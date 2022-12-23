Что Романовы дарили друг другу на Рождество

Советская власть отменила празднование христианского Рождества, но взамен предложила масштабно отмечать Новый год. Однако до революции в России Рождество Христово очень любили и охотно праздновали.
Сейчас Русская Православная Церковь отмечает этот день 7 января, но до 1918 года в Российской Империи оно приходилось, как и у других христиан, на 25 декабря.
Особенным этот день был и в царской семье. На подарки детям и домочадцам не жалели никаких денег.
В XVI-XVII веках цари придавали большое значение церковному празднику, но он не имел особенного семейного характера. В сочельник цари делали богоугодные дела — ездили раздавать богатую милостыню по больницам и домам призрения, посещали тюрьмы и даже миловали осужденных. Потом цари непременно присутствовали на ночной рождественской службе в храме — она и была главным событием.
Уже после богослужений под утро в царские покои в Кремле приглашали церковных иерархов и хор, который пел специальные песнопения во славу Христа и царя. Цари поили их праздничным напитком «медом» и одаривали драгоценными ковшами.
Только после этого подарки получали царские дети — например, узорно-вышитые дорогие ткани (шелк и парчу) и драгоценные чаши с самоцветами. Царевичам дарили игрушечные сабли, а царевнам — украшения всех мастей.
Праздничные подарки до XIX века были приняты только среди богатых и знатных семей.
Традиции наряжать елку на Рождество в России также долгое время не существовало. Да и вообще елки ассоциировались с покойниками — ведь хвойные ветки разбрасывали по дороге на кладбище во время похорон, символично показывая путь душе умершего. Впервые дома украшать елками велел Петр I, когда в 1700 году ввел празднование Нового года. Поддерживала новогоднюю традицию и немка Екатерина II.
Впервые Рождественскую елку нарядили в Кремле в 1817 году. С 1820-х традиция прижилась и в царских дворцах в Петербурге. При Николае I начали прятать под елку подарки. Считается, что такое домашнее празднование Рождества с елкой и подарками привнесла в царскую семью жена императора Александра Федоровна. Она была немкой, дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III, и у них в семье Рождество всегда отмечали с широким размахом — с пышной елкой и подарками.
Жена Николая I, Александра ФедоровнаДжордж Доу, 1826
«В правление императора Николая I Рождество Христово в аристократической, а позднее в городской среде, приобрело черты домашнего семейного праздника, к которому тщательно готовились, не жалея ни времени, ни средств», — пишет Юлия Уварова в книге «Рождество и Новый год в России XVI-XX веков».
Подарков порой было так много, что под елку они не помещались. В 1847 году сын Николая, великий князь Константин, перечислил в своем дневнике многочисленные подарки, которые достались ему: сабля, кинжал, кольчуга, черкесские пистолеты и книги.
Вид Ротонды в Зимнем дворце, где устанавливалась елкаЭдуард Гау
Дочь Николая I, Ольга, вспоминала, что в 1837 ей подарили письменный стол с креслом, а в 1843 «чудесный рояль фирмы Вирта, картины, нарядные платья и от папá — браслет с сапфиром — его любимым камнем».
Одним из самых популярных мест, где император заказывал подарки, был «Английский магазин» фирмы Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге. Там продавались изысканные люстры и драгоценности, дорогое красивое оружие, коллекционные вина и много чего еще.
Вот такой чайный сервиз из этого магазина был подарком на Рождество другой дочери Николая — Марии — в 1839 году. А в 1850 император подарил ей набор мебели — шикарные диваны, кресла, консоли.
Чайно-кофейный сервиз фирма «Никольс и Плинке», 1839Русский музей
Княжнам дарили не только картины, украшения и драгоценности, красивые платья и безделушки (вроде часов с сюрпризом), но также и самые разнообразные нужные вещи — коньки, лыжи, санки, книги.
Дети могли сами составить список желаемых подарков. Известно, что брат Александра III Владимир будучи ребенком попросил на Рождество устрицы, которые очень любил. Оригинален был и сам цесаревич Александр — он просил игрушечную кухню и костюм трубочиста.
В 1883 году Александр III заказал Императорскому фарфоровому заводу парадный Рафаэлевский сервиз на 50 персон — работа над ним заняла 20 лет, и ежегодно завод присылал часть выполненного заказа как раз под Рождество.
Тарелка, икорница и блюдце из Рафаэлевского сервизаГМЗ «Царское Село»
Традиционным подарком для царственных особ мужского пола были военные атрибуты. Известно, что наследнику престола, великому князю Александру (будущему Александру II), мать-императрица в разные года дарила то мундир Кавалергардского полка, то турецкую саблю, то фарфоровые тарелки с изображениями русских войск разных родов и видов. Впрочем, дарила она ему и чайный сервиз. А вот от отца-императора Александр получал, например, ящик с пистолетами, бюст Петра I, книги по истории России.
Такой ятаган с ножнами, выполненный в Османской империи в 1803 году, подарила Александру II жена Мария Александровна на Рождество 1849 года (тогда он еще был великим князем).
Ятаган с ножнами, Турция, 1803ГМЗ «Царское Село»
Известно, что императору Александру III в 1881 году жена подарила револьвер Смита-Вессона с патронами и кобурой.
Сладости, как правило, дарили только детям, но и взрослые могли получить лакомства в качестве подарка — например, ящик дорогого чернослива или кураги, а также мандарины.
Акварель работы Великой Княжны Ольги, дочери императора Александра IIIЧастное собрание
Царская семья непременно проводила на Рождество лотерею с подарками для придворных. Разыгрывали фарфоровые лампы, вазы, чайные сервизы и даже изделия работы Фаберже. Причем устраивать такие лотереи помогали и царские дети — перед началом они часами клеили на подарки этикетки с номерами.
Также члены царской семьи непременно одаривали на праздник всю многочисленную прислугу во дворце. Причем также не скупились. Гувернер мог вполне получить дорогую шкатулку или серебряные столовые приборы, дарили жемчуг и прочие «безделушки».
Елка для детей царских слугPublic domain
Николай II праздновал Рождество на удивление скромно. Особенно когда в начале XX века в стране начались сложные времена — революции и войны.
Во дворце в Царском Селе, где жила императорская семья, наряжали три елки — отдельно для взрослых, детей и слуг. Николай II делал отметки о Рождестве у себя в дневнике. Он писал, что всегда после шумных и многолюдных елок, где они часами разбирали подарки, они праздновали отдельно, по-семейному: «Затем у Аликс была наша елка вдвоем».
Портрет царской семьи, 1913Фотоателье Боассона и Эглера
Хоть каждую Пасху Николай дарил супруге дорогое пасхальное яйцо работы Фаберже, на Рождество подарки были скромнее. Так например, драгоценности он преподносил императрице лишь дважды — бриллиантовое колье в год свадьбы и нефритовые подвески на Рождество после появления на свет их первого ребенка — княжны Ольги.
Скромные подарки последняя царская чета дарила и детям. Так наследнику Алексею, императрица подарила его первый дневник.
На Рождество 1917 года уже в сибирской ссылке императрица Александра сама связала детям шерстяные жилеты. А своей фрейлине и подруге Анне Вырубовой императрица отправила посылку с шарфом и чулками собственной вязки (да еще и вложила в посылку муку, макароны и колбасу — настоящая роскошь для послереволюционного времени).
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