Как Красная Армия показала нацистам блицкриг по-советски (ФОТО)

Немцы были непревзойденными мастерами ведения «молниеносной войны». Но операция «Багратион» в 1944 продемонстрировала им, что советские войска могут провести блицкриг ничуть не хуже.

Одержав летом 1943 года победу в битве на Курской дуге, Красная Армия прочно взяла стратегическую инициативу в войне в свои руки. К концу года ей удалось освободить почти всю левобережную Украину и вступить на территорию Белоруссии. Полностью отрезанной от основных сил по суше оказалась находившаяся в Крыму 17-я немецкая армия.

Хуже всего дела обстояли на северо-западе страны. Несмотря на то, что блокада Ленинграда была прорвана еще 18 января 1943 года, отбросить и разгромить войска группы армий «Север» пока не удалось.

«Значительно выросли за это время наши советские военные кадры», — писал в своих воспоминаниях «Дело всей жизни» маршал Александр Василевский: «Они обогатились новым опытом стратегического и оперативно-тактического искусства и научились более эффективным способом бить врага с наименьшими потерями. Все это не только предоставляло нам возможность, но и обязывало нас развернуть на всем фронте от Ленинграда до Черного моря широкие наступательные операции с целью скорейшего освобождения от врага всей советской земли…»

Советские войска продолжают наступление после освобождения Киева. Олег Кнорринг/Sputnik Олег Кнорринг/Sputnik

Битва за правобережную Украину началась в конце декабря и продлилась до весны 1944 года. В ней приняли участие силы пяти советских фронтов и двух немецких групп армий общей численностью около 4 миллионов человек.

Массированные удары по нескольким направлениям, масштабное применение авиации, поддержка высоких темпов наступления и грамотное использование танковых армий на участках прорыва позволили советским войскам успешно преодолевать вражескую оборону, а местами даже брать крупные немецкие соединения в «клещи». Так, в Корсунь-Шевченковском «котле», ставшем известным как «Второй Сталинград», были разгромлены два армейских корпуса противника. «Там немцы вырывались колоннами, а мы наматывали их на гусеницы…» — вспоминал танкист Николай Орлов.

В результате советского наступления войска групп армий «Юг» и «Центр» потерпели тяжелое поражение, и их командующие генерал-фельдмаршалы Эрих фон Манштейн и Эвальд фон Клейст были отправлены Гитлером в отставку. 26 марта Красная Армия достигла государственной границы СССР с Румынией. Символично, что первыми к пограничной реке Прут вышли бойцы 24-го пограничного полка войск НКВД, которые когда-то в июне 1941 года вели здесь упорные оборонительные бои.

Наступление частей 3-го Украинского фронта под Херсоном. Владимир Иванов/Sputnik Владимир Иванов/Sputnik

Вместе с тем в районе Ленинграда после нескольких лет неудач наконец-то удалось добиться серьезных успехов. В ходе начавшейся 14 января Ленинградско-Новгородской операции советские войска отбросили немцев от второго по важности города в стране на 200-280 км, вынудив их отойти на оборонительную линию «Пантера» на границе Эстонии. Предпринятые Красной Армией весной попытки прорваться через этот рубеж оказались, однако, неудачными.

«Еще гремят пушечные, давно знакомые, но теперь такие радостные раскаты», — так 27 января описывала в своем дневнике праздничный салют в честь полного снятия блокады оставшаяся неизвестной жительница Ленинграда: «Живописно испещрено небо. Серые туманы наших небес зацвели ослепительно прекрасным каскадом ярких цветов, малиновых, зеленых, серебряных. Дети мои в экстазе. Сердце мое замирает, руки дрожат. Неужели? Неужели все прошло? Весь дикий кошмар нашего горького существования. Неужели уже?»

Подбитый немецкий штабной автомобиль под Ленинградом. Рафаиль Мазелев/Государственный исторический музей Южного Урала/russiainphoto.ru

После стремительного прорыва Красной Армии на правобережную Украину надежды немецкого командования восстановить сухопутную связь с Крымом окончательно рухнули. Чуть больше месяца понадобилось советским войскам, чтобы полностью освободить полуостров, вернуть Черноморскому флоту ее главную базу Севастополь и к началу мая разгромить так и не сумевшую целиком эвакуироваться по морю 17-ю армию вермахта.

«С высоты птичьего полета Херсонес походил на гигантское кладбище техники, словно перемолотой в каких-то чудовищных жерновах огромной мельницы», — вспоминал командовавший 6-м гвардейским истребительным авиаполком ВВС Черноморского флота Михаил Авдеев: «Казалось, со всех полей великой войны свалили сюда искореженные танки и орудия, разбитые автомашины, трупы солдат и офицеров в мундирах мышиного цвета».

