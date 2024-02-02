Василий Зайцев: самый знаменитый снайпер Сталинграда

Свою военную карьеру прославленный снайпер начал не со снайперской школы, а в финансово-экономическом отделе Тихоокеанского флота.

«Наблюдать за поведением противника — моя страсть. Вот увидишь — из блиндажа выходит такой напыженный фашистский офицер, важничает, повелительными жестами разгоняет солдат в разные стороны. Они точно выполняют его волю, его желания, его каприз. Но он не знает, что жить ему осталось считанные секунды…» — так писал в своих воспоминаниях «За Волгой земли для нас не было» советский снайпер Василий Зайцев.

На счету Зайцева — 242 уничтоженных солдата и офицера противника. Он не входит в число самых результативных снайперов Великой Отечественной войны, но определенно является самым известным снайпером Сталинградской битвы.

С корабля в окопы

Метко стрелять Василий Григорьевич научился еще в детстве. Дед был опытным охотником и часто брал внука с собой в уральскую тайгу.

Василий Зайцев во время службы на Тихоокеанском флоте. Архивное фото Архивное фото

Однако войну Зайцев встретил вовсе не во взводе снайперов, а на Тихом океане. Обученный грамоте, он служил в финансово-экономической части штаба одной из воинских частей флота.

Многие моряки рвались на фронт сражаться с врагом, и Василий Григорьевич не был исключением. Будущий герой Сталинграда написал пять рапортов с просьбой отправить его на войну, и в конечном итоге летом 1942 года его просьбу удовлетворили.

«Целых пять лет я с гордостью носил тельняшку, готовил себя для сражений в океанских просторах... А воевать довелось на суше», — писал Зайцев.

Прирожденный стрелок

В сентябре 1942 года Василий Григорьевич оказался Сталинграде в составе 284-й стрелковой дивизии 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Чуйкова. Первое время он принимал участие в уличных боях как простой пехотинец.

Снайпер Василий Сталин Mil.ru (CC BY 4.0) Mil.ru (CC BY 4.0)

Однако его снайперский талант вскоре заметили. Группа бойцов находилась на позиции, когда впереди появились два немца. «Я вскинул винтовку и, почти не целясь, дал выстрел. Фриц упал. Через несколько секунд там появился второй. Я и второго уложил», — вспоминал Зайцев.

Ставший свидетелем этой сцены командир полка тут же распорядился выдать Василию Григорьевичу снайперскую винтовку с оптическим прицелом.

Мастер снайперского дела

Зайцев обладал отличным зрением и слухом, выносливостью, железной выдержкой и хладнокровием. Он быстро выбился в круг лучших снайперов Сталинграда.

Василий Григорьевич постоянно совершенствовал свое мастерство, изучал тактику противника, вырабатывал собственные правила и при этом не боялся импровизировать: «Вышел на передний край, замаскируйся, камнем лежи и наблюдай, изучай местность, составляй карточку, наноси на карточку особые приметы».

Советские снайперы в Сталинграде. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

На закате Зайцев старался не работать — клонившееся к горизонту солнце могло отразиться в оптике и отблеском выдать стрелка. Утреннее солнце же высвечивало бинокли немецких офицеров, корректировщиков огня и прицелы винтовок снайперов противника.

«Скажем, на заре где-то мелькнет отблеск зажигалки — снайпер закурил. Засекай эту точку и жди: должна показаться паутина табачного дыма. Пройдет еще немного времени, а может, и целый день, и на какую-то долю секунды покажется каска. Тут не зевай!»

«Зайчата»

Талантливый стрелок и знаток снайперского дела сам готовил других снайперов, которых неофициально прозвали «зайчатами». Их количество исчисляется тремя десятками человек.

Снайпер Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

Василий Григорьевич учил их менять позицию после двух-трех выстрелов, тщательно маскироваться, делать «обманки» для того, чтобы ввести врага в заблуждение (например, ставить одетого в солдатскую форму манекена). Главное же, чего требовал Зайцев, — мыслить нешаблонно и импровизировать.

