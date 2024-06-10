Что значит выражение «орать благим матом»?

«Он закричал благим матом: „Пошел, пошел! Тебе сказано, что будет исполнено – подай бумагу!“» – так жаловался на уездного начальника полиции один из героев гончаровского «Обломова». Как же кричал этот человек и что именно?

Старославянское «благо» можно перевести на современный язык как «хорошо». А слово «благой» или «благий» имеет несколько значений: «хороший», «сильный». Интересно, что раньше некоторые слова использовали в противоположном значении, чтобы отвести беду. Так что, когда люди говорили «благой», то могли подразумевать «дурной» или «блажной», имея в виду душевную болезнь. Составитель словаря русского языка Владимир Даль приводил такие примеры: «благой лицом» — «некрасивый», «благой умом» — «взбалмошный».

Откуда же взялось второе слово? Неужели кто-то «выкрикивал бранные слова»? Вот и нет! «Мат» в данном случае используется в значении «голос». То есть, кричать благим матом значит «выкрикивать что-либо изо всех сил», как безумный. Например, Марфа Игнатьевна в «Братьях Карамазовых» увидев мужа в крови, закричала благим матом.

Выражение «благим матом» использовали не только для того, чтобы подчеркнуть, как громко кто-то кричит. С его помощью описывали также бегущего со всех ног человека и говорили: «побежал благим матом» или «скакал лихим матом».

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