Золотая осень глазами русских художников

Пожалуй, один из самых известных осенних пейзажей в русской живописи. И наверно, все писали в школе сочинение на тему этой картины, а ее репродукция висела на стенах самых разных кабинетов.
Вторая самая известная работа Шишкина после «Утра в сосновом бору». И снова пейзажист мастерски прописывает лес и каждую его деталь.
Интересно, что фигура женщины в этой картины была написана не Левитаном, а художником Николаем Чеховым, братом писателя Антона Чехова.
Как вы наверно уже поняли, осень была любимым временем года Исаака Левитана. Он написал более 100 осенних пейзажей!
Этот живописный вид на реку Оку Поленов написал из собственной усадьбы - сейчас это музей «Поленово».
У Станислава Жуковского было все творческие страсти: пейзажи и усадебные дома (снаружи и изнутри). В этой картине соединились обе страсти.
Вообще Исаак Бродский был «придворным» живописцем - и писал портреты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Пейзаж был для ним жанром редким - и парадоксально именно эта картина стала одной из самых известных его работ.
Эта картина написана в Абрамцеве, усадьбе промышленника и мецената Саввы Мамонтова, который собрал во круг себя целый художественный кружок. Многие именитые живописцы именно тут оттачивали мастерство на пленэрах.
Одна из редких картин, где осень - это не буйство красок, но сдержанные цвета и ощущение приближения зимы.
Пожалуй, Грабарь более всего известен как реставратор древнерусских ценностей. Однако он еще и автор прекрасных импрессионистских пейзажей.