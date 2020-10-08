Как менялся внешний вид русских мужчин на протяжении XX века

До революции, когда в России было большое сословное разнообразие, внешний вид мужчин очень отличался. Крестьяне, купцы, дворяне, военные - вот как они выглядели в последние года Российской Империи:
Портрет пожилого мужчины в белой шляпе, Нижний Новгород, 1900-еИ.Иванов/МАММ/МДФ
Портрет четырех мужчин из Саратовской губернии, 1900-еНеизвестный автор/МАММ/МДФ
Унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка А. Н. СинявинФотография из архива Игоря Владимировича Черадионова/russiainphoto.ru
Нижегородский купец Сергеев, 1900-еМаксим Дмитриев/Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области
Крестьянин из Черниговской губернии (ныне Украина), 1900-еКунсткамера
Великий князь Константин Константинович Романов, 1903Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства
С приходом советской власти дворяне лишились титулов и состояния, началась изматывающая Гражданская война, красный террор, потом короткий период новой экономической политики и относительной свободы. В это время можно встретить множество военных (в гимнастерках без погон, звания отменили), но также и элегантно одетых творческих людей.
Кубанские казаки, 1927Неизвестный автор/МАММ/МДФ
Александр БлокМоисей Наппельбаум/МАММ/МДФ
Красный командир Иван Каширин (слева) и комсомолец Алексей Павлов, 1920-еГосударственный исторический музей Южного Урала
Режиссер, автор «Броненосца “Потемкин”», Сергей Эйзенштейн, 1920-еАндре Кертес/Российский государственный архив литературы и искусства
Портрет рыбака, 1925Михаил Смодор/«Костромская старина»
Шофер при Управлении пожарной охраны ЛенинградаНеизвестный автор/МАММ/МДФ
С приходом к власти Сталина началась активная коллективизация и индустриализация, а также одна из самых печальных страниц советского времени - ГУЛАГ. Фотографов стали отправлять на большие советские стройки, рабочие и колхозники стали «главными героями» хроник.
Культовый советский фотограф Александр Родченко на строительстве Беломорканала, 1933Анатолий Скурихин/МАММ/МДФ
Шахтер-забойщик Донбасса, 1934Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Физкультурник, 1934Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой
Летчик-испытатель Владимир Коккинаки перед очередным полетом, 1930-еИван Шагин/МАММ/МДФ
С подачи поэта Давида Самойлова советские сороковые рифмуются исключительно с эпитетом «роковые». Это война, продолжение репрессий, голод, эвакуации, тяжелейшие условия жизни. Мужчины носят военную форму, шинели и телогрейки.
Радисты во время второй мировой, 1943Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ
Крестьянин Даниил Зернов с односельчанами в дни Великой Отечественной войны, 1943Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ
Командир подводной лодки Герой Советского Союза Валентин Стариков в боевой рубке, 1942Евгений Халдей/МАММ/МДФ
Ополченец в Крыму, 1940-еЕвгений Халдей/МАММ/МДФ
Композитор Дмитрий Шостакович, 1940-еБорис Фабисович/МАММ/МДФ
В послевоенные 1950-е жизнь потихоньку возвращается в привычное русло, военные шинели сменяются строгими костюмами. Мужчины возвращаются в мирные профессии, продолжают осваивать земли и изучать труднодоступные уголки родины.
Мужчины 1950-хАрхив Алины Башмаковой/russiainphoto.ru
Слесарь завода «Экономайзер» лауреат Сталинской премии Иван Петрович Карташев, 1953Семен Фридлянд/МАММ/МДФ
Молодой строитель Волго-Донского канала, 1953Алексей Гостев/МАММ/МДФ
Композитор Николай Озеров за рулем автомобиля «Победа», 1950-еСергей Васин/МАММ/МДФ
Всесоюзные соревнования по мотоспорту, 1951Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева
1960-е неизменно ассоциируются с оттепелью после сурового сталинского режима. Студенты, самиздат с запрещенной литературой, улыбки и вновь активная стройка жилых многоквартирных домов.
Студенты Московского Университета играют в «Отгадай, кто?», 1960-еВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
В походе у костра, 1960-еВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Два студента читают стихи, 1960-еВсеволод Тарасевич/МАММ/МДФ
Культовый поэт-«шестидесятник» Евгений ЕвтушенкоОлег Мерцедин/МАММ/МДФ
Молодежь, 1960-еАрхив Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой/russiainphoto.ru
В 1970-х настало время стиляг, клешеных брюк, странных на нынешний взгляд причесок, а также культовых советских фильмов.
Комсомольцы, 1976Фотография из архива Марии Дерябиной/russiainphoto.ru
Культовый советский актер и секс-символ Андрей Миронов, 1976TASS
Портрет мужчины, 1970-еМедиа-холдинг «Каскад»/russiainphoto.ru
У моря, 1979Михаил Дашевский/russiainphoto.ru
По 1980-м ностальгируют сегодняшнее поколение 40+, ведь это было их время! Олимпиада в Москве, первые глотки свободы, хиппи, огромные очки, рок и усы как у Фредди Меркьюри!
«Удален на последней минуте. Гандбол», 1980Владимир Вяткин/МАММ/МДФ
Художник Гурам Абрамишвили, 1987Сергей Румянцев/МАММ/МДФ
Москва, 1987Игорь Мухин/МАММ/МДФ
Культовый рок-музыкант Виктор Цой, 1986Сергей Борисов/МАММ/МДФ
Рокеры, 1985Сергей Борисов/МАММ/МДФ
1990-е, пожалуй, больше всего отличаются от предыдущих десятилетий. Развал Советского Союза, новая страна, открытый путь на запад. Джинсы-варенки и время смелых экспериментов, в том числе и с внешностью.
Первый президент России Борис Ельцин на корте, 1992Дмитрий Донской/МАММ/МДФ
1990-еАлександр Слюсарев/МАММ/МДФ
Эстрадный певец Валерий Леонтьев, 1992Юрий Абрамочкин/Архив Юрия Абрамочкина
Мужчины в московском бассейне, 1990-еGetty Images
Первая западная магнитола. Москва, 1990-еGetty Images