Кто и почему в СССР жил в... бочках?

Дома-цистерны в Диксоне, Красноярский крайВладимир Медведев/TASS
В 1974 году советские власти решили возобновить амбициозную стройку — Байкало-Амурскую магистраль. Тысячи молодых советских людей отправлялись на освоение новых земель прокладывать рельсы в условиях Крайнего Севера.
Для них строили временные деревянные жилища, утепленные специальным образом для суровых морозов. Однако была одна серьезная проблема: прямоугольную коробку жилищ за ночь могло засыпать снегом по самую крышу. Порой люди с трудом могли выбраться из своих домиков.
"Бочки" на станции Тутаул, 1982 годМузей истории Байкало-Амурской магистрали
Чтобы решить эту проблему Крайнего Севера советские конструкторы придумали инновационное жилище — «Цельнометаллический унифицированный блок», или ЦУБ-2М. Футуристичные «Цубики», как их ласково называли БАМовцы, стали настоящим спасением. Их было легко перевозить с места на место и устанавливать. Металлическая конструкция была очень легкой, но при этом прочной.
Цилиндрическая форма решила главную проблему — ЦУБы не заносило снегом, он не скапливался на крыше. Кроме того, в таких «цистернах» гораздо лучше сохранялось тепло, чем в обычных деревянных постройках.
На БАМе были сотни таких жилищ — из «Цубиков» строили целые улицы. Их можно было соединять друг с другом, и подавать тепло централизовано из одной котельной.
Постепенно этот опыт распространился на другие отдаленные районы с суровым климатом — Чукотку, Красноярский край. Иногда люди жили в них не только пока строилось постоянное жилье, а по несколько лет.
В 1970-х и 80-х советские журналы восторженно писали о «Цубиках» и шутили, что это «диогены XX века», живущие в бочках.
Но бочки эти были не простые — размером 9 метров в длину и 3 метра в диаметре — в них было абсолютно все необходимое для жизни. Помимо спальных зон, там была столовая, кухня с электроплитой, сухой санузел, система подогрева воды и входной тамбур, отгороженный от остального пространства, чтобы холод снаружи не проникал внутрь жилого помещения.
Домики-цистерны в лесуTASS
И все же это жилье было временным, а на БАМе и других местах, где ставили бочки, хотели создать постоянную среду обитания для людей. Поэтому со временем необходимость в «Цубиках» отпала — стали строить полноценную инфраструктуру для жизни.
Вахтовики в домикеВ. Кожевников/TASS
Предполагалось, что ЦУБы появятся и в других труднодоступных местах, где сложно что-либо построить, даже на Эльбрусе. Но в 1990-х производство свернули. Металлические конструкции пришли со временем в негодность и оказались на кладбище металлолома. Хотя на некоторых дачных участках по сей день можно обнаружить ржавую цистерну, где даже порой ночуют люди.
Настоящую бочку также можно посмотреть сегодня в Музее истории БАМа в городе Тында, в ней находится экспозиция, посвященная быту строителей магистрали.
ЦУБ с экспозицией, посвященной ЦУБамМузей истории Байкало-Амурской магистрали
ЦУБ, воссозданный в натуральную величину, можно также увидеть на выставке «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа» в Государственной Историческом музее.
Внутри воссозданного ЦУБа на выставке "Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа" в Государственном историческом музее.Рамиль Ситдиков/Sputnik
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