Кто и почему в СССР жил в... бочках?

Инновационные металлические цистерны для временного жилья были одним из немногих утопических проектов в СССР, воплощенных в жизнь.

В 1974 году советские власти решили возобновить амбициозную стройку — Байкало-Амурскую магистраль. Тысячи молодых советских людей отправлялись на освоение новых земель прокладывать рельсы в условиях Крайнего Севера.

Для них строили временные деревянные жилища, утепленные специальным образом для суровых морозов. Однако была одна серьезная проблема: прямоугольную коробку жилищ за ночь могло засыпать снегом по самую крышу. Порой люди с трудом могли выбраться из своих домиков.

Что такое «Цубики»?

"Бочки" на станции Тутаул, 1982 год Музей истории Байкало-Амурской магистрали Музей истории Байкало-Амурской магистрали

Чтобы решить эту проблему Крайнего Севера советские конструкторы придумали инновационное жилище — «Цельнометаллический унифицированный блок», или ЦУБ-2М. Футуристичные «Цубики», как их ласково называли БАМовцы, стали настоящим спасением. Их было легко перевозить с места на место и устанавливать. Металлическая конструкция была очень легкой, но при этом прочной.

Смена № 5 (1147), Март 1975 Смена № 5 (1147), Март 1975

Цилиндрическая форма решила главную проблему — ЦУБы не заносило снегом, он не скапливался на крыше. Кроме того, в таких «цистернах» гораздо лучше сохранялось тепло, чем в обычных деревянных постройках.

На БАМе были сотни таких жилищ — из «Цубиков» строили целые улицы. Их можно было соединять друг с другом, и подавать тепло централизовано из одной котельной.

«Юный техник» (№7, 1976) «Юный техник» (№7, 1976)

Постепенно этот опыт распространился на другие отдаленные районы с суровым климатом — Чукотку, Красноярский край. Иногда люди жили в них не только пока строилось постоянное жилье, а по несколько лет.

В 1970-х и 80-х советские журналы восторженно писали о «Цубиках» и шутили, что это «диогены XX века», живущие в бочках.

«Техника молодежи» (№9, 1980) «Техника молодежи» (№9, 1980)

Но бочки эти были не простые — размером 9 метров в длину и 3 метра в диаметре — в них было абсолютно все необходимое для жизни. Помимо спальных зон, там была столовая, кухня с электроплитой, сухой санузел, система подогрева воды и входной тамбур, отгороженный от остального пространства, чтобы холод снаружи не проникал внутрь жилого помещения.

Почему не стали массовым явлением?

Домики-цистерны в лесу TASS TASS

И все же это жилье было временным, а на БАМе и других местах, где ставили бочки, хотели создать постоянную среду обитания для людей. Поэтому со временем необходимость в «Цубиках» отпала — стали строить полноценную инфраструктуру для жизни.

Вахтовики в домике В. Кожевников/TASS В. Кожевников/TASS

Предполагалось, что ЦУБы появятся и в других труднодоступных местах, где сложно что-либо построить, даже на Эльбрусе. Но в 1990-х производство свернули. Металлические конструкции пришли со временем в негодность и оказались на кладбище металлолома. Хотя на некоторых дачных участках по сей день можно обнаружить ржавую цистерну, где даже порой ночуют люди.

Настоящую бочку также можно посмотреть сегодня в Музее истории БАМа в городе Тында, в ней находится экспозиция, посвященная быту строителей магистрали.

ЦУБ с экспозицией, посвященной ЦУБам Музей истории Байкало-Амурской магистрали Музей истории Байкало-Амурской магистрали

ЦУБ, воссозданный в натуральную величину, можно также увидеть на выставке «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа» в Государственной Историческом музее.

Внутри воссозданного ЦУБа на выставке "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" в Государственном историческом музее. Рамиль Ситдиков/Sputnik Рамиль Ситдиков/Sputnik

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