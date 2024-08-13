Как провести идеальный день в Вологде? (ФОТО)

Город с лучшим сливочным маслом, ажурным кружевом и легким местным говором точно не оставит вас равнодушным!

Как добраться из Москвы

Проверить расписание транспорта можно на сайте Яндекс.Расписания.

Поездом. в Вологду удобно доехать из Москвы на поезде. Самый быстрный дневной экспресс идет 6 ч 37 мин и приходит поздно вечером. А можно сесть на ночной поезд и где-то через 8-9 часов, рано утром, оказаться в этом северном городе.

в Вологду удобно доехать из Москвы на поезде. Самый быстрный дневной экспресс идет 6 ч 37 мин и приходит поздно вечером. А можно сесть на ночной поезд и где-то через 8-9 часов, рано утром, оказаться в этом северном городе. Автобусом. Из Москвы ходит множество автобусов, причем можно найти с отправлением прямо из аэропорта. В среднем дорога займет 8-10 часов, но есть бОльшая вариативность по времени.

Из Москвы ходит множество автобусов, причем можно найти с отправлением прямо из аэропорта. В среднем дорога займет 8-10 часов, но есть бОльшая вариативность по времени. Самолетом. Не самый популярный способ добраться до Вологды, но все же можно и долететь — всего за 1.5 часа

Не самый популярный способ добраться до Вологды, но все же можно и долететь — всего за 1.5 часа Машиной. Около 500 км от Москвы по прямой трассе М-8 можно преодолеть примерно на 7 часов. А заодно заехать на обед в славный город Ярославль.

09:00 — Завтрак

Отправляйтесь в любую из сети кофеен «Сладости и радости» и насыщайтесь полезными калориями: кашами, яйцами, авокадо-тостами и любыми другими блюдами на ваш вкус. Местные жители также советуют драники в кафе In coffee we trust и круассаны в Kraffin bakery.

Ну а если вы не любитель рассиживаться за завтраком, то забегайте в одну из многочисленных городских пекарен, берите свежую выпечку, кофе или чай, а лучше вологодский кефир/ряженку или питьевой йогурт из любого продуктового магазина и вперед — покорять Вологду!

11:00 — Прогулка на корабле

Прогулочные кораблики на реке Вологде Legion Media Legion Media

Предлагаем сразу посмотреть город с воды. Прогулочные судна пришвартованы на пристани набережной 6-ой армии и ходят по реке Вологде каждые полтора часа. Экскурсия займет около часа, вы увидите городские мосты, необычную церковь Дмитрия Прилуцкого с черными куполами, очертания Кремля, первый городской музей — дом-музей Петра I, а также весьма колоритный полузаброшенный речной вокзал.

13:00 — Вологодский Кремль

Если вы бывали в Москве или других городах с древними кремлями, то Вологда вас удивит. Местный кремль не окружен мощной крепостной стеной.

Вологодский кремль, вид сверху. Софийский собор - справа Getty Images Getty Images

Когда-то стены были — крепость заложена в середине XVI века самим Иваном Грозным и противостояла набегам поляков и литовцев. Но к началу XIX века Вологда перестала иметь значение форпоста и стены с башнями были разобраны.

Сегодняшние невысокие стены, которые вы все же увидите, это не более чем ограда архиерейского двора, которая некогда была лишь частью Кремля.

Основная достопримечательность кремля — Софийский собор XVI века с роскошными фресками. Обратите внимание на храмовую икону — Софию, Премудрость Божью. Традиция посвящать храмы Софии пришла на Русь из Византии (главный собор Константинополя также называется София). Свои древние Софийские соборы были построены в Киеве и Великом Новгороде.

Архиерейский двор в вологодском Кремле Getty Images Getty Images

Внутри нынешнего кремля — Вологодский музей-заповедник с экспозициями, посвященными истории города и Вологодской церковной епархии. Непременно зайдите в Музей Кружева и полюбуйтесь знаменитыми работами местных мастериц. Там вам расскажут о народном промысле — плетении тончайшего узора на специальных коклюшках. (Посмотрите видео тут)

Обратите внимание: понедельник и вторник в музее — выходные дни.

