Как жители СССР встретили победу в Великой Отечественной

Для большинства советских граждан было понятно, что поражение в войне означает смерть. Поэтому долгожданная победа воспринималась как спасение и новая жизнь.

9 мая 1945 года в 2 часа 10 минут ночи советское радио сообщило гражданам СССР долгожданную радостную новость — в берлинском предместье Карлсхорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, зачитавший то знаменитое сообщение, вспоминал: «Вечером мы несколько раз объявляли, что сегодня радио будет работать в виде исключения до четырех часов утра. Эту, казалось бы, простую информацию мы старались читать так, чтобы люди поняли: спать не ложитесь. Ждите! И сразу новый поток телефонных звонков. Знакомые и незнакомые, уже счастливые голоса кричали в трубку: "Спасибо! Намек поняли! Накрываем столы! Молодцы!"»

Студенты Ленинградского государственного университета во время митинга в честь победы в Великой Отечественной войне. Василий Федосеев/ТАСС Василий Федосеев/ТАСС

В эту ночь огромная страна не спала. Люди открывали окна, будили соседей, повсюду была слышна музыка и радостные крики «Победа! Победа!» «Все высыпали на улицу — обнимались, плакали, смеялись. Вокруг царила какая-то эйфория», — вспоминает Ясен Засурский.

Празднование Дня Победы в Москве. А.Устинов/Главархив Москвы/Mos.ru А.Устинов/Главархив Москвы/Mos.ru

Если люди видели солдата и офицера, то его незамедлительно подхватывали на руки и начинали качать. «Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым — и русские, и татары, и узбеки, и грузины — мы все были едины, как никогда», — говорит москвич Геннадий Цыпин.

Празднование Дня Победы на Красной площади. Евгений Умнов/ТАСС Евгений Умнов/ТАСС

Проживавшая в то время в столице Людмила Суркова вспоминала: «Толпа течет по улице, как река. В нее впадают ручьи из переулков. Все стремятся в центр. Туда же пытаются проехать грузовики с солдатами. Солдаты нагибаются, целуют тех, до кого можно дотянуться. В кузов бросают пачки Беломора, протягивают бутылки… Все, что копилось четыре года — муки, надежды, разочарования, потери — единым духом вырвалось наружу, обняло всех, многократно усиленное. Кажется невозможным, но все друг друга понимали, породнились до близости».

Колонна демонстрантов проходит под Триумфальной аркой главного штаба в Ленинграде. Григорий Чертов/Sputnik Григорий Чертов/Sputnik

«Окна нараспашку, из них — песни и свет. Улица Ленинская в прожекторах, на каждой сопке — зенитные батареи. Казалось, стреляли отовсюду», — описывал Вячеслав Игнатенко тот памятный день в далеком Владивостоке. Кульминацией торжества стало поднятие аэростатом над бухтой Золотой Рог знамени Победы. «С ближайших сопок в небо, в перекрестье одной точки над Золотым Рогом, ударили ослепительные лучи прожекторов. В одну точку, и в ней… развевалось Знамя Победы! Это было что-то невероятное — послание с небес. Там, наверху, был ветер, и Знамя развернулось всей шириной своего ослепительного красного полотнища к городу».

Жители Москвы на Манежной площади во время празднования победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне. Николай Ситников/ТАСС Николай Ситников/ТАСС

Многих солдат Красной Армии сообщение о капитуляции Германии застигло прямо во время боев. Морской пехотинец Балтийского флота Павел Климов в мае 1945 года находился в западной Латвии, где до сих пор держалась крупная группировка противника. «Нам немцы первые дали знать, что войне конец. Мы вдоль берега шли. Не понимали почему такой шум, ликование вдоль немецких траншей. Оказывается, они узнали, что война кончилась. Мы по фейерверку и стрельбе в воздух узнали, что конец. Потом только по радио получили приказ отменить операцию. Радость была большая», — вспоминал Павел Федорович.

Праздник Победы в Москве на площади Маяковского. Елизавета Игнатович/МАММ/russiainphoto.ru

Вечером на Красной Площади в Москве был дан грандиозный салют: 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. Ясен Засурский вспоминает: «Мне почему-то запомнилось, как залпы пугали стаи ворон — с началом салюта птицы с криками поднимались из-за Кремлевских стен и кружили в воздухе, как будто радовались вместе с нами. Все это было прекрасно!»