Что Романовы дарили друг другу на Рождество

Украшения, книги, красивая посуда, сладости, одежда и даже мебель — чего только члены царской семьи не дарили домочадцам. Они же были настоящими законодателями мод в области подарков.

Советская власть отменила празднование христианского Рождества, но взамен предложила масштабно отмечать Новый год. Однако до революции в России Рождество Христово очень любили и охотно праздновали.

Сейчас Русская Православная Церковь отмечает этот день 7 января, но до 1918 года в Российской Империи оно приходилось, как и у других христиан, на 25 декабря.

Особенным этот день был и в царской семье. На подарки детям и домочадцам не жалели никаких денег.

Подарки детям

В XVI-XVII веках цари придавали большое значение церковному празднику, но он не имел особенного семейного характера. В сочельник цари делали богоугодные дела — ездили раздавать богатую милостыню по больницам и домам призрения, посещали тюрьмы и даже миловали осужденных. Потом цари непременно присутствовали на ночной рождественской службе в храме — она и была главным событием.

Уже после богослужений под утро в царские покои в Кремле приглашали церковных иерархов и хор, который пел специальные песнопения во славу Христа и царя. Цари поили их праздничным напитком «медом» и одаривали драгоценными ковшами.

Только после этого подарки получали царские дети — например, узорно-вышитые дорогие ткани (шелк и парчу) и драгоценные чаши с самоцветами. Царевичам дарили игрушечные сабли, а царевнам — украшения всех мастей.

Праздничные подарки до XIX века были приняты только среди богатых и знатных семей.

Первые подарки под елку

Традиции наряжать елку на Рождество в России также долгое время не существовало. Да и вообще елки ассоциировались с покойниками — ведь хвойные ветки разбрасывали по дороге на кладбище во время похорон, символично показывая путь душе умершего. Впервые дома украшать елками велел Петр I, когда в 1700 году ввел празднование Нового года. Поддерживала новогоднюю традицию и немка Екатерина II.

Впервые Рождественскую елку нарядили в Кремле в 1817 году. С 1820-х традиция прижилась и в царских дворцах в Петербурге. При Николае I начали прятать под елку подарки. Считается, что такое домашнее празднование Рождества с елкой и подарками привнесла в царскую семью жена императора Александра Федоровна. Она была немкой, дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III, и у них в семье Рождество всегда отмечали с широким размахом — с пышной елкой и подарками.

Жена Николая I, Александра Федоровна Джордж Доу, 1826 Джордж Доу, 1826

«В правление императора Николая I Рождество Христово в аристократической, а позднее в городской среде, приобрело черты домашнего семейного праздника, к которому тщательно готовились, не жалея ни времени, ни средств», — пишет Юлия Уварова в книге «Рождество и Новый год в России XVI-XX веков».

Подарков порой было так много, что под елку они не помещались. В 1847 году сын Николая, великий князь Константин, перечислил в своем дневнике многочисленные подарки, которые достались ему: сабля, кинжал, кольчуга, черкесские пистолеты и книги.

Вид Ротонды в Зимнем дворце, где устанавливалась елка Эдуард Гау Эдуард Гау

Дочь Николая I, Ольга, вспоминала, что в 1837 ей подарили письменный стол с креслом, а в 1843 «чудесный рояль фирмы Вирта, картины, нарядные платья и от папá — браслет с сапфиром — его любимым камнем».

Одним из самых популярных мест, где император заказывал подарки, был «Английский магазин» фирмы Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге. Там продавались изысканные люстры и драгоценности, дорогое красивое оружие, коллекционные вина и много чего еще.

Вот такой чайный сервиз из этого магазина был подарком на Рождество другой дочери Николая — Марии — в 1839 году. А в 1850 император подарил ей набор мебели — шикарные диваны, кресла, консоли.

Чайно-кофейный сервиз фирма «Никольс и Плинке», 1839 Русский музей Русский музей

Княжнам дарили не только картины, украшения и драгоценности, красивые платья и безделушки (вроде часов с сюрпризом), но также и самые разнообразные нужные вещи — коньки, лыжи, санки, книги.