Освобожденный Севастополь. Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Летом 1944 года Красная Армия продемонстрировала вермахту, что хорошо усвоила горькие уроки 1941 года и теперь и сама может эффективно использовать стратегию блицкрига. 23 июня, почти спустя три года после начала вторжения Германии в СССР началась Белорусская наступательная операция, также известная как операция «Багратион».

Мощные удары советских войск практически сразу же взломали оборону противника, ожидавшего, что главное наступление Красной Армии будет предпринято на Украине. В образовавшиеся бреши, развивая успех, немедленно устремлялись крупные танковые объединения и соединения. Темпы советского наступления доходили до 25 км в сутки.

Штурмовая авиация без перерыва наносила массированные удары по переправам и колоннам отступающих немецких войск, не давая им ни времени, ни возможности переогранизоваться и закрепиться на новых оборонительных рубежах. Вместе с тем в тылу врага активизировались партизанские отряды.

Переправа солдат Красной Армии в Карпатах. Макс Альперт/Sputnik Макс Альперт/Sputnik

«В Белорусской операции наиболее полно проявилось выработанное у советского командования всех степеней умение быстро окружать и уничтожать крупные группировки войск противника. Это искусство командования, мастерство и смелость войск привели к краху самой сильной немецкой группировки на берлинском стратегическом направлении», — отмечал маршал Георгий Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях». Больше десяти немецких дивизий были разгромлены в «котлах» под Бобруйском и Витебском. Под Минском была окружена и почти полностью ликвидирована 100-тысячная 4-я армия вермахта.

В ходе операции «Багратион» Красная Армия уничтожила 17 немецких дивизий и три бригады, еще 50 дивизий потеряли более половины личного состава и практически лишились боеспособности. Общие немецкие потери составили около полумиллиона солдат. Безвозвратные потери советских войск превысили 178 тысяч человек, еще 587 тысяч человек оказались ранены. «Конец приближается... Лишь рассеянные остатки 30 дивизий избежали гибели и советского плена», — так охарактеризовал генерал Зигфрид Вестфаль разгром группы армий «Центр» в ходе операции «Багратион».

Советские штурмовики летят на выполнение боевого задания, 2-й Белорусский фронт. Борис Ярославцев/Sputnik Борис Ярославцев/Sputnik

За два месяца боев Красная Армия продвинулась на запад на 550-600 км. Освободив всю территорию Белоруссии и значительную часть восточной Польши, советские войска в августе вышли на подступы к Варшаве и к границам Восточной Пруссии, после чего взяли оперативную паузу.

Еще до окончания операции 17 июля по улицам Москвы провели 57 тысяч немецких солдат и офицеров, взятых в плен в ходе операции «Багратион». Леонид Леонов оказался очевидцем этого «Марша побежденных»: «Брезгливое молчание стояло на улицах Москвы, насыщенной шарканием… тысяч ног. Лишь изредка спокойные, ровные голоса, раздумье вслух доносилось до нас сзади: “Ишь, кобели, что удумали: русских под себя подмять!”… Еще, конечно, был много “лестных” слов сказано по адресу Гитлера и вообще фашизма. Ну, и непосредственно к участникам “парада” тоже были обращены некоторые “приветственные” обращения: “Сволочи, чтоб вы подохли!”, “Почему вас не перебили на фронте?"»

Колонна пленных немецких солдат и офицеров идет, конвоируемая советскими воинами, по улицам Москвы. Михаил Трахман/Sputnik Михаил Трахман/Sputnik

В то же время командование Красной Армией решило вплотную заняться Финляндией, все еще оккупировавшей часть советской Карелии. Долгое время этот участок Восточного фронта был одним из самых спокойных. Про дислоцированные здесь войска даже ходила шутка: «В мире не воюют три армии — шведская, турецкая и 23-я советская».

В ходе нескольких летних наступательных операций Красная Армия отбросила финнов на довоенные позиции. 19 сентября было заключено Московское перемирие, согласно которому Финляндия выходила из мирового конфликта и обязывалась выдворить со своей территории все немецкие войска, что в итоге привело к началу так называемой Лапландской войны.

