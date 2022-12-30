Новый год и Рождество в картинах русских художников

Живописцы не могли пройти мимо самых атмосферных моментов главного зимнего праздника: горящих огней елки, приятных хлопот, предпраздничной суеты, подарков и снежных пейзажей.
Мода на елку и семейное празднования Рождества появилась в XIX веке при царе Николае I. С тех пор этот самый любимый праздник всегда ассоциировался у русских с запахом ели, снежной зимой и подарками.
В советское время православное Рождество запретили, но на его смену пришел другой не менее любимый праздник все с той же нарядной елью— Новый год. И то, и другое отражено на холстах самых известных русских художников.
Алексей Чернышёв. Сцены из семейной жизни императора Николая I. Рождественская елка в Аничковом дворце, 1848
Алексей Корзухин. Канун Рождества, 1869
Сергей Досекин. Подготовка к Рождеству, 1896
Виктор Васнецов. Снегурочка, 1899
Александр Бучкури. Рождественский базар, 1906
Алексей Корин. Рождественская елка, 1910
Национальная галерея республики Коми, Сыктывкар
Михаил Врубель. Снегурочка, 1900-е
Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина
Николай Фешин. Елка, 1917
Борис Кустодиев. Елочный торг, 1918
Краснодарский музей имени Ф.А. Коваленко
Генрих Манизер. Елочный торг, 1910-е
Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Александр Моравов. Рождественская елка, 1921
Зинаида Серебрякова. Катя в голубом у елки, 1922
Великая княгиня Ольга Романова. Новогоднее угощение, 1935
Великая княгиня Ольга Романова. Рождество Христово (с портретом отца Александра III), 1950
А.Н. Семенов. Ёлка в Ленинградском цирке (из книги «Советский цирк. 1918-1938»)
Федор Решетников. Прибыл на каникулы, 1948
Валерий Топков. Зима в Зарайске, 2006
Вера Бушурова. Альметьевск праздничный. Новый год, 2013
Альметьевская картинная галерея
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