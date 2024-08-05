Что происходит на картине Репина «Бурлаки на Волге»?

О картине молодого Ильи Репина некоторые неодобрительно шептались: понабрался идеек из газет, устроил профанацию искусства, да еще и хочет отправить это на Всемирную выставку в Вену.

Откуда сюжет

Илья Репин Илья Репин

Весь шум был из-за сюжета: оборванные, обессилившие бурлаки тянут вдоль берега Волги баржу. На дальнем фоне виден новенький буксир — как издевка над невероятными усилиями, которые прикладывают эти люди, чтобы провести судно по реке.

Бурлаки вели суда против течения реки. Их труд использовался, например, там, где невозможно было пройти тягловым животным. Собравшись в артель, бурлаки шли по прибрежной полосе, и тянули корабль за трос. Набирали из расчета восемь ног – тысяча пудов. То есть четыре человека тянули на себе 16,38 тонн!

Илья Репин Илья Репин

Как же случилось, что Репин решил обратиться к этому сюжету? Еще студентом Академии художеств он отправился на пароходе на этюды в Усть-Ижору. И там увидел бурлаков. На фоне отдыхающей публики выглядели они, мягко говоря, диковато, смотрели угрюмо. Молодой художник поразился контрасту и сразу же решил написать картину. По совету друга он отправился в путешествие по Волге, где делал наброски к полотну, общался с бурлаками, наблюдал за их делом.

Покупатель – Великий князь

Илья Репин Илья Репин

Илья Репин честно признавался, что, в первую очередь, его интересовал внешний контраст. «Должен сознаться откровенно, что меня нисколько не занимал вопрос быта и социального строя договоров бурлаков с хозяевами; я расспрашивал их, только чтобы придать некоторый серьез своему делу. Да что все романы и все истории перед этой фигурой! Боже, как дивно у него повязана тряпицей голова, как закурчавились волосы к шее, а главное - цвет его лица!» – рассказывал он в воспоминаниях.

Илья Репин Илья Репин

Эффект превзошел все ожидания: художника и ругали и одновременно хвалили за реализм. Покупатель на картину нашелся, да еще какой – великий князь Владимир Александрович приобрел ее за три тысячи рублей и разместил в бильярдной комнате Владимирского дворца. И с удовольствием рассказывал гостям о персонажах картины, наслаждаясь произведенным эффектом.

Илья Репин Илья Репин

До 1918 года «Бурлаки» оставались в великокняжеском особняке, а затем ее передали в Русский музей, где она находится до сих пор.



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