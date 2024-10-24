Как провести три идеальных дня в Сочи

Этот южный город прекрасен в любое время года. И здесь можно получить двойное удовольствие – от моря и гор.

Из Москвы в Сочи летает огромное количество рейсов. Прямые перелеты есть также из многих городов России, а также из 16 зарубежных стран – Турции, Грузии, Армении, Азербайджана, Египта и других.

В Сочи можно легко отправиться просто на выходные. Летом искупаться в море, до которого 10 минут езды из аэропорта, а зимой покататься на лыжах в горах.

Но мы советуем приезжать в Сочи минимум на три дня. Тогда вы сможете насладиться и горами, и морем, и культурными и спортивными достопримечательностями.

День 1

Прилетаем в Сочи (район – Адлер) и, выходя из самолета, сразу вдыхаем свежий морской воздух. На электричке едем в город, а затем из любой точки – пешком до набережной. Любуемся зданием Морского вокзала Сочи в духе советского ар-деко. Совершаем променад вдоль моря, заглядывая в мини кафе и магазинчики.

Знаменитый Морской вокзал в Сочи Serjio74/Getty Images Serjio74/Getty Images

Посещаем Сочинский дендрарий. Он интересен не только сотнями видов субтропических растений. Это оригинальный садово-парковый комплекс, где можно прокатиться по канатной дороге до верхней станции, наблюдая горы и море, а также поискать пеликанов в Нижнем парке.

Видео из Сочинского дендрария

Берем такси или каршеринг (они тут повсюду, это очень удобно) и едем на дачу Сталина в Мацесту, один из районов Сочи. Можно добраться и на электричке, но приготовьтесь прогуляться в горку. На экскурсии любуемся видами на сосны и море, слушаем рассказы о бассейне Сталина с морской водой, а также о историю том, почему шторы на даче не должны были доставать до пола (ответ: чтобы никто не смог за ними спрятаться!).

Видео с Дачи Сталина

Ужинать идем в ресторан на набережной, слушаем уличных музыкантов и танцуем после бокала местного игристого (оно норм!).

День 2

Отправляемся обратно в Адлер. Купаемся в море, если сезон (а сезон тут с мая по октябрь).

Видео с пляжа Сочи в октябре

Гуляем вдоль длиннющей набережной моря и… горной реки Мзымты. Здесь множество ресторанов и магазинов, так что скучать не придется.

Здорово подгадать посещение Адлера во время спортивных мероприятий. Например, посетить футбольный матч на олимпийском стадионе Фишт, где также проходил чемпионат мира по футболу 2018 года.

Олимпийский стадион Фишт Mariya Mastepanova/Getty Images Mariya Mastepanova/Getty Images

Или посмотреть хоккей в соседнем Большом Ледовом дворце. Многие совмещают сразу обе эти радости.

Большой Ледовый Дворец otaraev74/Getty Images otaraev74/Getty Images

В Сочи часто проходят различные спортивные мероприятия – марафоны, триатлоны и множество других. Так что вы и сами можете принять участие.

Если вы с детьми, то посетите Сочи Парк и покатайтесь на аттракционах и на колесе обозрения.

Шоу поющих фонтанов у олимпийского огня Irina Kononova/Getty Images Irina Kononova/Getty Images

А с 7 до 8 вечера у олимпийского огня вас ждет зрелищное представление – Шоу поющих фонтанов.

День 3

Едем в горы! Добраться можно на электричке, на автобусе, такси или каршеринге – стоянки есть даже в горах. Новую автомобильную и железную дорогу построили к Олимпиаде 2014 года и это настоящее чудо инженерной мысли. Минуя обычные горные серпантины вы и не заметите, как окажетесь на высоте 560 метров в Красной Поляне.

Видео атмосферы в Розе Хутор

Красная Поляна – это общее название местности, в которой есть несколько горнолыжных курортов («Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром»). Сезон для катания здесь длится с конца декабря по середину марта.

Но даже вне сезона здесь приятно погулять и есть чем заняться!

Поднимитесь на канатной дороге в Олимпийскую деревню на курорте «Роза Хутор». Здесь много приятных отелей и ресторанов, а также родельбан, катание на тюбингах (даже летом) и ферма с альпаками.

Роза Хутор Olga Pankova/Getty Images Olga Pankova/Getty Images

Можно купить единый билет и подняться на самый верх – Роза Пик (2320 метров). Сняться на качелях над пропастью, покататься на кресельных подъемниках к водопадам и просто насладиться видом Кавказского хребта. Одевайтесь теплее – даже летом наверху довольно ветрено и прохладно.

Туристы на Розе Пик Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

А вечером можно заглянуть в казино Сочи. В России есть всего несколько разрешенных игорных зон и здесь одна из них. Играйте аккуратнее, чтобы остались деньги на дорогу в аэропорт!

Казино Сочи Mariya Mastepanova/Getty Images Mariya Mastepanova/Getty Images

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене