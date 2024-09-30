Бархатный сезон: как появилось это выражение?

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Сентябрь и начало октября в России называют «бархатным сезоном» для отдыха на море. На юге страны еще тепло, но не жарко, а температура воды примерно равна температуре воздуха. Выражение появилось в конце XIX века благодаря моде на отдых в Крыму. Правда, тогда оно относилось к весне.

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

В конце апреля-начале мая царская семья и их окружение приезжали в Крым и меняли свои зимние меховые одежды на нарядные бархатные. Так они открывали сезон светских приемов и прогулок.

Валерий Матыцин/TASS Валерий Матыцин/TASS

Позже выражение стали использовать применительно к осени, когда на черноморское побережье стали приезжать в бархатных одеждах уже в сентябре. Случилось это потому, что врачи обратили внимание, что отдыхать на юге лучше не в жаркие месяцы, а в ранние осенние.

Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

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