Как в России подделывали чай?

Любите иван-чай? А в России XIX-ого века даже его сбор был запрещен. Почему?

Heritage Art/Heritage Images/Getty Images Heritage Art/Heritage Images/Getty Images

Чай в Россию впервые завезли в 17 веке: китайские послы преподнесли его в подарок царю Михаилу Федоровичу. В 1679 году страны заключили договор о поставках сушеного листа: в обмен Китай получал меха, ткани, кожи и многое другое. До 1862 года заморский напиток везли через Кяхту и Сибирь: сухопутная транспортировка делала и без того недешевый продукт очень дорогим. Так что доступен чай был только очень состоятельным покупателям.

В 1821 году Александр I разрешил продавать чай в трактирах и ресторанах. В середине 19 столетия в страну завозили не меньше 360 тысяч пудов – почти 6 тысяч тонн! Популярность напитка росла, но цены на него кусались.

Photoinstitut Bonartes/Imagno/Getty Images Photoinstitut Bonartes/Imagno/Getty Images

Предприимчивые люди придумали, как решить проблему. Использованную заварку сушили, очищали и упаковывали заново, чтобы продать. Могли даже добавить туда настоящих листьев – для большей правдоподобности. Употребление такого «чая» могло быть опасно для жизни: ведь спитую заварку обрабатывали разными веществами и красителями, чтобы придать им натуральный вид.

Самый настоящий копорский чай

Свердлов/Sputnik Свердлов/Sputnik

Но была и другая альтернатива – сушить и ферментировать российское сырье – кипрей. Неприхотливое растение – его еще называют Иван-чаем - издавна известно своими лечебными свойствами. Оно помогало от язвы и головной боли. Первоначально собирали его и затем сушили в окрестностях села Копорье. Отсюда и название напитка – копорский чай.

Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images Wolfgang Kaehler/LightRocket/Getty Images

Очень скоро технологию подхватили и стали изготавливать его повсеместно. В некоторых исследованиях говорится, что только около Санкт-Петербурга выпускали несколько десятков тысяч пудов копорского чая. А ведь сырье для него собрать можно было где угодно – кипрей растение неприхотливое, растет почти что везде.

Его подмешивали в настоящий чай или продавали под видом китайского, причем значительно дешевле – от одного до трех рублей за пуд листьев (16,3 кг). Копорского чая было так много, что он буквально наводнил Россию – его количество было сравнимо с настоящим.

Кипрей – запретить

Алексей Свердлов/Sputnik Алексей Свердлов/Sputnik

Торговцы китайским чаем пытались бороться с подделками. И даже подали прошение, в котором говорилось о том, что «они чувствуют по торговле стеснение и нарекание от продажи мелочными торговцами так называемого копорского чая и купно с оным по высокой цене продаваемого».

Для борьбы с копорским чаем в 1816 году сначала запретили подделывать китайский, а в 1833-м – и торговлю подделками. Нарушителей штрафовали и изымали товар, а тех, кто попадался повторно – могли лишить всех прав и отправить в арестантские роты.

В распоряжении императора Александра I говорилось: «Ежели кто из покупщиков в лавках, рядах или иным образом настоящего китайского чая найдет в оном примесь копорского или иван-чая, и подмесь сия по объявлении где следует открыта и доказана будет, то о таковом продавце, яко подложным образом торговлю производящем, и следовательно общего доверия незаслуживающем, сверх законного с него взыскания публиковать в газетах обеих столиц». А в сельском полицейском уставе появилась статья, запрещающая собирать и употреблять кипрей – в чистом виде или в смеси с китайским чаем.

Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

В 1888 году состоялся громкий судебный процесс: на скамье обвиняемых оказались изготовители копорского чая, братья Александр и Иван Поповы. Однофамильцы известных чаеторговцев Константина и Семена Поповых, они продавали поддельные листья в упаковке, очень похожей на оригинальную. Незадачливый покупатель и не подозревал, что отдал деньги за смесь с простеньким кипреем. Александра Попова, который полностью взял вину на себя, лишили всех прав и отправили в ссылку на вечное поселение в Томскую губернию.

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