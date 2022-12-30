Новый год и Рождество в картинах русских художников

Мода на елку и семейное празднования Рождества появилась в XIX веке при царе Николае I. С тех пор этот самый любимый праздник всегда ассоциировался у русских с запахом ели, снежной зимой и подарками.

В советское время православное Рождество запретили, но на его смену пришел другой не менее любимый праздник все с той же нарядной елью— Новый год. И то, и другое отражено на холстах самых известных русских художников.

Алексей Чернышёв. Сцены из семейной жизни императора Николая I. Рождественская елка в Аничковом дворце, 1848

Общественное достояние Общественное достояние

Алексей Корзухин. Канун Рождества, 1869

Русский музей Русский музей

Сергей Досекин. Подготовка к Рождеству, 1896

Общественное достояние Общественное достояние

Виктор Васнецов. Снегурочка, 1899

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Александр Бучкури. Рождественский базар, 1906

Общественное достояние Общественное достояние

Алексей Корин. Рождественская елка, 1910

Национальная галерея республики Коми, Сыктывкар Национальная галерея республики Коми, Сыктывкар

Михаил Врубель. Снегурочка, 1900-е

Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина

Николай Фешин. Елка, 1917

Общественное достояние Общественное достояние

Борис Кустодиев. Елочный торг, 1918

Краснодарский музей имени Ф.А. Коваленко Краснодарский музей имени Ф.А. Коваленко

Генрих Манизер. Елочный торг, 1910-е

Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Александр Моравов. Рождественская елка, 1921

Общественное достояние Общественное достояние

Зинаида Серебрякова. Катя в голубом у елки, 1922

ГМИИ имени А. С. Пушкина ГМИИ имени А. С. Пушкина

Великая княгиня Ольга Романова. Новогоднее угощение, 1935

Русский музей Русский музей

Великая княгиня Ольга Романова. Рождество Христово (с портретом отца Александра III), 1950

Частная коллекция Частная коллекция

А.Н. Семенов. Ёлка в Ленинградском цирке (из книги «Советский цирк. 1918-1938»)

Общественное достояние Общественное достояние

Федор Решетников. Прибыл на каникулы, 1948

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Валерий Топков. Зима в Зарайске, 2006

Вера Бушурова. Альметьевск праздничный. Новый год, 2013

Альметьевская картинная галерея Альметьевская картинная галерея

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