4 мифа о садоводстве, в которые верят в России

Стоит ли сажать картошку по лунному календарю и правда ли розовый свет помогает расти цветам дома? Рассказывает Михаил Журавлев, автор и ведущий первого в России научпопа о садоводстве «Огород по науке» в соцсети «Одноклассники».

Миф 1. Химические удобрения хуже натуральных

Растения потребляют довольно ограниченный список веществ. Именно на этих знаниях и формируется система применения химических удобрений.

В натуральных препаратах состав всегда сильно варьируется. Корни впитывают из всей смеси лишь определённую химию. А атомы и молекулы, что в натуральных веществах, что в синтетических, одни и те же. Так что с этой точки зрения разницы никакой.

Другое дело дозировка. Если мы понимаем, что нужно растению, то лучший вариант – химические удобрения. А если не заморачиваться, то и натуральные подойдут.

То есть химия дает гарантированный стабильный урожай, натуральные препараты – непредсказуемый, но использовать их проще. Ну, а вопросы пользы и вкуса плодов мы обсуждаем с учеными в проекте «Огород по науке» в ОК.

Миф 2. Сажать растения нужно по лунному календарю

Воздействие луны на растения минимальное, почти нулевое. Но даже если что-нибудь нам ещё не известно, то всё это действие полностью аннулируется погодными условиями.

Луна на всей планете одна, а вот климат сильно отличается. Советы, актуальные в одном регионе, совсем не подойдут в другом. А главная изюминка, если вы соберете вместе несколько таких календарей, то увидите, насколько они разные.

Вообще, именно благодаря таким народным фантазиям и были написаны сценарии к моим выпускам.

Миф 3. Под розовым светом растения растут лучше

Этот миф породили маркетологи. Они ссылались на исследования, показавшие, что хлорофилл (фотосинтезирующий пигмент) активнее поглощают свет в красной и синей областях спектра.

Однако в фотосинтезе участвует не только хлорофилл, но и другие пигменты, а следовательно, используется свет и других длин волн. Более того, растению свет нужен не только для фотосинтеза, но и для других задач, например, регулировочных.

Для нормального развития растению нужна большая часть спектра солнечного света, они ведь именно под ним учились расти миллионы лет и к нему приспособились. Так что лучше использовать именно белый свет с некоторыми модификациями, но это уже тонкости.

А вот при дефиците света каждая длина волны может оказывать сильное влияние на растения, изменяя его развитие. Правда в таких экспериментах большой урожай ждать не стоит.

Миф 4. Проверить безопасность продуктов можно с помощью портативных нитратомеров

Проверить безопасность продуктов в домашних условиях довольно сложно, это и в лабораториях делается трудоемкими способами.

Особенно мне нравятся так называемые портативные нитратомеры. Щуп прибора помещают в мякоть плода, и он якобы показывает содержание вредных нитратов. Но погрешность такого способа очень велика, буквально пальцем в небо.

Остатки пестицидов обнаружить под силу только специальному оборудованию. Но если продукты мыть перед употреблением, то о вредных остатках вообще не стоит думать.

Попадались мне и различные народные способы обнаружить нитраты и другие гадости. Если посмотреть ГОСТЫ, то вы увидите, насколько сложны такие анализы. Был бы способ проще, его бы и применяли.

Бонус:

А вот правда. Яблоки, которые клюнула птица, лучше не есть.

Птицы, особенно дикие, часто являются переносчиками огромного количества патогенов, и любой контакт с ними в теории может нас чем-нибудь заразить. Можно предположить, что клюнув яблоко, птичка оставит свои микроорганизмы. Если мы такой плод скушаем, то можем чего-нибудь нехорошего подцепить.

Риск можно минимизировать, просто помыв яблоки, вырезав поврежденный участок. Но всегда есть вероятность, что помоем мы плохо, так что я бы такое просто не ел.

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