5 лучших водных развлечений в Москве

Сап в Серебряном бору с видом на Живописный мостМихаил Терещенко/ТАСС
Одно из самых популярных и доступных развлечений на воде, не требующее особенной сноровки и подготовки. Только доска и весло - и вы уже скользите по водной глади, наблюдая живописные пейзажи. Сейчас в Москве покататься на сапсерфе (с инструктором или без) можно во многих местах - практически везде где есть реки или озера.
SUP SPOT в Строгинской пойме (там можно даже попасть на sup-йогу), несколько сап точек есть в Серебряном Бору, Surf Spot на Москве-реке недалеко от центра, а также Крылатское, Белое озеро, Борисовские пруды.
Вейкбординг в СтрогиноМихаил Почуев/ТАСС
Вы уже научились отличать эти два вида активностей? Если нет, то пора! В вейкбординге ваши ноги будут закреплены на доске, прямо как в сноуборде, а в вейксерфе каждый раз придется заново залезать на доску, но это дает больше маневренности. В обоих случаях «райдер» катается за катером на волне.
Сегодня покататься на вейках (а где-то еще и на водных лыжах) можно во множестве мест. Среди них RiverClubSurf у ЖК «Алые Паруса», Wake People у метро Тушинская, Вейк-клуб Вейкфория у метро Щукинская, WakeDivision в Серебряном бору, Waketeam на Химкинском водохранилище или, например, Wakestyle spot в Крылатском.
Флайборд шоу на Гребном канале в КрылатскомАртем Геодакян/ТАСС
Один из самых зрелищных видов водных активностей. Человек словно супермен взлетает над водной гладью, и мощные потоки воды удерживают его в воздухе. При этом спортсмен еще и делает пируэты - от этого невозможно оторвать взгляд. И оказывается, освоить эту летающую доску может каждый (кто весит от 40 до 120 кг).
За острыми ощущениями отправляйтесь в Мосвейк на канале имени Москвы, Flyboard в Серебряном бору, Спортивно-развлекательный центр «Флайборд» в Строгино и школу флайборда в пляжном клубе Royal Bar недалеко от метро «Водный стадион».
Виндсерфинг в Строгинском затоне.Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
Катание с парусом на доске не требует дорогостоящего оборудования — яхты или катера. А обучиться не так уж сложно! Стоит только поймать ветерок, совладать с парусом — и вы уже рассекаете водную гладь.
А покататься можно в Школе ветра в Строгино (там можно обучиться еще и кайтсерфингу) и на базе водных видов спорта на Белом озере.
Парусные яхты на Химкинском водохранилищеСергей Бобылев/TACC
Научиться ходить под парусом каждый год хотят все больше мечтателей. Это еще и отличный вид социализации, ведь вы не только учитесь яхтенному мастерству, но еще и общаетесь с командой, находите новых друзей и участвуете в регатах. Причем сделать это можно не выезжая из Москвы.
Сегодня в городе есть несколько парусных школ. Например, водно-спортивная база «Строгино», Soho Sailing Style в Живописной бухте и Парусная школа Косинского Морского Клуба на Белом озере.
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