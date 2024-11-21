Военная кухня: что ели советские солдаты во время Великой Отечественной

Повара во время войны проявляли чудеса изобретательности, чтобы накормить солдат калорийно и разнообразно. Рассказываем, на какие хитрости они шли.

Питание для солдат во время войны готовилось на так называемых «полевых кухнях», которые, как и полевые пекарни, использовавшиеся для выпечки хлеба, появились еще в конце XIX века. Полевая кухня выглядела как прицеп на передвижном шасси или на платформе грузового автомобиля. Она состояла из нескольких котлов (от одного до четырех), отделения для хранения продуктов и кухонной утвари.

Полевая кухня Владимир Гребнев/Sputnik Владимир Гребнев/Sputnik

Полевая кухня топилась дровами, и чтобы противник не увидел дым из трубы, еда обычно готовилась рано утром до рассвета и вечером, когда уже было темно. Вода в котле закипала за 40 минут, обед из двух блюд готовился за 3 часа, ужин - за полтора. Ночью на кухне шла тяжелая работа: заготавливали ингредиенты, например, чистили картошку, отмывали котлы. Причем, в начале войны большая часть поваров были женщины.

Доставка еды - тоже была настоящим испытанием. Солдаты тащили тяжелые котлы с едой от полевой кухни к другим солдатам через траншеи, подвергаясь опасности.

Кухня в разрушенном цеху предприятия в Сталинграде Аркадий Шайхет/Частное собрание

Главное блюдо военной кухни - это кулеш, то есть суп из пшена, в который могли добавляться и другие ингредиенты, например, сало и овощи. Также на полевой кухне готовили любимые русские супы: борщ и щи, тушили картофель, готовили гречку с вареной или тушеной говядиной или консервами.

Паек на сутки

По норме суточного питания солдат, принятой 12 сентября 1941 года, красноармейцу и руководству боевых частей действующей армии полагался определенный список продуктов. Среди них были хлеб (800-900 г), мука пшеничная 2й сорт (20 г), крупа (140 г), макароны (30 г), мясо (150 г), рыба (100 г), комбижир и сало (30 г), масло растительное, сахар, чай, соль, овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый, зелень). Любопытно, что была норма и на выдачу табака (20 г ежедневно) и спичек (3 коробки ежемесячно). Некурящим женщинам дополнительно выдавали сливочное масло, печенье и шоколад.

Обед на фронте Ольга Ландер/Sputnik Ольга Ландер/Sputnik

Летчиков кормили более разнообразно и калорийно. Им, помимо прочего, давали свежее или сгущенное молоко, творог, сметану, яйца, сливочное масло и сыр, фруктовый экстракт и сухофрукты.

Рацион моряков-подводников тоже отличался: им давали красное вино и квашеную капусту, соленые огурцы и сырой лук. Эти продукты должны были предотвращать цингу и компенсировать недостаток кислорода. Морякам выдавали сухари. Небольшие суда могли печь хлеб на суше, а на больших кораблях стояли специальные печи.

К концу войны ситуация с питанием ухудшилась, поэтому нормы сократились.

Морковный чай и кукурузные лепешки

Повара, как могли, старались разнообразить питание солдат, которое к концу войны стало более скудным. Например, готовили морковный чай. Для него нужно было очищенную морковь натереть на терке, прожарить на огне с чагой, затем залить кипятком. От моркови чай получался сладковатым, а чага давала приятный темный цвет.

Сохранился и рецепт хлеба «Ржевский». Для него отваривали картофель. очищали и измельчали через мясорубку. Получившуюся массу выкладывали на доску, посыпанную отрубями, охлаждали. Добавляли отруби, солили и быстро замешивали тесто. Затем получавшуюся массу помещали в смазанные жиром формы и запекали в духовке.

Солдат чистит картофель Георгий Матвеев/МАММ/МДФ

Ближе к концу войны весной 1944 года советская армия получила от союзников маисовую (кукурузную) муку. Некоторые повара не знали, что с ней делать, добавляли в хлеб, он становился хрупким и быстро черствел, солдаты злились и ругали поваров. Но были и такие, кто сообразил готовить лепешки. Один из ветеранов войны вспоминал, как повар отправил их собирать траву в степь (лебеду, щавель, люцерну, черемшу и т.д.), а затем из этой травы и кукурузной муки приготовил пирожки. Позже готовил и мамалыгу (молдавское национальное блюдо) - круто заваренную кашу из кукурузной муки. Она такая густая, что режется ножом на куски.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене