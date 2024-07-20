4 лучших фильма Татьяны Лиозновой, главной советской женщины-режиссера

1. «Три тополя на Плющихе» (1968)

Татьяна Лиознова/Киностудия им. М. Горького, 1968 Татьяна Лиознова/Киностудия им. М. Горького, 1968

Простая и непосредственная женщина из деревни приезжает в Москву торговать. Ее, растерянную, у вокзала подбирает благородный таксист и за копейки везет по адресу к родственникам. Он полдня катает ее по городу, заезжая по своим делам. Абсолютно разные, они странным образом находят в друг друге родственные души — у обоих есть за плечами личные драмы, оба несчастливы.

Эту лирическую мелодраму стоит смотреть хотя бы для того, чтобы насладиться игрой культовых актеров своего времени — Татьяны Дорониной и Олега Ефремова. Глубокая, чувственная картина о любви, семье и супружеской верности с открытым финалом (частый прием Лиозновой) оставляет простор для размышлений.

Смотрите фильм тут.

2. «Семнадцать мгновений весны» (1973)

Татьяна Лиознова/Киностудия им. М. Горького, 1973 Татьяна Лиознова/Киностудия им. М. Горького, 1973

Культовый сериал, открывший новую веху в киноосмыслении Второй мировой войны. Советский разведчик под псевдонимом Штирлиц внедряется в высшие эшелоны власти Третьего Рейха. Одна из самых пронзительных сцен – встреча Штирлица с женой, в которой они сидели за разными столиками в кафе и делали вид, что не знают друг друга.

Персонаж Штирлица в исполнении актера Вячеслава Тихонова до сих пор один из самых любимых киногероев в России. Зрители и сегодня с замиранием сердца наблюдают за тонкой и опасной работой киногероя, восхищаясь стойкостью характера.

Смотрите тут.

3. «Мы, нижеподписавшиеся» (1981)

Татьяна Лиознова/ТО «Экран», 1981 Татьяна Лиознова/ТО «Экран», 1981

Парткомиссия отказалась подписывать акт о приемке нового хлебозавода из-за незначительных недоделок. Сотрудника строительно-монтажного управления отправляют в командировку уговаривать членов комиссии подписать акт, и он идет на самые разные уловки. Действие фильма практически полностью происходит в поезде, в коридорах вагона и нескольких купе.

Социальная драма о бюрократии и неравнодушном сотруднике, который всей душой радеет о своей работе, была очень популярна в театре — эту пьесу Александра Гельмана ставили на главных подмостках Москвы. Однако яркий стиль Лиозновой добавил ей такой остроты, что ей пришлось переснимать некоторые сцены, чтобы его допустили на телевидение.

Смотрите фильм тут.

4. «Карнавал» (1981)

Татьяна Лиознова/Киностудия им. М. Горького, 1981 Татьяна Лиознова/Киностудия им. М. Горького, 1981

Это музыкальная история советской «Золушки». Мечтательная простушка из маленького провинциального городка очень хочет стать актрисой и едет в Москву поступать в театральное училище. Экзамены проваливает, но оказывается, что в столице живет ее отец, давно бросивший их с матерью. С его новой семьей она не уживается, и он снимает для дочери квартиру. А дальше начинаются приключения наивной провинциалки в большом городе. Конечно, не обошлось без несчастной любви.

Фильм отчасти автобиографичен, в нем Лиознова отразила трудности своей жизни. Песня «Позвони мне, позвони» из фильма стала культовой. А главную роль исполнила актриса Ирина Муравьева, уже работавшая с режиссером в «Мы, нижеподписавшиеся», а также полюбившаяся публике после своей предыдущей картины — оскароносного фильма «Москва слезам не верит».

Смотрите фильм тут.

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