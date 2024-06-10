5 лучших водных развлечений в Москве

Летом жители и гости мегаполиса могут отдохнуть от столичного зноя и провести незабываемое время у воды.

1. Сап

Сап в Серебряном бору с видом на Живописный мост Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Терещенко/ТАСС

Одно из самых популярных и доступных развлечений на воде, не требующее особенной сноровки и подготовки. Только доска и весло - и вы уже скользите по водной глади, наблюдая живописные пейзажи. Сейчас в Москве покататься на сапсерфе (с инструктором или без) можно во многих местах - практически везде где есть реки или озера.

SUP SPOT в Строгинской пойме (там можно даже попасть на sup-йогу), несколько сап точек есть в Серебряном Бору, Surf Spot на Москве-реке недалеко от центра, а также Крылатское, Белое озеро, Борисовские пруды.

2. Вейкбординг и вейксерф

Вейкбординг в Строгино Михаил Почуев/ТАСС Михаил Почуев/ТАСС

Вы уже научились отличать эти два вида активностей? Если нет, то пора! В вейкбординге ваши ноги будут закреплены на доске, прямо как в сноуборде, а в вейксерфе каждый раз придется заново залезать на доску, но это дает больше маневренности. В обоих случаях «райдер» катается за катером на волне.

Сегодня покататься на вейках (а где-то еще и на водных лыжах) можно во множестве мест. Среди них RiverClubSurf у ЖК «Алые Паруса», Wake People у метро Тушинская, Вейк-клуб Вейкфория у метро Щукинская, WakeDivision в Серебряном бору, Waketeam на Химкинском водохранилище или, например, Wakestyle spot в Крылатском.

3. Флайборд

Флайборд шоу на Гребном канале в Крылатском Артем Геодакян/ТАСС Артем Геодакян/ТАСС

Один из самых зрелищных видов водных активностей. Человек словно супермен взлетает над водной гладью, и мощные потоки воды удерживают его в воздухе. При этом спортсмен еще и делает пируэты - от этого невозможно оторвать взгляд. И оказывается, освоить эту летающую доску может каждый (кто весит от 40 до 120 кг).

За острыми ощущениями отправляйтесь в Мосвейк на канале имени Москвы, Flyboard в Серебряном бору, Спортивно-развлекательный центр «Флайборд» в Строгино и школу флайборда в пляжном клубе Royal Bar недалеко от метро «Водный стадион».

4. Виндсерфинг

Виндсерфинг в Строгинском затоне. Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Катание с парусом на доске не требует дорогостоящего оборудования — яхты или катера. А обучиться не так уж сложно! Стоит только поймать ветерок, совладать с парусом — и вы уже рассекаете водную гладь.

А покататься можно в Школе ветра в Строгино (там можно обучиться еще и кайтсерфингу) и на базе водных видов спорта на Белом озере.

5. Парусный спорт

Парусные яхты на Химкинском водохранилище Сергей Бобылев/TACC Сергей Бобылев/TACC

Научиться ходить под парусом каждый год хотят все больше мечтателей. Это еще и отличный вид социализации, ведь вы не только учитесь яхтенному мастерству, но еще и общаетесь с командой, находите новых друзей и участвуете в регатах. Причем сделать это можно не выезжая из Москвы.

Сегодня в городе есть несколько парусных школ. Например, водно-спортивная база «Строгино», Soho Sailing Style в Живописной бухте и Парусная школа Косинского Морского Клуба на Белом озере.

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