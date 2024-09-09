Как Лев Толстой оказался на фреске в храме в... аду?!

На одной из стен храма Похвалы Богородицы, расположенном в поселке Орел Пермской области, можно увидеть изображение Льва Толстого. В крайне необычном антураже.

Толстой, хотя и был верующим, придерживался собственных взглядов на религию. Для него важны были не обряды и таинства, а «чтобы люди не платили злом на зло, не судили, не убивали друг друга». В 1901 году Священный Синод выпустил документ об «отпадении» графа от церкви. Он больше не мог приходить к исповеди, получать причастие, хоронить его по православному канону тоже было нельзя. Завершалось оно словами: «...свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины».

В ответ Лев Толстой выпустил собственное письмо, в котором говорил: «я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же — собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения».

Балабанов/Sputnik Балабанов/Sputnik

Поклонники писателя, узнав о решении Синода, негодовали, а сторонники официальной церкви отреагировали по-своему. В некоторых храмах стали появляться изображения Толстого в аду — например, в церкви в поселке Орел Пермской области.

Первоначальная фреска Страшного суда, где классик стоит среди грешников, не сохранилась. Но до нас дошла вторая версия, созданная в более позднее время. Еще одна аналогичная фреска в 1883 году появилась в церкви иконы Божией Матери «Знамение» в селе Тазово Курской губернии. В конце 1930-х росписи в храме были повреждены, но изображение Толстого сохранилось и сейчас находится в петербургском Музее истории религии.