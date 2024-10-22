10 идей для дождливого дня в Москве

У природы нет плохой погоды, особенно если за ее капризами можно наблюдать не выходя на улицу. Чем можно заняться в столице в дождь и не жалеть о потерянном времени?

1 Сходить в музей

Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

В Москве множество музеев, в которых можно провести целый день. Например, отправиться в путешествие по временам и стилям в Третьяковской галерее или Пушкинском музее. Или погрузиться в историю в музеях Московского Кремля: зайти в древние соборы, разглядеть роскошные коронационные наряды и царские регалии в Оружейной палате.

2 Послушать пение косатки в Москвариуме

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Океанариум на ВДНХ – отличное решение для тех, кто мечтает о путешествиях по далеким морям и океанам. Здесь обитают более 12 тысяч жителей морских и пресноводных водоемов. Тут можно поучаствовать в кормлении осьминогов, понаблюдать за открытыми тренировками с дельфинами, белухами и косаткой: эти морские животные участвуют в шоу, демонстрируя удивительные трюки.

3 Полюбоваться звездами в Московском планетарии

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Представьте: только вы и звезды. В Московском планетарии показывают полнокупольные фильмы о планетах Солнечной системы, которые переносят зрителей в далекий космос. Путешествие внутрь туманности, знакомство с пустынями Марса и горами на кольцах Сатурна… Что может быть более захватывающим?

4 Отдохнуть в аквапарке

Александр Вильф/Sputnik Александр Вильф/Sputnik

В столице есть десяток крытых аквапарков, где легко себя представить на тропическом острове. Насладиться беззаботным отдыхом, покататься на головокружительных горках и забыть про осеннюю промозглую погоду за окном - звучит как идеальный план!

5 Прогуляться по киностудиям

Комсомольская Правда/PhotoXPress.ru/Legion Media Комсомольская Правда/PhotoXPress.ru/Legion Media

Экскурсия по киностудии Горького удивит даже самых продвинутых киноманов - это полное погружение в ее историю. И заодно – знакомство с работой разных цехов (от костюмерного до озвучания), которые участвуют в создании кино. А на студии “Мосфильм” можно прогуляться по “улицам” старых Москвы или Санкт-Петербурга и заглянуть в настоящий съемочный павильон.

6 Зависнуть в ГУМе

Александр Легкий /Global Look Press Александр Легкий /Global Look Press

Главный универмаг страны – настоящая легенда. В конце XIX века ГУМ был крупнейшим торговым центром в Европе. Он идеально вписался в ансамбль Красной площади и до сих пор поражает посетителей своей великолепной стеклянной крышей. Кстати, здесь впервые были введены фиксированные цены. Сегодня здесь можно с легкостью провести несколько часов, делая покупки. а затем переместиться в один из ресторанов или отдохнуть в кинотеатре.

7 Побывать в “русском Диснейленде”

Комсомольская правда /Global Look Press Комсомольская правда /Global Look Press

“Остров мечты” – самый большой крытый парк развлечений в Европе! Внутри несколько десятков головокружительных аттракционов для всех возрастов. Здесь можно покататься на лодке по озеру, на берегу которого живут динозавры, пощекотать нервы в заброшенном доме, полетать как птица и совершить поездку посреди руин древнего храма.

8 Устроить тур по московскому метро

Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Станции столичной подземки – настоящие памятники архитектуры. Почему бы не спрятаться от дождя в метро и заодно не полюбоваться изумительными витражами “Новослободской”, рассмотреть портрет Бенджамина Франклина на “Электрозаводской”, загадать желание у скульптур на “Площади революции” или познакомиться с самой длинной станицей “Воробьевы горы”.

9 Согреться в чайной

Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Если спешить никуда не хочется, можно провести время в чайной или кофейне, которые в столице на каждом шагу. Осенью во многих из них проходят тематические фестивали осенних напитков. В меню появляются согревающие чаи с травами и ягодами, глинтвейны, сбитни. Кстати, у Москвы есть свой купаж – черный чай с земляникой, черной и красной смородиной, бутонами роз, дольками апельсина, лепестками василька и сафлора.

10 Прокатиться по самому длинному трамвайному маршруту

Валерий Шарифулин /TASS Валерий Шарифулин /TASS

Самый простой способ увидеть множество достопримечательностей Москвы – прокатиться на трамвае № 39 от метро “Университет” до “Чистых прудов”: 18- километровый маршрут проходит через исторические районы Москвы и по мостам – Большому Устьинскому и Комиссариатскому.

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