Как менялся внешний вид русских мужчин на протяжении XX века

Россия пережила много потрясений за прошлый век - сменилось три строя и государства. Все это не могло не отразиться на том, как выглядели люди.

До революции, когда в России было большое сословное разнообразие, внешний вид мужчин очень отличался. Крестьяне, купцы, дворяне, военные - вот как они выглядели в последние года Российской Империи:

Портрет пожилого мужчины в белой шляпе, Нижний Новгород, 1900-е И.Иванов/МАММ/МДФ

Портрет четырех мужчин из Саратовской губернии, 1900-е Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка А. Н. Синявин Фотография из архива Игоря Владимировича Черадионова/russiainphoto.ru

Нижегородский купец Сергеев, 1900-е Максим Дмитриев/Архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Крестьянин из Черниговской губернии (ныне Украина), 1900-е Кунсткамера

Великий князь Константин Константинович Романов, 1903 Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

С приходом советской власти дворяне лишились титулов и состояния, началась изматывающая Гражданская война, красный террор, потом короткий период новой экономической политики и относительной свободы. В это время можно встретить множество военных (в гимнастерках без погон, звания отменили), но также и элегантно одетых творческих людей.

Кубанские казаки, 1927 Неизвестный автор/МАММ/МДФ

Александр Блок Моисей Наппельбаум/МАММ/МДФ

Красный командир Иван Каширин (слева) и комсомолец Алексей Павлов, 1920-е Государственный исторический музей Южного Урала

Режиссер, автор «Броненосца “Потемкин”», Сергей Эйзенштейн, 1920-е Андре Кертес/Российский государственный архив литературы и искусства

Шофер при Управлении пожарной охраны Ленинграда Неизвестный автор/МАММ/МДФ

С приходом к власти Сталина началась активная коллективизация и индустриализация, а также одна из самых печальных страниц советского времени - ГУЛАГ. Фотографов стали отправлять на большие советские стройки, рабочие и колхозники стали «главными героями» хроник.

Культовый советский фотограф Александр Родченко на строительстве Беломорканала, 1933 Анатолий Скурихин/МАММ/МДФ

Летчик-испытатель Владимир Коккинаки перед очередным полетом, 1930-е Иван Шагин/МАММ/МДФ

С подачи поэта Давида Самойлова советские сороковые рифмуются исключительно с эпитетом «роковые». Это война, продолжение репрессий, голод, эвакуации, тяжелейшие условия жизни. Мужчины носят военную форму, шинели и телогрейки.

Радисты во время второй мировой, 1943 Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ

Крестьянин Даниил Зернов с односельчанами в дни Великой Отечественной войны, 1943 Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ

Командир подводной лодки Герой Советского Союза Валентин Стариков в боевой рубке, 1942 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Ополченец в Крыму, 1940-е Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Композитор Дмитрий Шостакович, 1940-е Борис Фабисович/МАММ/МДФ

В послевоенные 1950-е жизнь потихоньку возвращается в привычное русло, военные шинели сменяются строгими костюмами. Мужчины возвращаются в мирные профессии, продолжают осваивать земли и изучать труднодоступные уголки родины.

Слесарь завода «Экономайзер» лауреат Сталинской премии Иван Петрович Карташев, 1953 Семен Фридлянд/МАММ/МДФ

Молодой строитель Волго-Донского канала, 1953 Алексей Гостев/МАММ/МДФ

Композитор Николай Озеров за рулем автомобиля «Победа», 1950-е Сергей Васин/МАММ/МДФ

Всесоюзные соревнования по мотоспорту, 1951 Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

1960-е неизменно ассоциируются с оттепелью после сурового сталинского режима. Студенты, самиздат с запрещенной литературой, улыбки и вновь активная стройка жилых многоквартирных домов.

Студенты Московского Университета играют в «Отгадай, кто?», 1960-е Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

В походе у костра, 1960-е Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Два студента читают стихи, 1960-е Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

Культовый поэт-«шестидесятник» Евгений Евтушенко Олег Мерцедин/МАММ/МДФ

В 1970-х настало время стиляг, клешеных брюк, странных на нынешний взгляд причесок, а также культовых советских фильмов.

Культовый советский актер и секс-символ Андрей Миронов, 1976 TASS TASS

У моря, 1979 Михаил Дашевский/russiainphoto.ru

По 1980-м ностальгируют сегодняшнее поколение 40+, ведь это было их время! Олимпиада в Москве, первые глотки свободы, хиппи, огромные очки, рок и усы как у Фредди Меркьюри!

«Удален на последней минуте. Гандбол», 1980 Владимир Вяткин/МАММ/МДФ

Художник Гурам Абрамишвили, 1987 Сергей Румянцев/МАММ/МДФ

Культовый рок-музыкант Виктор Цой, 1986 Сергей Борисов/МАММ/МДФ

1990-е, пожалуй, больше всего отличаются от предыдущих десятилетий. Развал Советского Союза, новая страна, открытый путь на запад. Джинсы-варенки и время смелых экспериментов, в том числе и с внешностью.

Первый президент России Борис Ельцин на корте, 1992 Дмитрий Донской/МАММ/МДФ

Эстрадный певец Валерий Леонтьев, 1992 Юрий Абрамочкин/Архив Юрия Абрамочкина

Мужчины в московском бассейне, 1990-е Getty Images Getty Images

Первая западная магнитола. Москва, 1990-е Getty Images Getty Images

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