Как в семье Льва Толстого встретили революцию 1917 года?

Писатель умер за семь лет до поворотного момента в истории России. Но в душе он был анархистом, не любил царскую власть, впрочем, как и любую другую. А как жила его семья после 1917 года?

Летом 2024 года на русском языке впервые опубликована книга «Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого» (Издательство «Бослен»). Ее написала правнучка Толстого Марта Альбертини, дочь и внучка тех самых Татьян из заглавия. Она родилась в 1937 году в Риме, когда ее мать и бабушка были в эмиграции. Довольно долго даже не знала, что ее прадед известный писатель и не учила русский язык. Но большая любовь к двум Татьянам побудила разобрать семейный архив, расшифровать переписки и дневники и узнать о том, как жили ее предки в России и почему были вынуждены уехать.

Правнучка Льва Толстого, внучка старшей дочери писателя Татьяны Львовны, Марта Альбертини (вторая слева) перед началом презентации своей книги "Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого" в Москве. Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Известие о февральском перевороте застало в Ясной Поляне жену Толстого Софью Андреевну (она возмущалась по поводу беспорядков в Петрограде) и его дочь Татьяну. Последняя недавно овдовела и приехала в фамильное имение жить со своей дочерью-подростком Таней. Все радовались, что находятся в деревне далеко от событий.

«Старой власти никто не жалеет, — цитирует Альбертини письмо своей бабушки старшему брату Сергею от 10 марта 1917 года. — Недовольство правительством насытило всю Россию до такой степени, что уже больше его никто терпеть не мог. Можно старую власть искренно поблагодарить за то, что она была настолько плоха, что из-за нее нет борьбы и поэтому революция проходит так беспримерно мирно».

Ясная Поляна в 1908 году TASS TASS

Кроме того, все семья радуется, что «теперь можно будет всё отцовское печатать без страха цензуры», которая преследовала и запрещала его поздние работы.

Власть пролетариата и голод

Однако как и сам писатель, Татьяна понимала, что власть есть власть — и хотя она сменилась, все равно будет и цензура, и аресты.

Со временем обстановка становится напряженнее: то и дело в соседних с Ясной Поляной имениях происходят грабежи. Мужики жгут барские дома, и уже ходят слухи, что хотят подобраться и к толстовскому. Татьяна пишет письмо председателю Временного Правительства Александру Керенскому с просьбой защитить усадьбу — и тот действительно отправляет солдат, однако вскоре они разбредаются.

Дочь Льва Толстого Татьяна Сухотина-Толстая (справа) с дочерью Татьяной в Ясной Поляне, 1918 Издательство «Бослен»; Государственный музей Л. Н. Толстого Издательство «Бослен»; Государственный музей Л. Н. Толстого

«Несмотря на всеобщую неразбериху и беспорядки, Татьяна вместе с матерью, сестрой Александрой и братом Сергеем занялись организацией музея Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне», — пишет Альбертини. Возможно, именно то, что у них получилось создать музей, спасло усадьбу от участи соседних имений.

После октябрьского переворота и с началом Гражданской войны семья Толстого, жившая не бедно до революции, теперь голодает. У них одна корова, едят они фактически то, что Татьяна выращивает в огороде. Старые друзья Толстого помогают доставать макароны, рис и фасоль. Семье приходится распродавать имущество, чтобы существовать.

По воспоминаниям дочери Толстого Александры, их лакей все также в белых, хоть и заплатанных, перчатках подавал на стол, накрытый белоснежной скатертью, блюдо, на котором была лишь вареная кормовая свекла.

«Никак не думала, что большевистская разруха протянется так долго. А она всё тянется и как будто укрепляется», — пишет Татьяна в дневнике к начале 1919 года.

Она отправляет неутешительное письмо другу, где признается, что хочет уехать из России. «Не подозревали мы о той непримиримой классовой ненависти, которая всегда в скрытом виде жила в людях иного, чем мы, класса и воспитания и образования». Но все же отмечает, что с большинством яснополянских крестьян сохраняются добрые отношения. Ведь она много лет сама обучала их детей грамоте, лечила и собирала средства на благотворительность.

Гражданская война и эмиграция

С замиранием сердца наблюдает семья за Гражданской войной. Внучка Толстого, подросток Таня, пишет в дневнике в сентябре 1919 года: «Я то на стороне Ден<икина>, то большевиков. В обеих сторонах каждую минуту разочаровываешься. Оч<ень> много жестокостей и тут и там. Принцип большевизма я оч<ень> одобряю, но проводят они его зверски».

Тем временем от потрясений портится здоровье жены писателя Софьи Андреевны. «Она всё время боялась, что не хватит продовольствия и что мы все помрем с голода. Это ее страшно мучило», — пишет в дневнике ее внучка Таня. В ноябре 1919 года Софья Андреевна умирает.

Татьяна Львовна в преклонном возрасте Albert-Kahn Museum and Garden (CC BY-SA 4.0) Albert-Kahn Museum and Garden (CC BY-SA 4.0)

Один за одним почти все дети Толстого покидают Россию, не находя своего места в новых обстоятельствах и боясь преследований. (Читайте об их судьбах подробнее тут). Татьяна до 1923 года работает хранительницей в музее Ясная Поляна, а потом директором музея Толстого в Москве. В 1925 году она уезжает в Париж, а потом в Италию, и свои последние годы жизни проводит в Риме, живя вместе с дочерью Таней, которая вышла замуж за итальянца, адвоката Леонардо Джузеппе Альбертини.

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