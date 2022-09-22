Как СССР посадил Европу на газовую иглу

США делали все возможное, чтобы сотрудничество между Москвой и европейскими странами в газовой сфере провалилось. Но именно советский газ поспособствовал бурному экономическому росту в Европе.

Впервые советский газ появился в Европе сразу после окончания Второй мировой войны. С 1946 года небольшой объем сырья стал поступать в Польшу, а в 1950-е годы к Варшаве присоединились и другие союзники Москвы по социалистическому лагерю.

С. Фридлянд / ТАСС С. Фридлянд / ТАСС

В 1960-е годы с открытием и началом освоения таких огромных месторождений, как Уренгойское в Западной Сибири, роль СССР как газовой державы резко возросла. В западном направлении поползли разветвленные сети трубопроводов повышенной мощности («Братство»), не пересекавшие пока что границы Организации Варшавского договора.

Уренгойское газовое месторождение, 1978 г. Иван Сапожков / ТАСС Иван Сапожков / ТАСС

Вступившие в период бурного промышленного развития страны Западной Европы были, тем не менее, крайне заинтересованы в дешевом советском сырье. В Москве они видели куда более стабильного торгового партнера, чем в странах вечно бурлящего тогда Ближнего Востока.

Рабочие-газосварщики стыкуют очередную секцию труб газопровода Оренбург-Западная граница СССР, 1976 г. Э. Котляко / Sputnik Э. Котляко / Sputnik

Политические разногласия между востоком и западом серьезно препятствовали началу взаимовыгодного экономического газового сотрудничества, поэтому первой западноевропейской страной, с которой Москва заключила сделку, стала считавшаяся нейтральной Австрия.

Подписание соглашения о поставках газа в Австрию, 1968 г. OMV / Gazprom

В 1968 году советский «Союзнефтеэкспорт» и австрийская компания Osterreichische Mineralolverwaltung OMV подписали договор на ежегодную поставку 142 млн кубических метров. Барьер был сломан, и в следующем году вслед за Веной Москва заключила договоры с Италией и Францией.

Важнейшим партнером СССР в сфере газовой торговли стала ФРГ, которой не хватало сырья для ее активно развивающейся промышленности. Согласно заключенной в 1970 году сделке «газ — трубы» западногерманские компании в счет поставок газа предоставляли СССР высококачественные стальные трубы большого диаметра (которые в то время в мире производили только немцы и японцы), из которых и строились тянувшиеся из Сибири газопроводы.

Газопровод «Союз», 1975 г. Meißner / Getty Images Meißner / Getty Images

С первого дня появления СССР на газовом рынке Западной Европы США старались его оттуда выбить. Вашингтон предупреждал своих европейских союзников об опасности зависимости от советских энергоносителей, призывал остановить экономическую экспансию коммунистов, обещал кратно увеличить поставки угля и предлагал полностью перейти на норвежский газ. Европейцы, однако, находили все эти альтернативы дорогостоящими и нереализуемыми.

Sammlung Heinz / dpa-Zentralbild / Getty Images Sammlung Heinz / dpa-Zentralbild / Getty Images

В 1981 году США развязали настоящую газовую войну против СССР, выступив против строительства газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Создаваемый на европейские кредиты советскими специалистами газопровод должен был состоять из двух ниток совокупной мощностью в 60 млрд кубометров в год.

Портрет демонстранта перед польским консульством в Нью-Йорке с требованием эмбарго на советский газопровод 31 августа 1982 года. Etienne MONTES / Gamma-Rapho via Getty Images Etienne MONTES / Gamma-Rapho via Getty Images

Американцы ввели эмбарго на поставку в СССР своего нефтегазового оборудования. Запрет распространялся также на западноевропейское и японское оборудование, в котором использовались американские технологии и компоненты. В конечном итоге, Советский Союз был вынужден завершать проект своими силами, что и было сделано в 1983 году. Однако вместо двух была построена лишь одна нитка с мощностью в 32 миллиарда кубометров в год.

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Несмотря на противодействие Вашингтона поставки советского природного газа в Европу за 20 лет увеличились в 35 раз. К концу 1980-х годов уже 15% от всего сжигаемого во Франции газа было родом из СССР, в Германии этот показатель достиг 30%. Советский Союз посадил Европу на газовую иглу, но вместе с тем обеспечил ей бурный экономический рост.