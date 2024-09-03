Как СССР разгромил Японию

Поражение японской Квантунской армии от советских войск в Маньчжурии в августе 1945 года значительно ускорило капитуляцию Токио в ходе Второй мировой войны.

В ходе Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин пообещал Черчиллю и Рузвельту, что Советский Союз объявит войну Японии в течение трех месяцев после победы союзников в Европе. Он свое слово сдержал.

9 августа, на следующий день после объявления войны, началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии. Боевые действия шли на северо-востоке Китая, который тогда находился под японцами.

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Советские и союзные им монгольские войска кратно превосходили японскую Квантунскую армию: по личному составу — в 2 раза, артиллерийским орудиям, танкам и САУ — в 4 раза, по боевым самолетам — почти в 3 раза.

Мощными ударами они прорвали оборону противника и менее чем за две недели продвинулись вглубь Маньчжурии на расстояние до 800 км. Они эффективно расчленяли силы японцев на изолированные группировки, вынуждая их к капитуляции.

При этом частям Красной армии для выхода на оперативный простор пришлось преодолеть безводную пустыню Гоби и труднопроходимый высокогорный заснеженный хребет Большой Хинган.

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Механик-водитель танка Т-34 А.П. Помещиков вспоминал: «Мы взбирались на такие крутые подъемы, что дух захватывало, и не верилось, что танк сможет туда забраться. А пехота наша (десант) спрыгивала с танка и шла пехом — боялись улететь в пропасть с боевой машиной».

В Харбин, Мукден и другие ключевые города Маньчжурии высаживались воздушные десанты, а в северной Корее, Южном Сахалине и на Курильских островах при поддержке Тихоокеанского флота успешно действовала морская пехота.

Всего за 23 дня крупная Квантунская армия была разгромлена. Ее потери составили более 720 тысяч солдат и офицеров, 650 тысяч из которых — пленными. Красная потеряла убитыми около 12 тысяч.

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2 сентября 1945 года Империя восходящего солнца капитулировала. В тот же день в СССР 3 сентября провозгласили праздником Победы над Японией.

Сегодня в России 3 сентября отмечается как День воинской славы.