Система «Сфинкс» – советский «умный дом», который так и не вышел в производство

Как вам такой футуристический компьютер?

Перед вами советская компьютерная станция «Сфинкс», разработанная в 1986 году. Не просто компьютер, а целая концепция электронного оснащения жилища. В общем, советский «умный дом»!

Идея была в оцифровке и локализации в одном месте самой разной информации — музыки, ТВ, видео, слайдов, обучающих и игровых программ, текстов. Плюс голосовое и дистанционное управление с пульта.

На экранах побольше можно было смотреть фильмы и телепередачи. Маленькие беспроводные – носить с собой по квартире или брать в автомобиль, чтобы слушать аудиокниги и музыку, смотреть видео.

«Сфинкс» мог хранить любую информацию, а также рассказать о погоде или давлении, например. Кроме того, в установку входил прообраз умных часов.

Заказчиком было само правительство – Государственный комитет СССР по науке и технике.

Конкретных технический заданий не было: дизайнерам просто поручили создать перспективный компьютер. И конструкторы Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) разработали такую вещь.

К сожалению, как и многие другие перспективные разработки ВНИИТЭ, сделали лишь лишь опытный образец, который в широкое производство не был запущен.

Купили бы такую штуку себе домой?

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