Зайцев разработал тактику групповой охоты «шестерками», которую успешно применял со своими учениками. Она заключалась в том, что одну и ту же зону с разных направлений эффективно перекрывали огнем три пары снайперов (стрелки и наблюдатели).

Чуйков лично встречался со многими снайперами своей армии. О встрече с Зайцевым и его учеником Виктором Медведевым он вспоминал так: «Когда я первый раз встретил Зайцева и Медведева, мне бросилась в глаза их скромность, неторопливость движений, исключительно спокойный характер, внимательный взгляд; они могли смотреть в одну точку долго, не моргая. Рука у них была твердая: при рукопожатии они сжимали ладонь, как клещами».

Охотник на снайперов

В ходе боев за Сталинград Василий Зайцев ликвидировал одиннадцать снайперов противника. «Я уже научился быстро разгадывать "почерк" фашистских снайперов, по характеру огня и маскировки без особого труда отличал более опытных стрелков от новичков, трусов — от упрямых и решительных», — вспоминал он.

Генерал-лейтенант Василий Чуйков осматривает оружие снайпера Василия Зайцева. Георгий Зельма/Sputnik Георгий Зельма/Sputnik

Особую известность приобрела дуэль между Зайцевым и немецким майором Кенигом (Конингсом), которого вызвали в Сталинград для уничтожения «зайчат» и, конечно же, главного «зайца». Противостояние двух мастеров было изображено в фильме 2001 года «Враг у ворот».

Личность майора Кенига вызывает у исследователей вопросы. По одной из версий, под этим именем мог скрываться руководитель снайперской школы города Цоссен штандартенфюрер СС Хайнц Торвальд.

Кенигу-Торвальду удалось ликвидировать несколько советских снайперов, после чего он вступил в схватку с Зайцевым. Выманить немца смог наблюдатель Николай Куликов.

«Куликов осторожно, как это может сделать только самый опытный снайпер, стал приподнимать каску, — вспоминал Зайцев. — Фашист выстрелил. Куликов на мгновение приподнялся, громко вскрикнул и упал… Наконец-то советский снайпер, «главный заяц», за которым охотился четыре дня, убит! — подумал, наверное, немец, и высунул из-под листа полголовы, Я ударил. Голова фашиста осела, а оптический прицел его винтовки все так же блестел на солнце».

Джуд Лоу в роли Василия Зайцева в фильме «Враг у ворот». Жан-Жак Анно/Mandalay Pictures; Repérage Films, 2001 Жан-Жак Анно/Mandalay Pictures; Repérage Films, 2001

Как только стемнело, советские войска на этом участке провели ночную вылазку. В разгар боя Зайцев с напарником вытащили из-под железного листа убитого майора, извлекли его документы и доставили их командиру дивизии.

Герой Советского Союза

В январе 1943 года Василия Григорьевича тяжело ранили, и он временно лишился зрения. Возможность видеть ему вернули в Москве, куда Зайцева срочно переправили.

22 февраля того же года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, младшему лейтенанту Василию Зайцеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

После выздоровления Василий Григорьевич вернулся в армию, участвовал в боях, готовил новых «зайчат» и написал два учебника по снайперскому искусству. Победу он встретил в госпитале Киева.

Герой Советского Союза Василий Зайцев. Общественное достояние Общественное достояние

Зайцев решил остаться в столице Советской Украины и долгие годы работал здесь на руководящих должностях в сфере легкой промышленности. Он скончался 15 декабря 1991 года за несколько дней до распада СССР.

Знаменитый снайпер завещал похоронить себя в Волгограде (как с 1961 года именуется Сталинград). Однако долгие годы его могила находилась в Киеве. Лишь в 2006 году его останки торжественно перезахоронили на Мамаевом Кургане — месте ожесточенных боев, где сегодня лежат 35 тысяч защитников города.