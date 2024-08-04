Гостиница «Ленинградская» – самая раскритикованная сталинская высотка

Это здание стало частью культурного наследия столицы, но далеко не сразу. Оно вышло слишком дорогим, было раскритиковано новым правительством и сильно пошатнуло здоровье его архитектора.

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Как строили «Ленинградскую»?

Гостиница «Ленинградская» была заложена в один день с остальными сталинскими небоскребами – в 1947 году, в день 800-летия Москвы. Активная фаза строительства началась через два года.

Строительство гостиницы "Ленинградская" Архивное фото Архивное фото

Архитекторы и авторы проекта Леонид Поляков и Александр Борецкий долго решали проблемы строительства на зыбких московских почвах: под «Ленинградской» буквально текли две подземные реки – Рыбинка и Чечера.

Решение нашли: небоскреб поставили на десятиметровые чугунные свои. Но из-за того, что гостиница могла «просесть» вниз, ее пытались сделать не такой «тяжелой». Поэтому этот небоскреб стал самым низким из всех – всего 139 метров вместе со шпилем.

Комсомольская площадь или Площадь трех вокзалов в Москве. В центре — здание гостиницы "Ленинградская". Валентин Шияновский/Sputnik Валентин Шияновский/Sputnik

Название гостиница получила из-за соседства с Ленинградским вокзалом, а свои двери она открыла для постояльцев в 1953 году.

Чем она примечательна?

Сталин очень любил готику и классическую архитектуру, поэтому хотел, чтобы советские архитекторы и дизайнеры интерьеров совместили советский монументализм с элегантностью готических зданий и роскошью барокко. Этот архитектурный микс позже прозвали «сталинским ампиром», и в этом стиле построены все сталинские небоскребы.

Первый вестибюль гостиницы Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Однако гостиница «Ленинградская» немного отличалась от остальных высоток. В ее интерьерах сильно влияние средневекового русского зодчества. Например, лифтовый холл выполнен в виде алтарной ниши, главный вход небоскреба – в стиле теремного крыльца, а бело-красно-золотистая раскраска стен – тоже отсылка к древнерусской архитектуре.

Фасад пятизвездочной гостиницы "Хилтон Москва Ленинградская" Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Отдельное внимание было уделено люстрам. Их оформили под паникадило – центральную для храма люстру со множеством свечей и лампад, которая украшала еще допетровские православные церкви. Кстати, одна из бронзовых люстр на правой парадной лестнице в высоту достигает 15,5 метров и занимает все пространство между вторым и седьмым этажом гостиницы. На момент ее установки она была самой длинной в мире, поэтому была увековечена в Книге Рекордов Гиннесса.

15-метровая люстра, освещающая пять этажей попала в книгу Рекордов Гиннеса Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Изначально в «Ленинградской» было 349 номеров, однако после реконструкции в 2008 году их количество сократилось до 273. В самом здании было централизованное кондиционирование (что было редкостью для того времени), а также бомбоубежище, которое, как и все остальные, так и не пригодилось. Из убежища впоследствии сделали салон красоты и СПА-центр с большим бассейном.

Бассейн в гостинице "Хилтон-Ленинградская" Игорь Кубединов/ТАСС Игорь Кубединов/ТАСС

На данный момент владельцем гостиницы является сеть Hilton. После приобретения у властей города акций «Ленинградской» гостиницы, в 2008 году они проделали огромную работу по реставрации всего здания: от внешней отделки до внутренних помещений и инженерных коммуникаций.

Почему советская власть так невзлюбила высотку

Сменивший Сталина на посту главы государства Никита Хрущев не любил ни одну из сталинских высоток, считая их образцом расточительства и помпезности. Он был сторонником низкоэтажной застройки: земли в России много, экономить ее нет смысла, можно строить просто и дешево. Знаменитые «хрущевки» – дешевые тесные панельные дома – стали воплощением функционализма в 1960-х.

Фойе бального зала Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Однако в случае с гостиницей «Ленинградской» в глазах Хрущева все было еще хуже. Здание получилось слишком дорогим, но обвинить в этом решили не Сталина и его желание во чтобы то ни стало строить небоскребы, пусть даже на болотах и подземных реках. Критика обрушилась непосредственно на архитекторов.

Архитекторы: Леонид Поляков и Александр Борецкий Общественное достояние Общественное достояние

Чтобы здание не провалилось вниз из-за подземных рек, его укрепляли с особенным усердием. В итоге расход стали на 1 кубический метр здания достиг 39 кг – это на треть больше, чем в остальных сталинских высотках. За этот «перерасход» дефицитного металла Хрущев лишил обоих архитекторов сталинских премий, а Леонида Полякова и вовсе уволили из «Моспроекта», после чего тот долго и тяжело болел.

Москва вечерняя. Комсомольская площадь Альберт Пушкарев Альберт Пушкарев

Критиковали гостиницу еще долго, все 1960-е. И только спустя много лет, в 1978 году, небоскреб признали объектом культурного наследия.

Вид на высотку в русском стиле Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

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