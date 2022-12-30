Новый год и Рождество в картинах русских художников

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Живописцы не могли пройти мимо самых атмосферных моментов главного зимнего праздника: горящих огней елки, приятных хлопот, предпраздничной суеты, подарков и снежных пейзажей.

Мода на елку и семейное празднования Рождества появилась в XIX веке при царе Николае I. С тех пор этот самый любимый праздник всегда ассоциировался у русских с запахом ели, снежной зимой и подарками. 

В советское время православное Рождество запретили, но на его смену пришел другой не менее любимый праздник все с той же нарядной елью— Новый год. И то, и другое отражено на холстах самых известных русских художников.

Алексей Чернышёв. Сцены из семейной жизни императора Николая I. Рождественская елка в Аничковом дворце, 1848 

Общественное достояние

Алексей Корзухин. Канун Рождества, 1869 

Русский музей

Сергей Досекин. Подготовка к Рождеству, 1896 

Общественное достояние

Виктор Васнецов. Снегурочка, 1899 

Третьяковская галерея

Александр Бучкури. Рождественский базар, 1906 

Общественное достояние

Алексей Корин. Рождественская елка, 1910 

Национальная галерея республики Коми, Сыктывкар

Михаил Врубель. Снегурочка, 1900-е 

Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина

Николай Фешин. Елка, 1917 

Общественное достояние

Борис Кустодиев. Елочный торг, 1918 

Краснодарский музей имени Ф.А. Коваленко

Генрих Манизер. Елочный торг, 1910-е 

Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Александр Моравов. Рождественская елка, 1921 

Общественное достояние

Зинаида Серебрякова. Катя в голубом у елки, 1922 

ГМИИ имени А. С. Пушкина

Великая княгиня Ольга Романова. Новогоднее угощение, 1935 

Русский музей

Великая княгиня Ольга Романова. Рождество Христово (с портретом отца Александра III), 1950 

Частная коллекция

А.Н. Семенов. Ёлка в Ленинградском цирке (из книги «Советский цирк. 1918-1938») 

Общественное достояние

Федор Решетников. Прибыл на каникулы, 1948

Третьяковская галерея

Валерий Топков. Зима в Зарайске, 2006

Русская Галерея Искусств

Вера Бушурова. Альметьевск праздничный. Новый год, 2013 

Альметьевская картинная галерея

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