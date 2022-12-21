10 картин Игоря Грабаря, которые вы должны знать

Творческое наследие его огромно: он был художником, реставратором, искусствоведом. Как человек, принадлежавший сразу двум эпохам – дореволюционной и советской, – он сумел создать собственный стиль, в котором соединились импрессионизм и модерн, и придал новое звучание русским пейзажам.

1. «Луч солнца», 1901

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Ученик Ильи Репина, выпускник Императорской Академии художеств, в 1896 году Грабарь отправился в Европу, учился в студии Антона Ажбе.

Вернувшись в Россию, обосновался в Москве. Стал участником модернистского объединения «Мир искусства», и в 1902 году на выставке союза представил 10 работ. Одну из них, «Луч солнца», купила Третьяковская галерея.

2. «Ямщик», 1904

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Художник часто гостил в подмосковном Дугино у своего друга Николая Мещерина. Вместе они ездили на этюды в ближайшие деревни, а иногда их извозчики становились моделями для будущих картин. Как, например, Мишутка: судя по выражению лица, от долгого позирования он был не в восторге.

3. «Февральская лазурь», 1904

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Работая в Дугино, художник вставал рано и отправлялся на этюды. Однажды, пытаясь зафиксировать моментальные изменения в естественном свете, он засмотрелся на березу, в кроне которой увидел «перезвоны всех цветов радуги». На фоне зимнего голубого неба белизной сияло дерево, чьи ветви словно танцевали, создавая все новые цветовые нюансы. Чтобы сохранить открывшийся ракурс снизу вверх, художник вырыл в снегу траншею и писал картину оттуда.

4. «Весенний ветер», 1905

Пермская художественная галерея Пермская художественная галерея

Уехав в 1905 году в Париж, Грабарь погрузился в изучение творчества Ван Гога. Он был буквально очарован его невероятной техникой и сам изменил подход к своим работам. Результатом стал «Весенний ветер», зримо напоминающий о вангоговской «Спальне в Арле». Картину приобрел для своей коллекции легендарный меценат Иван Морозов.

5. «Груши на синей скатерти», 1915

Русский музей Русский музей

Работа над многотомной «Историей русского искусства» поглотила художника: он ездил по стране в поисках архивных материалов. В 1908-1915 годах вышло восемь томов сборника, который стал важнейшим трудом в российском искусствоведении.

В 1913 году Грабарь стал попечителем Третьяковской галереи и провел там масштабную смену экспозиции. На выставке «Мира искусства» в 1915 году Игорь Грабарь представил натюрморт «Груши на синей скатерти», который приобрела Академия художеств для своего музея.

6. «Московский дворик», 1930

Русский музей Русский музей

В 1920-е Грабарь вместе с писателем Максимом Горьким предложили создать Городок художников, где можно было бы и жить, и работать. Так на Верхней Масловке в Москве, на месте сгоревших павильонов кинофабрики, появились дома с мастерскими и квартирами. В одном из корпусов жил и сам художник.

7. Автопортрет с палитрой в белом халате, 1934-1935

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Именно Грабарь стал человеком, благодаря которому после революции удалось сохранить памятники древнерусского и византийского искусства. В 1918 году по его инициативе открыли Центральные реставрационные мастерские, первую организацию, которая занималась сохранением памятников культуры.

В 1920-х Грабарь организовал несколько выставок русского искусства за рубежом, в том числе в США и Германии. На исходе десятилетия он покинул все посты и сосредоточился на живописи. В это время он написал целую серию портретов – этот жанр он считал высшим искусством.

8. «Березовая аллея», 1940

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В конце 1930-х художник сосредоточился на монографии, посвященной его великому учителю Илье Репину. Тогда же вышла и его автобиография под названием «Моя жизнь». Грабарь признавался, что искусство – едва ли не единственный его источник радости и горя и подлинное содержание жизни. Вновь и вновь он обращался к одному из своих излюбленных сюжетов - березовым деревьям в летнем или зимнем обрамлении.

9. «Абрамцево. Плетень», 1944

Самарский областной художественный музей Самарский областной художественный музей

Еще в 1930-е напротив знаменитой подмосковной усадьбы «Абрамцево» появился поселок художников – свою дачу Игорь Грабарь отстроил по собственному проекту в стиле финского модерна. Здесь он продолжал творить и работать над «Историей русского искусства». А позже стал и директором музея-усадьбы.

10. Зимний пейзаж, 1940-1950

Музей русского импрессионизма Музей русского импрессионизма

В конце 1940-х он занялся реставрацией древнейшей московской обители - Андроникова монастыря и устройством в нем Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Именно здесь Рублев был иноком, расписывал Спасский собор и был в 1428 году похоронен.

Хотя к этому времени Грабарь отошел от импрессионизма, он все же возвращался к нему. Этот пейзаж, написанный «за пять минут до весны» - напоминание о том, что всегда отличало ранние картины художника. Ясное солнечное небо, летящие облака – как будто предчувствие нового и прощание со старым.

Выставка «Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения» проходит в Государственной Третьяковской галерее до 26 февраля 2023 года.

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