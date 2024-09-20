5 самых популярных (и совершенно безумных) диет в СССР

Как сгоняли вес в стране, где не было фитнес-клубов, но было большое желание иметь изящную фигуру.

ВНИМАНИЕ: Статья носит развлекательный характер. Это не призыв к действию. Будьте аккуратны с диетами и лучше обратитесь к врачу, чтобы подобрать подходящую именно вам!

1. Гречнево-кефирная диета

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Это один из вариантов популярных в советское время монодиет: когда нужно было есть только один или несколько продуктов. Чаще всего ели только гречку или рис, разбавляя это кефиром (а кто-то выбирал пить один кефир!).

Кефир в случае гречневой диеты был источником необходимого белка, а гречка – той самой жиросжигающей «базой». Продолжительность такой диеты была до двух недель: на протяжении всего срока можно было есть гречку в неограниченном количестве и до 1 литра обезжиренного кефира в день, но никакой соли или сахара (не говоря о прочих возможных добавках)!

При этом гречку рекомендовалось не варить, а заваривать: залить крупу кипятком и оставить на 4-6 часов или всю ночь.

Если соблюдать правила, можно скинуть до 5-7 кг в неделю, но как и в случае с любой монодиетой – такой способ похудеть чреват последствиями для здоровья: в первую очередь, дефицитом жизненноважных элементов.

2. Уксусная диета

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Еще один способ снижения веса – пить раствор яблочного уксуса перед каждым приемом пищи. Считается, что уксус поднимает уровень кислотности в желудке, что способствует ускоренному расщеплению пищи. Как следствие, быстрее приходит чувство сытости и снижается аппетит.

Для этого уксус разводили в воде в пропорции одна чайная ложка на стакан воды. Один стакан полагался на каждые 30 кг веса. Например, человека весом 60 кг нужно ежедневно выпивать по два стакана раствора.

Уксусная диета была одной из самых популярных в Советском Союзе среди женщин, желающих быстро сбросить вес: она не предполагала, что нужно ставить себе какие-либо ограничения в еде. Причем, дамы упорно рассказывали, что на таком «ленивом» способе можно сбросить до 5 кг за 5 дней.

Однако из виду упускался тот факт, что уксус, принимаемый на ежедневной основе, вредит желудку. А людям с желудочно-кишечными проблемами он вообще противопоказан.

3. Крепкий чай с молоком

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Крепко заваренный черный или зеленый чай с добавлением молока считался отличным способом как подавить аппетит и сохранить бодрость весь день. Крепкий чай содержит кофеин и воздействует на организм как энергетик, а молоко смягчает агрессивное воздействие крепкого чая на желудок и придает чувство сытости.

Вообще на чае с молоком правильно проводить разгрузочные дни: в такие дни чай пьется каждые 2-3 часа, а есть в такие дни не нужно. Устраивать их рекомендуется не чаще одного раза в неделю. Однако многие опускали эту рекомендацию. Фантастические обещания сбросить до 7 кг избыточного веса в неделю толкали женщин на то, чтобы сидеть только на чае неделю и больше, что, конечно, пагубно сказывалось на организме.

4. Диета Орловой

Любовь Орлова, 1938 Анатолий Гаранин / Sputnik; Legion Media Анатолий Гаранин / Sputnik; Legion Media

Советская актриса Любовь Орлова стала кумиром миллионов после выхода музыкального фильма «Веселые ребята» в 1934 году. Ее точеная фигура была не данностью, а результатом кропотливого труда над собой (ежедневных тренировок у балетного станка и диеты). Поэтому диета от Любови Орловой набрала быструю популярность. Помимо ежедневной диеты, основанной на сбалансированном питании с исключением сладкого и жаренного, Орлова два раза в год по две недели сидела на разгрузочной диете. Суть ее была в следующем:

Утром следовало выпить стакан минеральной воды и ничего не есть и не пить еще час.

Завтрак состоял из белков двух вареных яиц, одного ломтика черного хлеба, яблока.

Обед: 200-300 граммов отварного мяса или рыбы, любые зеленые овощи и несладкие фрукты без ограничения.

Ужин: те же продукты, что и на обед, но если было мясо, то на ужин – рыба, и наоборот.

Однако в народе ее версия разгрузочной диеты имела несколько вариаций. Почему-то советские женщины решили, что версия актрисы недостаточно жесткая, и «усовершенствовали» ее до того, что вовсе исключали ужин.

5. Диета на петрушке

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Эта диета была популярна в 1950–60-е годы. Суть ее в том, что в отличие от других диет с ограничениями на столе (той же диеты Орловой), сюда добавлялась крепкая вера в петрушку – популярную зелень советских грядок. Причем, это была не привычные всем листья петрушки, а тертый корень сырой петрушки, который обладает сильным мочегонным эффектом.

При петрушечной диете разрешалось употреблять только яйца, сыр, творог, отварное мясо – и в большом количестве тертый корень петрушки. Ее длительность – 1,5 месяца: три дня диеты, две недели обычного питания, но без соли, сахара и хлеба, затем три дня диеты – снова три недели привычного рациона.

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