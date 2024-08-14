Чем на Руси давали взятки?

Коррупция, мздоимство известны с самых древних времен, и еще в античности с ними начали бороться. Древняя Русь не исключение, но часто вместо денег должностным лицам предлагали материальные блага. Какие же?

Коррупция стара как мир, и множество случаев ее описано в русской литературе, часто в ироничном ключе. В комедии 1789 года «Ябеда» Василия Капниста, например, есть песенка о том, что взятки надо непременно брать: «На что ж привешены нам руки,/ Как не на то, чтоб брать!».

Борзыми щенками

«Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело», — говорит судья Ляпкин-Тяпкин, персонаж комедии Николая Гоголя «Ревизор». Фраза «брать борзыми щенками» стала крылатой и означает брать взятку натурой. Но конечно, это ирония, ведь проворовавшийся судья оправдывает взятку, считает, что имеет значение ЧЕМ брать.

Иллюстрация к роману А.С. Пушкина "Дубровский". Подношение щенка Троекурову Б.М. Кустодиев, 1923 Б.М. Кустодиев, 1923

В России излюбленным развлечением дворян с XVII по XIX век была охота с борзыми собаками. Очень быстрые, они мастерски загоняли зверя, так что охотнику оставалось дело за малым. Охоту двух соседей-помещиков с борзыми на зайца также описывает Александр Пушкин в повести «Барышня-крестьянка». В России даже вывели свою породу — русская псовая борзая (читайте о ней подробнее тут). И чистокровные щенки стоили весьма недешево.

Съестным

«Ревизор» — эталонная комедия про взятки. В ней упомянуто еще несколько случаев. Городничий, например, охотно берет взятки с купцов, давая взамен право на торговлю. Перед ревизором он оправдывает это так: «Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья».

Кадр из фильма "Ревизор" Сергей Газаров/Кинокомпания «Никита и Пётр», 1996 Сергей Газаров/Кинокомпания «Никита и Пётр», 1996

Купцы, которых «кошмарит» городничий в итоге приходят к ревизору, прося защиты... и предлагают ему: «Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарком и кузовком вина». Он отвечает, что взяток не берет, но от денег взаймы бы не отказался, это другое дело. (В итоге «взаймы» этот ревизор-самозванец берет у чиновников крупную сумму, и уезжает восвояси).

Иллюстрация к комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» Л. Константиновский, 1951 Л. Константиновский, 1951

Вообще взятки съестным на Руси были очень распространены. До XV века основным видом управления уездами большой страны было «кормление». Великий князь отправлял должностное лицо как администратора в ту или иную область, но жалования ему не давал. Вместо этого чиновник «кормился» за счет местного населения. Это не считалось взяткой, было законом, традицией. Часто «корм» русский народ давал тем, что было — натурой, то есть хлебом, молоком, маслом, сыром, мясом... Кормили и лошадей чиновников, доставляя им сено.

В книге конца XVI века «О государстве русском» англичанин Джайлс Флетчер рассказал о том, как один дьяк (кроме многих других поборов и взяток) принял жареного гуся, начиненного деньгами. И как Иван Грозный его демонстративно казнил, якобы велев палачу разрезать его словно жареного гуся.

В приказе Московского времени Сергей Иванов Сергей Иванов

Кормленщики превышали свои полномочия очень часто и выманивали с несчастных подопечных все больше и больше благ, желая обогатиться на сытной должности. Из-за этого произвола в 1555 году кормления отменили. Но привычка осталась.

И до сих пор ради хорошего отношения люди то и дело несут то в поликлинику, то в госучреждение коробку конфет или шоколадку.

Мехами

Пушнину называли мягким золотом. Она была и валютой, и основным товаром на экспорт, и поводом для завоевания Сибири с ее бесконечными лесами. Позже сибирские народы платили в московскую казну ясак — то есть налог пушниной. Больше всего ценился соболиный мех.

Приезд воеводы Сергей Иванов Сергей Иванов

Сибирский губернатор первой половины XVIII века Матвей Гагарин должен был следить за тем, чтобы пушнина поступала в государственную казну, но не стесняясь, перенаправлял часть потоков в свой собственный карман. Да еще и брал дополнительные подати с купцов, и так плативших большие налоги.

Со временем Петр I заметил, что пушнины и денег все меньше, а губернатор живет все роскошнее. После проверки и обнаружения масштабов «лихоимства», Гагарина повесили в центре Петербурга и Петр долго не разрешал снимать его тело, чтобы отвадить других чиновников.

Крепостными

«Формы взятки менялись — брали съестным, мехами, крепостными, деньгами, услугами, но суть ее как формы злоупотребления властью, как служебного преступления сохранялась», — пишет профессор Игорь Голосенко в очерке о феномене русской взятки.

С коррупцией на Руси пытались бороться еще с XVI века, но безуспешно. Петр I взялся за дело очень яростно. Однако оказалось, что его главный соратник Александр Меншиков был самым большим коррупционером в империи. После смерти Петра обнаружилось, что во владении его друга около 90 тысяч крепостных! Такое их количество означало, что они были приняты как подарок за покровительство. А кроме того, крепостными у вельмож становились многочисленные пленные, которых русская армия захватывала после победы в сражениях.

Портрет А. Меншикова, написанный в Голландии во время Великого посольства (1698) М. ван Мюссхер/Коллекция Э.И. Вейцмана, Мюнхен М. ван Мюссхер/Коллекция Э.И. Вейцмана, Мюнхен

Расплачиваться крепостными было обыкновенным делом, особенно у тех обедневших дворян для кого это была единственная валюта. И особенно с удовольствием принимали крестьян те, кто не получил их по наследству.

Крепостные как валюта описаны у того же Гоголя в «Мертвых душах». Герой Чичиков скупал крестьян, которые номинально еще числились у помещиков, но уже умерли... Сами по себе они ему не были нужны, но их количество добавляло существенный вес в обществе.

Крупным чиновникам крепостных дарили тысячами. И впервые, когда в истории царской России таких роскошных подарков не было зафиксировано — это при Николае I, потому что он контролировал жалования своих чиновников и массово судил казнокрадов и мздоимцев. Но тогда чиновники нашли выход — и брали взятки не сами, а через любовниц.

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