Дети могли сами составить список желаемых подарков. Известно, что брат Александра III Владимир будучи ребенком попросил на Рождество устрицы, которые очень любил. Оригинален был и сам цесаревич Александр — он просил игрушечную кухню и костюм трубочиста.

В 1883 году Александр III заказал Императорскому фарфоровому заводу парадный Рафаэлевский сервиз на 50 персон — работа над ним заняла 20 лет, и ежегодно завод присылал часть выполненного заказа как раз под Рождество.

Тарелка, икорница и блюдце из Рафаэлевского сервиза ГМЗ «Царское Село» ГМЗ «Царское Село»

Военные подарки для мужчин

Традиционным подарком для царственных особ мужского пола были военные атрибуты. Известно, что наследнику престола, великому князю Александру (будущему Александру II), мать-императрица в разные года дарила то мундир Кавалергардского полка, то турецкую саблю, то фарфоровые тарелки с изображениями русских войск разных родов и видов. Впрочем, дарила она ему и чайный сервиз. А вот от отца-императора Александр получал, например, ящик с пистолетами, бюст Петра I, книги по истории России.

Такой ятаган с ножнами, выполненный в Османской империи в 1803 году, подарила Александру II жена Мария Александровна на Рождество 1849 года (тогда он еще был великим князем).

Ятаган с ножнами, Турция, 1803 ГМЗ «Царское Село» ГМЗ «Царское Село»

Известно, что императору Александру III в 1881 году жена подарила револьвер Смита-Вессона с патронами и кобурой.

Сладости, как правило, дарили только детям, но и взрослые могли получить лакомства в качестве подарка — например, ящик дорогого чернослива или кураги, а также мандарины.

Акварель работы Великой Княжны Ольги, дочери императора Александра III Частное собрание Частное собрание

Праздник с лотереей для придворных

Царская семья непременно проводила на Рождество лотерею с подарками для придворных. Разыгрывали фарфоровые лампы, вазы, чайные сервизы и даже изделия работы Фаберже. Причем устраивать такие лотереи помогали и царские дети — перед началом они часами клеили на подарки этикетки с номерами.

Также члены царской семьи непременно одаривали на праздник всю многочисленную прислугу во дворце. Причем также не скупились. Гувернер мог вполне получить дорогую шкатулку или серебряные столовые приборы, дарили жемчуг и прочие «безделушки».

Последнее Рождество Николая II

Елка для детей царских слуг Public domain Public domain

Николай II праздновал Рождество на удивление скромно. Особенно когда в начале XX века в стране начались сложные времена — революции и войны.

Во дворце в Царском Селе, где жила императорская семья, наряжали три елки — отдельно для взрослых, детей и слуг. Николай II делал отметки о Рождестве у себя в дневнике. Он писал, что всегда после шумных и многолюдных елок, где они часами разбирали подарки, они праздновали отдельно, по-семейному: «Затем у Аликс была наша елка вдвоем».

Портрет царской семьи, 1913 Фотоателье Боассона и Эглера Фотоателье Боассона и Эглера

Хоть каждую Пасху Николай дарил супруге дорогое пасхальное яйцо работы Фаберже, на Рождество подарки были скромнее. Так например, драгоценности он преподносил императрице лишь дважды — бриллиантовое колье в год свадьбы и нефритовые подвески на Рождество после появления на свет их первого ребенка — княжны Ольги.

Скромные подарки последняя царская чета дарила и детям. Так наследнику Алексею, императрица подарила его первый дневник.

На Рождество 1917 года уже в сибирской ссылке императрица Александра сама связала детям шерстяные жилеты. А своей фрейлине и подруге Анне Вырубовой императрица отправила посылку с шарфом и чулками собственной вязки (да еще и вложила в посылку муку, макароны и колбасу — настоящая роскошь для послереволюционного времени).

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