошки живут и сменяют друг друга уже не один десяток лет, - говорит начальник части Максим Курочкин. - Вот и на смену возрастной Марусе пришел маленький Сеня. Ему всего несколько месяцев, поэтому взрослая кошка "взяла шефство" над юным поколеньем: показывает котенку помещения нашей части, учит охранять территорию от грызунов».

3. Василий

В специальной пожарной-спасательной части №20 Королева (Подмосковье) живет кот по кличке Василий (также откликается на имя Кот). Вот что он пишет о себе в соцсетях. «В 2013 году я решил отказаться от свободной "уличной" жизни. По счастливой случайности я забрел на территорию пожарной части. Мне здесь так понравилось, что я решил остаться) Меня приняли в свои ряды и даже присвоили звание (прапорщик). Хоть я и не понимаю, что это значит, но я горд собой».

Обязанностей много: контролировать, чтобы все были на своих местах, расправляться с мышами, охранять машины.

4. Рыжий

Уже 8 лет кот Рыжий служит в 6 пожарно-спасательной части Перми. Появился он здесь еще котенком, и пожарные думали, что он будет бороться с грызунами. Но оказалось, что у Рыжего другое призвание: он стал пожарным психологом.

Сеансы психологической разгрузки он проводит за корм. В качестве бонуса после работы смотрит с коллегами телевизор.

5. Матильда

Кошка Матильда назначена дежурным пожарной части в Новгородской области. За несколько месяцев работы она успела познакомиться с командой и проверить пожарно-техническое оснащение.

Она уделяет внимание каждому человеку и любит сидеть на коленях. Из-за этого ее уже трижды пытались забрать домой местные жители, но она каждый раз возвращалась в часть. Чтобы таких ситуаций больше не возникало, у нее появился ошейник с номером телефона части.

6. Мария Пална

В пожарной части Красноярска живет кошка Мария Пална, которую 9 лет назад сотрудники спасли от пожара. Она была бездомной, и ее решили приютить у себя пожарные. Она стала внештатным психологом команды и помогает пожарным снять стресс.

7. Лафет

Этого кота тоже спасли пожарные, когда приехали на вызов. Лафет уже больше года живет в пожарно-спасательной части города Курска и следит за психологической обстановкой в коллективе. У пожарных есть примета: если Лафет спит, служба пройдет спокойно.