Как советские войска прорвали блокаду Ленинграда (ФОТО)

8 сентября 1941 года войска группы армий «Север» взяли город Шлиссельбург на берегу Ладожского озера, замкнув тем самым кольцо окружения вокруг Ленинграда по суше. В ловушке оказалось свыше 2,5 миллионов жителей и около 500 тысяч солдат Красной Армии.

С «большой землей» блокированный немецкими и финскими войсками город связывал лишь водный путь через Ладожское озеро. Именно по этой «Дороге жизни» в Ленинград направляли продовольствие и боеприпасы, а из него эвакуировали население.

Доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера. Рафаил Мазелев/ТАСС Рафаил Мазелев/ТАСС

Однако организовать полноценное снабжение крупного мегаполиса ни находящаяся под постоянным обстрелом противника «Дорога», ни советская транспортная авиация не могли. Зимой 1941 года в Ленинграде начался страшный голод: от истощения люди теряли сознание прямо на рабочих местах, были зафиксированы случаи каннибализма, а сотни лежащих на улицах трупов быстро перестали кого-либо удивлять.

В 1941 и 1942 годах Красная Армия неоднократно пыталась деблокировать город, однако из-за отсутствия слаженности в действиях частей, недостатка людей, ресурсов и боевого опыта эти попытки неизменно оканчивались крахом. Вместе с тем, постоянное давление советских войск на группу армий «Север» не позволяло немецкому командованию перебрасывать свои резервы из под Ленинграда на другие участки фронта.

Похороны умерших в дни блокады в Ленинграде. Борис Кудояров/Sputnik Борис Кудояров/Sputnik

Новый 1943 год жители города на Неве встретили куда легче, чем предыдущий: в неоккупированных пригородах уже были организованы подсобные хозяйства, увеличились нормы выдачи хлеба, частично начал ходить транспорт, на несколько часов в день в домах появилось электричество.

Тем не менее, Ленинград все еще тяжело страдал в кольце блокады. «Мы пройдем с тобой, ленинградец, еще сквозь холод и бои, сквозь огонь, грязь, кровь, стоны и скрежет. Еще хлебнем забот. Крепче же нашу братскую спайку! Готовить удар!» — говорилось в новогодней речи писателя Всеволода Вишневского.

Сбор урожая капусты на огороде у Исаакиевского собора. Борис Кудояров/Sputnik Борис Кудояров/Sputnik

Удар действительно готовился. После грандиозного ноябрьского успеха советских войск под Сталинградом и изменения стратегической обстановки на советско-германском фронте Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение провести в январе 1943 года широкомасштабную наступательную операцию «Искра» по прорыву блокады.

Наступление предполагалось вести в районе шлиссельбургско-синявинского выступа — всего лишь 15 км отделяли здесь защитников города от «большой земли». Предполагалось, что войска Ленинградского фронта генерала Леонида Говорова прорвут кольцо окружения изнутри, в то время как извне навстречу им будут пробиваться войска Волховского фронта генерала Кирилла Мерецкова.

Ленинградские дети собирают собирают пистолеты-пулеметы Дегтярева. Сергей Струнников Сергей Струнников

Ударные группировки насчитывали около 300 тысяч человек, при том что немцы располагали в выступе лишь 60 тысячами. Кроме того, советские войска добились превосходства над противником в артиллерии — в шесть раз, в танках — в десять раз и в самолетах — в два раза.

Однако пройти эти 15 км отнюдь не было легкой задачей. За годы блокады вермахт превратил выступ в мощный укрепленный район с многочисленными узлами обороны, труднопроходимая болотистая местность между которыми была усеяна проволочными заграждениями и сплошными минными полями.

Солдаты Ленинградского фронта сидят в окопах перед началом наступления. Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

Весь декабрь советские войска усиленно готовились к «Искре». В тренировочных городках в тылу военнослужащие ударных частей и подразделений штурмовали специально созданные здесь немецкие оборонительные позиции.

«Предметом нашей особой заботы было обеспечение скрытности подготовки к прорыву», — вспоминал заместитель командующего Волховским фронтом генерал Иван Федюнинский: «Перегруппировка войск производилась исключительно в ночное время или в нелетную погоду. Для разведки боем и ночных поисков привлекались только те подразделения и части, которые находились в непосредственном соприкосновении с противником. Эти меры сыграли свою роль. Противнику лишь незадолго до начала операции удалось установить, что наши войска готовятся к наступлению, но и тогда определить время и силу удара гитлеровское командование не смогло».

Атака десантников в районе Красного села. Борис Лосин/Sputnik Борис Лосин/Sputnik

Зажечь «Искру» планировалось прямо в первый день нового 1943 года, однако из-за затянувшейся оттепели операцию пришлось немного отложить. Наконец, утром 12 января на позиции противника обрушилась вся мощь советской артиллерии и авиации. «Я до сих пор не могу забыть впечатления от губительного огня русских пушек», — утверждал немецкий солдат Вильгельм Ламайер: «Как вспомню весь этот адский грохот, разрывы снарядов и мин, так снова и снова меня бросает в дрожь».

Следом за этим в наступление синхронно перешли войска двух фронтов. Двигавшиеся со стороны Ленинграда части преодолели уже замерзшую к этому времени Неву и приступили к выбиванию противника из населенных пунктов. Тонкий лед не выдержал бы тяжелых и средних танков, и солдатам пришлось довольствоваться легкими Т-60, Т-26 и бронеавтомобилями. Один из этих Т-60 виртуозно заманил под огонь советской артиллерии два новейших немецких тяжелых танка Pz.Kpfw. VI «Тигр», которые были немедленно уничтожены. Еще одного увязшего в торфе и брошенного экипажем «хищника» удалось вскоре захватить полностью исправным.

Советская артиллерия ведет огонь. Михаил Трахман/Sputnik Михаил Трахман/Sputnik

Медленно, но верно продвигались войска Волховского фронта, против которых противник кидал спешно переправляемые в район боевых действий резервы. 14 января ожесточенные бои уже шли за Шлиссельбург, а утром 18 января произошло историческое событие: части 2-й ударной армии Волховского фронта встретились с частями 67-й армии Ленинградского фронта в Рабочем поселке № 1.

«Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду. Не обращая внимания на артиллерийский обстрел противника со стороны Синявинских высот, солдаты по-братски, крепко обнимали друг друга. Это была воистину выстраданная радость!» — вспоминал находившийся на наблюдательном пункте командования 2-й ударной армией Георгий Жуков. Военачальник в ходе операции «Искра» координировал действия двух фронтов.

Освобожденный Шлиссельбург. Всеволод Тарасевич Всеволод Тарасевич

Советские войска повернули на юг, намереваясь развивать наступление дальше, но в итоге потерпели неудачу и были вынуждены перейти к обороне. Тем не менее, прямая сухопутная связь с городом была восстановлена. Это стоило жизни свыше 33 тысячам красноармейцев. Немцы потеряли около 12 тысяч человек.

В пробитом шириной всего 11 км коридоре незамедлительно началось строительство железной дороги, получившей известность как «Дорога Победы». Уже 7 февраля по ней в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием.

Наступление советских войск. Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

Несмотря на то, что до полного снятия блокады оставался еще год, многострадальный город наконец-то вздохнул свободно. «Блокада прорвана. Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет», — говорила ленинградцам по радио писательница Ольга Берггольц: «Мы чернели и опухали от голода, валились от слабости с ног на истерзанных врагом улицах, и только вера в то, что день освобождения придет, поддерживала нас. И каждый из нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны, во имя жизни нашего города, и каждый знал, что день расплаты настанет, что наша армия прорвет мучительную блокаду».