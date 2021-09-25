Золотая осень глазами русских художников

У русских художников, не избалованных буйством красок природы средней полосы, осень особенно любимое время года.

Исаак Левитан. Золотая осень, 1895

Пожалуй, один из самых известных осенних пейзажей в русской живописи. И наверно, все писали в школе сочинение на тему этой картины, а ее репродукция висела на стенах самых разных кабинетов.

Иван Шишкин. Золотая осень, 1888

Вторая самая известная работа Шишкина после «Утра в сосновом бору». И снова пейзажист мастерски прописывает лес и каждую его деталь.

Исаак Левитан. Осенний день. Сокольники, 1879

Интересно, что фигура женщины в этой картины была написана не Левитаном, а художником Николаем Чеховым, братом писателя Антона Чехова.

Исаак Левитан. Дубовая роща. Осень, 1880

Как вы наверно уже поняли, осень была любимым временем года Исаака Левитана. Он написал более 100 осенних пейзажей!

Василий Поленов. Золотая осень, 1893

Этот живописный вид на реку Оку Поленов написал из собственной усадьбы - сейчас это музей «Поленово».

Станислав Жуковский. Осень, веранда. 1911

У Станислава Жуковского было все творческие страсти: пейзажи и усадебные дома (снаружи и изнутри). В этой картине соединились обе страсти.

Исаак Бродский. Опавшие листья, 1913

Вообще Исаак Бродский был «придворным» живописцем - и писал портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Пейзаж был для ним жанром редким - и парадоксально именно эта картина стала одной из самых известных его работ.

Илья Остроухов. Золотая осень, 1886

Эта картина написана в Абрамцеве, усадьбе промышленника и мецената Саввы Мамонтова, который собрал во круг себя целый художественный кружок. Многие именитые живописцы именно тут оттачивали мастерство на пленэрах.

Ефим Волков. Октябрь, 1883

Одна из редких картин, где осень - это не буйство красок, но сдержанные цвета и ощущение приближения зимы.

Игорь Грабарь. Осень. Ворон и береза, 1924

Пожалуй, Грабарь более всего известен как реставратор древнерусских ценностей. Однако он еще и автор прекрасных импрессионистских пейзажей.