Финские солдаты во время налета советской авиаиции. Общественное достояние Общественное достояние

Еще двоих своих союзников Третий рейх лишился на юге Европы. 20 августа Красная Армия начала Ясско-Кишиневскую операцию, в ходе которой нанесла поражение войскам группы армий «Южная Украина» и приступила к освобождению Молдавии. 23 августа, пока советские войска прорывались на территорию Румынии, король Михай I и оппозиционные нацистам политические силы совершили переворот, арестовав кондукэтора (аналог фюрера или дуче) Иона Антонеску и членов его правительства. Румынской армии было приказано прекратить ведение боевых действий против Красной Армии.

«Когда я проснулся утром 23 августа, то не был уверен, что доживу до следующего дня. Но я твердо решил вывести Румынию из ее союза с Гитлером. Армии Сталина были на пороге Румынии, фронт рушился, и население было по горло сыто войной», — вспоминал король. 31 августа 1944 года Красная Армия без боя заняла Бухарест. Румыния примкнула к антигитлеровской коалиции, а ее войска под советским командованием вступили в ожесточенные бои против своих вчерашних союзников.

8 сентября войска 3-го Украинского фронта генерала (с 12 сентября — маршала) Федора Толбухина, не встречая сопротивления, вошли на территорию Болгарии. Страна не объявляла войну СССР, но предоставляла немцам для военных целей аэродромы, железные дороги и морские порты. Сторонам удалось избежать прямой военной конфронтации. Пришедшее в результате переворота к власти в стране 9 сентября правительство Отечественного фронта объявило войну Германии, и вскоре болгарская армия присоединилась к советским войскам в военной кампании по освобождению Югославии.

Жители Софии приветствуют советских воинов. Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В октябре Красная Армия успешно наступала в Заполярье, где вермахт за весь период войны так и не смог продвинуться вглубь Советского Союза. Отбросив противника от Мурманска, советские войска выбили немцев из области Петсамо, уступленной Финляндией СССР по условиям Московского перемирия, и приступили к освобождению северной Норвегии.

«В 9 часов утра 25 октября наши передовые части ворвались в Киркенес», — вспоминал маршал Кирилл Мерецков: «Невеселая картина открылась их глазам. Отступая, немцы взорвали все портовые сооружения, разрушили административные здания и жилые помещения. Лишь на окраине города кое-где стояли чудом уцелевшие домики. Когда смолкли выстрелы и установилась тишина, стали появляться жители города, выходившие из пещер, где они вынуждены были скрываться от фашистов. Киркенесцы радостно встречали советских воинов. Трогательно было видеть, как обычно сдержанные северяне со слезами на глазах обнимали своих освободителей…»

Десант в Печенгу. Роберт Диамент/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В течение всей осени в тяжелых боях были освобождены Эстония, почти вся Латвия и остававшиеся под контролем противника территории Литвы (из Вильнюса и Каунаса противника удалось выбить еще летом в ходе операции «Багратион»). 10 октября 1944 года части советской 51-й армии вышли к побережью Балтийского моря в районе города Мемель (Клайпеды), отрезав 400 тысяч солдат группы армий «Север» в западной Латвии (Курляндии).

Руководство нацистской Германии решило удержать плацдарм, превратив его в неприступную крепость и намереваясь снабжать блокированные здесь войска по морю. Вплоть до весны предпринимались безуспешные попытки прорвать немецкую оборону. «Весь "Курляндский котел" изрыт линиями траншей, одну траншею захватим, а за ней сразу идет вторая линия, и казалось, что нет им конца», — сокрушался командир пулеметного взвода 8-го Эстонского стрелкового корпуса Михаил Салтыков.

Салют в честь выхода советских войск на Балтику. Евгений Копыт/Sputnik Евгений Копыт/Sputnik

Пока в Польше и Восточной Пруссии Красная Армия не предпринимала активных действий и копила силы для зимней кампании, в Чехословакии и на Балканах ее наступление продолжалось. Помимо новоприобретенных союзников в лице Румынии и Болгарии большую поддержку советским войскам оказывали части Народно-освободительной армии Югославии.

У нацистской Германии в то же время оставался всего лишь один союзник — Венгрия, которую Гитлер намеревался удержать любой ценой. 26 декабря советским войскам удалось окружить в Будапеште 188-тысячную группировку противника, которая на ультиматум о сдаче ответила отказом. Надеявшимся на передышку красноармейцам так и не удалось спокойно отпраздновать Новый Год в венгерской столице. Уже в первых числах января им пришлось не только вести ожесточенные уличные бои по уничтожению окруженного гарнизона, но и отражать яростные атаки немецких войск, пытавшихся деблокировать «котел» в рамках операции «Конрад».

Советские войска в Будапеште. Общественное достояние Общественное достояние

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