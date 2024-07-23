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Как в семье Льва Толстого встретили революцию 1917 года?

Тексты
Александра Гузева
Лев Толстой с родными и гостями за обедом в Ясной Поляне

Лев Толстой с родными и гостями за обедом в Ясной Поляне

Карл Булла/Государственный музей Л. Н. Толстого
Писатель умер за семь лет до поворотного момента в истории России. Но в душе он был анархистом, не любил царскую власть, впрочем, как и любую другую. А как жила его семья после 1917 года?

Летом 2024 года на русском языке впервые опубликована книга «Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого» (Издательство «Бослен»). Ее написала правнучка Толстого Марта Альбертини, дочь и внучка тех самых Татьян из заглавия. Она родилась в 1937 году в Риме, когда ее мать и бабушка были в эмиграции. Довольно долго даже не знала, что ее прадед известный писатель и не учила русский язык. Но большая любовь к двум Татьянам побудила разобрать семейный архив, расшифровать переписки и дневники и узнать о том, как жили ее предки в России и почему были вынуждены уехать.

Правнучка Льва Толстого, внучка старшей дочери писателя Татьяны Львовны, Марта Альбертини (вторая слева) перед началом презентации своей книги

Правнучка Льва Толстого, внучка старшей дочери писателя Татьяны Львовны, Марта Альбертини (вторая слева) перед началом презентации своей книги "Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого" в Москве.

Владимир Вяткин/Sputnik

Известие о февральском перевороте застало в Ясной Поляне жену Толстого Софью Андреевну (она возмущалась по поводу беспорядков в Петрограде) и его дочь Татьяну. Последняя недавно овдовела и приехала в фамильное имение жить со своей дочерью-подростком Таней. Все радовались, что находятся в деревне далеко от событий. 

«Старой власти никто не жалеет, — цитирует Альбертини письмо своей бабушки старшему брату Сергею от 10 марта 1917 года. — Недовольство правительством насытило всю Россию до такой степени, что уже больше его никто терпеть не мог. Можно старую власть искренно поблагодарить за то, что она была настолько плоха, что из-за нее нет борьбы и поэтому революция проходит так беспримерно мирно».

Ясная Поляна в 1908 году

Ясная Поляна в 1908 году

TASS

Кроме того, все семья радуется, что «теперь можно будет всё отцовское печатать без страха цензуры», которая преследовала и запрещала его поздние работы.

Власть пролетариата и голод

Однако как и сам писатель, Татьяна понимала, что власть есть власть — и хотя она сменилась, все равно будет и цензура, и аресты.

Со временем обстановка становится напряженнее: то и дело в соседних с Ясной Поляной имениях происходят грабежи. Мужики жгут барские дома, и уже ходят слухи, что хотят подобраться и к толстовскому. Татьяна пишет письмо председателю Временного Правительства Александру Керенскому с просьбой защитить усадьбу — и тот действительно отправляет солдат, однако вскоре они разбредаются.

Дочь Льва Толстого Татьяна Сухотина-Толстая (справа) с дочерью Татьяной в Ясной Поляне, 1918

Дочь Льва Толстого Татьяна Сухотина-Толстая (справа) с дочерью Татьяной в Ясной Поляне, 1918

Издательство «Бослен»; Государственный музей Л. Н. Толстого

«Несмотря на всеобщую неразбериху и беспорядки, Татьяна вместе с матерью, сестрой Александрой и братом Сергеем занялись организацией музея Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне», — пишет Альбертини. Возможно, именно то, что у них получилось создать музей, спасло усадьбу от участи соседних имений.

После октябрьского переворота и с началом Гражданской войны семья Толстого, жившая не бедно до революции, теперь голодает. У них одна корова, едят они фактически то, что Татьяна выращивает в огороде. Старые друзья Толстого помогают доставать макароны, рис и фасоль. Семье приходится распродавать имущество, чтобы существовать.

По воспоминаниям дочери Толстого Александры, их лакей все также в белых, хоть и заплатанных, перчатках подавал на стол, накрытый белоснежной скатертью, блюдо, на котором была лишь вареная кормовая свекла.

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«Никак не думала, что большевистская разруха протянется так долго. А она всё тянется и как будто укрепляется», — пишет Татьяна в дневнике к начале 1919 года.

Она отправляет неутешительное письмо другу, где признается, что хочет уехать из России. «Не подозревали мы о той непримиримой классовой ненависти, которая всегда в скрытом виде жила в людях иного, чем мы, класса и воспитания и образования». Но все же отмечает, что с большинством яснополянских крестьян сохраняются добрые отношения. Ведь она много лет сама обучала их детей грамоте, лечила и собирала средства на благотворительность.

Гражданская война и эмиграция

С замиранием сердца наблюдает семья за Гражданской войной. Внучка Толстого, подросток Таня, пишет в дневнике в сентябре 1919 года: «Я то на стороне Ден<икина>, то большевиков. В обеих сторонах каждую минуту  разочаровываешься. Оч<ень> много жестокостей и тут и там. Принцип большевизма я оч<ень> одобряю, но проводят они его зверски».

Тем временем от потрясений портится здоровье жены писателя Софьи Андреевны. «Она всё время боялась, что не хватит продовольствия и что мы все помрем с голода. Это ее страшно мучило», — пишет в дневнике ее внучка Таня. В ноябре 1919 года Софья Андреевна умирает. 

Татьяна Львовна в преклонном возрасте

Татьяна Львовна в преклонном возрасте

Albert-Kahn Museum and Garden (CC BY-SA 4.0)

Один за одним почти все дети Толстого покидают Россию, не находя своего места в новых обстоятельствах и боясь преследований. (Читайте об их судьбах подробнее тут). Татьяна до 1923 года работает хранительницей в музее Ясная Поляна, а потом директором музея Толстого в Москве. В 1925 году  она уезжает в Париж, а потом в Италию, и свои последние годы жизни проводит в Риме, живя вместе с дочерью Таней, которая вышла замуж за итальянца, адвоката Леонардо Джузеппе Альбертини.

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