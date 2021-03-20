15 шедевров русской скульптуры (ФОТО)

Не только русские художники и архитекторы известны на весь мир. Среди наших скульпторов тоже есть всемирные знаменитости.
1. Михаил Козловский. Филоктет. 1789. Мрамор
Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино»
2. Александр Опекушин. Модель памятника Александру Пушкину в Москве. 1875. Бронза
Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН
3. Александр Матвеев. Надевающая чулок. 1912. Гипс
Государственный музей городской скульптуры (ГМГС)
4. Сергей Ухтомский. Портрет Федора Тютчева. Начало 1910. Бронза
Институт русской литературы(Пушкинский дом)
5. Михаил Блох. Портрет актера Павла Самойлова в роли Гамлета. 1916. Бронза
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
6. Михаил Блох. Портрет Максима Горького. 1918. Гипс тонированный
Институт русской литературы (Пушкинский дом)
7. Петр Ставассер. Сатир и нимфа. 1845. Гипс
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
8. Петр Клодт. Жанна д’Арк на коне. 1840-1860-е. Бронза, литье, чеканка, патинирование
Государственный музей-заповедник «Павловск»
9. Петр Клодт. Николай I на коне. 1850. Бронза
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
10. Иван Мартос. Горельеф памятника великой княгине Елене Павловне. 1806. Мрамор, шлифовка
11. Марк Антокольский. Христос перед судом народа. 1874
Государственный музей истории религии
12. Дмитрий Стеллецкий. Балерина Юлия Седова. 1910. Бронза
Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
13. Владимир Беклемишев. Деревенская любовь. 1896. Бронза
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
14. Леопольд Бернштам. Портрет Федора Достоевского. 1881. Бронза
Институт русской литературы (Пушкинский дом)
15. Иван Витали. Крещение киевлян. 1845-55. Гипс, дерево
Государственный музей истории религии
Выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева» пройдет в петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» с 20 марта по 16 мая 2021 года.
Russia Beyond благодарит «Манеж» за предоставленные фотографии.