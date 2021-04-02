Невероятная резьба по дереву гениального Кронида Гоголева (ФОТО)

Школьный учитель рисования как-то раз решил «прикоснуться» к дереву - и больше не смог заниматься ничем другим. Он вырезал картины на тему русского быта, вдохновлялся природой и библейскими сюжетами.

Кронид Гоголев за работой, 1987 Семен Майстерманн/TASS Семен Майстерманн/TASS

Мальчик с необычным греческим именем Кронид Гоголев (1926-2013) родился в северной Новгородской губернии в семье бывшего священника. Крониду Гоголеву было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он пошел добровольцем на фронт, прошел всю войну и получил медаль за победу.

Руслан Шамуков/TASS Руслан Шамуков/TASS

После демобилизации Кронид решил стать художником. В 1950-х окончил Ленинградское художественно-графическое училище и уехал работать учителем в художественную школу северной республики Карелия.

Олег Макаров/Sputnik Олег Макаров/Sputnik

Гоголев вспоминал, что как художник в живописи он «почувствовал некий потолок». Но именно в северной Карелии, крае хвойных лесов, деревянного зодчества и древних резных церквей, Гоголев впервые «прикоснулся» к дереву - и «потерял покой на несколько десятков лет».

Руслан Шамуков/TASS Руслан Шамуков/TASS

Любимым материалом художника была липа. Свои работы он вырезал из цельной доски, не используя склеек или других составных техник. Дочь Мария вспоминала, что в мастерской Гоголев проводил большую часть времени и к нему приходило много людей. Поклонники даже специально приезжали в город, чтобы посмотреть, как работает и создает свои шедевры мастер.

Руслан Шамуков/Sputnik Руслан Шамуков/Sputnik

Сюжетами полотен Гоголева становилась карельская природа, леса и озера, а также быт и уклад жизни местных жителей.

Музей частной коллекции Кронида Гоголева Музей частной коллекции Кронида Гоголева

Кроме того, вырезал он и религиозные сюжеты, одна из самых известных его работ - «Тайная вечеря».

Музей частной коллекции Кронида Гоголева Музей частной коллекции Кронида Гоголева

Персональные выставки Гоголева проходили в Москве, а в карельском городе Сортавала, где жил художник, он стал настоящей знаменитостью. Карельское СМИ «Республика» включило Гоголева в список 100 символов Карелии.

Музей частной коллекции Кронида Гоголева Музей частной коллекции Кронида Гоголева

Местные власти еще в 1980-х выделили здание для выставочного зала его коллекции. Сейчас Музей Кронида Гоголева - непременный пункт туристической программы Сортавалы. Приезжал сюда и Владимир Путин, которому Гоголев подарил одну из своих работ.