15:30 — Обед

Один из самых модных ресторанов Вологды — «Мясо», который открыл известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Ресторан отличает и локация — веранда выходит прямо на речку Золотуху, бурно текущую в овраге, и помнящую еще кремлевские стены и Ивана Грозного.

Впрочем, в Вологде много других ресторанов, кафе и известных сетей фаст-фуда. Например, пообедать можно в демократичной пиццерии «Чикибамбони», или в грузинском кафе «Аджика». А еще можно отведать настоящей русской кухни в ресторане «Дрова» или в одной из столовых (например, «Мадам Повари» или «Красный мост»).

17:00 — Прогулка

После обеда прогуляйтесь непременно по Кремлевскому саду, сделайте фото с памятником букве «О» и на скамейке, где красуются слова «Посидим поокаем». Вологодчина славится северным русским говором. Правда, в самой Вологде жители «окают» не так явно, колоритное произношение нужно еще поискать. Зато в любой деревне и за городом, непременно найдете окающих вологжан.

Памятник букве О (слева) и памятник первому электрическому фонарю Александра Гузева Александра Гузева

Из Кремлевского сада отправляйтесь смотреть на «резной палисад», тот самый забор с узором из знаменитой песни ВИА «Песняры».

Там же можно зайти в выставочный центр народных художественных промыслов и ремёсел.

После этого отправляйтесь гулять по Благовещенской улице — здесь самая большая в городе концентрация красивых деревянных домов с резными заборами и наличниками. Интересно, что во многих домах рядом две двери. Дело в том, что двухэтажные строения возводились как доходные дома — для сдачи в аренду, поэтому могли делиться на квартиры, и у каждой семьи был отдельный вход. Резные балконы — тоже вологодская «фишка».

Тот самый резной палисад Getty Images Getty Images

Перейдя Октябрьский мост на другую сторону реки Вологды, зайдите в обаятельные древние церквушки - Иоанна Златоуста и Дмитрия Прилуцкого, которые видны с воды. Прогуляйтесь по набережной до пешеходного Красного моста — и вновь перейдите мост.

20:00 — Ужин с бокальчиком

Устав и находив двойную норму шагов, присядьте отдохнуть в тенистой веранде бара «Виновен», насладитесь елями, закусками и бокальчиком вина или коктейлем. Можете также отужинать в ресторане Montblanc у резного палисада или отправляйтесь за настойками в бар-гербарий «Ботаник». А в ресторане «Паровозовъ» напитки и еду к вашему столику привезут маленькие железнодорожные вагончики.

Резной дом в центре Вологды Getty Images Getty Images

После этого можете пройтись еще до Комсомольского сквера, где по вечерам и по выходным собирается весь город. Или идите слушать уличных музыкантов на Каменный мост, где непременно сфоткайте ту самую бурную речку Золотуху.

Уехать из Вологды можно тем же днем на ночном поезде. Но мы рекомендуем остаться, съездить в красивейший Спасо-Прилуцкий монастырь на окраине города и в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Семёнково».

А что еще посмотреть в округе?

В Вологодской области можно провести еще несколько дней. Например для того, что заехать в знаменитый Ферапонтов монастырь и увидеть сохранившиеся фрески Дионисия (объект ЮНЕСКО, между прочим), а также посетить самый большой монастырь России — Кирилло-Белозерский.

Кирилло-Белозерский монастырь Илья Тимин/TASS Илья Тимин/TASS

А еще — чтобы съездить в один из самых старых городов России Белозерск, где правил брат Рюрика Синеус, или в город металлургов Череповец, или в Тотьму с ее собственным стилем барокко. А может и на родину Деда Мороза — в Великий Устюг. Впрочем, туда можно приехать еще раз, уже зимой.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене