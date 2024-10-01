7 идей, чем заняться в долгом путешествии на поезде

Представьте: поезд Москва — Владивосток, семь дней в пути, интернет почти не работает... “Чем займетесь?” – спросили мы наших читателей.

Если вы собираетесь прокатиться на поезде по России, но не знаете, чем себя занять в это время, то вот несколько идей. Мы задали вопросы нашим читателями в социальных сетях (VK, ОК и Телеграме).

1. Знакомиться с соседями

Natalia Lebedinskaia/Getty Images Natalia Lebedinskaia/Getty Images

Кажется, нигде в мире не собираются настолько общительные люди, как в поезде. Многие наши читатели написали, что с удовольствием бы поболтали в дороге с попутчиками и нашли, чем заняться вместе. Кто-то предложил поиграть в шахматы и другие настольные игры, а кто-то – просто болтать несколько дней подряд.

«Буду общаться с пассажирами, познакомлюсь со всем вагоном, услышу много интересных, жизненных историй, буду читать, решать кроссворды, отдыхать от интернета», – рассказала Валентина.

«Я так однажды до Москвы ехала: женщина заговорила, когда мы ещё не отправились. И удивительно – она совсем не напрягала. Было интересно», – пишет Екатерина.

2. Заниматься рукоделием

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«Я за пять дней пути до Иркутска связала свитер, пряла на веретене. Приобрела подругу за сутки, общаемся уже 5 лет», – поделилась Светлана.

«Я уже так ездила – из Москвы в Хабаровск, связала целую скатерть», – вспоминает Вероника.

Кроме вязания, читатели предлагают рисовать, вышивать и собирать мозаику.

3. Созерцать природу

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Любоваться природой из окна поезда – именно так многие и представляют себе настоящее путешествие по России. Классика!

«Зачем он нужен этот интернет, когда за окном такая красота», – пишет Елена.

«Пить чай и смотреть в окно на меняющиеся пейзажи, провожать закаты», – пишет Алиса.

«В 1986 году девять дней ехали с переcадками в поезде из Владивостока до Оренбурга. Утомительно, но один плюс – увидели Россию-матушку. Саяны-Байкал- Сибирскую тайгу и прочее, прочее. Великолепно!» – вспоминает Юрий.

«Вид из окна компенсирует все и доставит много раздумий, воспоминаний и эмоций изо дня в день в семь увесистых томов», – написал другой Юрий.

4. Не только читать книги, но и писать

Natalia Lebedinskaia/Getty Images Natalia Lebedinskaia/Getty Images

В поезде все располагает к чтению книг, которые в городе откладываешь. А обсудить можно с другими пассажирами.

«Буду читать книгу и писать новый рассказ. Пить чай и слушать музыку. Любоваться видами из окна и думать обо всём», – пишет Алина.

«Читать книги, как многие сказали, смотреть в окно, размышлять о жизни и записывать мысли в дневнике. И разговаривать с попутчиками, конечно!» – пишет Дарья.

5. Петь

Anadolu/Getty Images Anadolu/Getty Images

«Помню, мы ехали из Владивостока в Курган [5 дней] в 2010 году и пели. Моя подруга Наташа хорошо пела, потом весь вагон слушал и подпевал, это был наш вечерний ритуал, здорово было», – делится Светлана.

«Однажды в купе попалась попутчица, что 2,5 суток показались как один день... Сначала пели с ней вполголоса, потом, по просьбе слушателей, стали петь громче и при открытых дверях. Весело домчали!» – написала нам Татьяна.

6. Делать фото и затем их разбирать

frantic00/Getty Images frantic00/Getty Images

Если по пути поезд делает остановки, то можно делать фото на память. «В Омске сфотографироваться с чугунным железнодорожником, в Красноярске – восхититься вокзалом, выйти в Слюдянке и отправиться в Тунку!» – пишет Андрей.

«А потом рассортировать по папкам снимки из путешествий», – предлагает Дарья.

7. Просто отдохнуть

Natalia Lebedinskaia/Getty Images Natalia Lebedinskaia/Getty Images

«Отоспать весь свой стресс, накопленный в городе, под мерный стук колёс. Выходить на каждой остановке и представлять кем бы ты был, если бы жил в этом городе N. Взять любимое хобби, на которое никогда нет времени, и к концу поездки вышить картину или связать шарф. Ой-ой, что-то я так размечталась, что уже хочется узнать цены на билеты», – пишет Алиса.

«Когда-то, очень уставшая, я оказалась в купе поезда. Белоснежная постель, нижняя полка, книга, муж, сын и стук колёс – что могло быть лучше? Ощущение этого блаженства я вспоминаю уже несколько лет», – пишет Ольга.

«Какие прекрасные дни наступят! Никакой тебе заботы! Никуда не торопишься, никуда не опаздываешь! Проснулся, поел, посмотрел в окно, поговорил, почитал, повязал, поразгадывал кроссворды, подремал, подышал свежим воздухом на остановке и т.д. Фантазия человека безгранична! Счастливого путешествия!» – желает всем Елена.