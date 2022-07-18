Как в СССР создали легендарный образ честной и бескорыстной милиции (ФОТО)

Советские люди долго верили в непогрешимость своих милиционеров. Перед самым распадом страны их постигло горькое разочарование.

Сильные, мужественные, принципиальные и чуткие рыцари в сияющих доспехах — такими советские граждане воспринимали сотрудников правоохранительных органов. Государство приложило огромные усилия для создания идеального образа милиции, вот только реальность была несколько иной.

Курсанты Саратовской специальной средней школы милиции МВД СССР, 27 октября 1971 г. ТАСС ТАСС

Вплоть до середины 1950-х годов в СССР мало заботились о популяризации милицейской службы. «Грубая и грязная», она не была овеяна ореолом романтики, как деятельность разведчиков и контрразведчиков. Не стерлось из памяти людей и участие милиции в недавних политических репрессиях.

В дежурной части отделения милиции г. Москвы, 1950 год. Анатолий Гаранин / Sputnik Анатолий Гаранин / Sputnik

Однако с началом некоторой либерализации политической и общественной жизни в период так называемой «хрущевской оттепели», начавшейся вскоре после смерти Сталина, государственные органы стали стремиться к большей открытости, началось «очеловечивание» сотрудников милиции. В газетах и журналах появились материалы, показывавшие милиционеров обычными людьми, которые в свободное время занимаются рисованием и музыкой, поют в хоре и выращивают цветы.

Задача подъема престижа милиции в глазах населения была частично возложена государством на творческую интеллигенцию. В 1954 году поэт и писатель Сергей Михалков написал поэму «Дядя Степа — милиционер», в которой появился ставший впоследствии культовым образ высокого постового, виртуозно выручавшего граждан из разного рода передряг.

Иллюстрация к стихотворению Сергея Михалкова «Дядя Степа — милиционер», 1956 г. Общественное достояние Общественное достояние

С опубликованной в 1956 году повести Аркадия Адамова «Дело пестрых» в Советском Союзе возродился детективный жанр. Автор полностью погрузился в мир московской милиции, выезжал на задержания и принимал участие в засадах. Созданная спустя два года экранизация положила начало целой плеяде фильмов о доблестных защитниках правопорядка, среди которых особой популярностью пользовались «Ко мне, Мухтар!» о приключениях лейтенанта милиции и его верного пса, а также трилогия о добром и сообразительном деревенском участковом Федоре Анискине.

Кадр из художественного фильма фильма «Ко мне, Мухтар!», 1964 г. Sputnik Sputnik

Настоящий расцвет советской милиции пришелся на конец 1960-х — 1970-е годы, когда во главе Министерства внутренних дел находился Николай Анисимович Щелоков. При нем сотрудникам заметно повысили зарплату, увеличили количество льгот, стали активно предоставлять жилье. По всей стране росло количество учебных заведений МВД СССР, в которые массово потянулась молодежь. «Он колоссально много работал, особенно в первые годы, когда действительно глубоко изучал корни преступности в стране. При нем органы внутренних дел стали более уважаемы в народе», — писал о своем начальнике заместитель Щелокова Юрий Чурбанов.

Министр МВД СССР Николай Щелоков приветствует участников Всесоюзного фестиваля художественной самодеятельности советской милиции и подразделений МВД СССР, посвященного 50-летию образования СССР, 1972 г. Александр Макаров / Sputnik Александр Макаров / Sputnik

Стараниями Николая Щелокова в СССР создавались многочисленные книги, фильмы и сериалы, посвященные будням советской милиции. Ее профессиональный праздник 10 ноября стал ежегодно отмечаться грандиозным концертом, не уступающим по популярности новогодним торжествам.

Во время комбинированной эстафеты среди милиционеров в День советской милиции, 1969 г. Шаламов / Sputnik Шаламов / Sputnik

По-настоящему культовыми стали сериалы «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Место встречи изменить нельзя». Со всей страны в редакцию «ЗнаТоКов» приходили тысячи писем с просьбами помочь в расследовании зависших дел. «Доверие персонажам было настолько сильное, что многие люди думали, будто театральное искусство для нас хобби, а работаем мы на самом деле в милиции», — вспоминал исполнитель одной из ролей Леонид Каневский.

«Следствие ведут ЗнаТоКи», 1971 г. Центральное телевидение СССР Центральное телевидение СССР

Поздно вечером 26 декабря 1980 года дежурившие на станции «Ждановская» (ныне - «Выхино») московского метрополитена сотрудники милиции задержали и сильно избили подвыпившего майора КГБ, скончавшегося в больнице спустя несколько дней. В ответ Комитет вместе с Генпрокуратурой буквально «перетряхнули» все Министерство внутренних дел, выявив огромное количество вопиющих злоупотреблений милицейских чинов по всей стране, включавших грабеж и убийство пьяных пассажиров в метро. Расследования не миновали и самого всесильного министра. Обвиненный в коррупции и лишившийся своего поста Щелоков застрелился в 1984 году.

«Я больше не буду!», Казань, 1978 г. Рустам Мухаметзянов/russiainphoto.ru

Еще долго после инцидента на «Ждановской» люди с опаской и неприязнью смотрели на дежуривших на станциях милиционеров. Чем ближе страна продвигалась к своему закату, тем больше подобных нелицеприятных эпизодов из деятельности милиции выходило на свет и тем ниже падал ее так долго поднимаемый авторитет.

На стрельбище, 1987 г. Игорь Уткин / TАСС Игорь Уткин / TАСС

После распада СССР в «лихие» 90-е годы образ милиционера в массовой культуре стал совершенно иным. Это был уже не рыцарь в сияющих доспехах, а в лучшем случае сломленный безденежьем, но честный офицер, который среди всеобщего развала и коррупции упорно выполняет свой долг. Теперь за зрительское внимание ему предстояло соревноваться с новыми героями книжных романов и телевизионных сериалов — бандитами.