Как шутил Пушкин?

Как известно, «солнце русской поэзии» был большой шутник! Из всех курьёзных историй, которые рассказывают о великом поэте, мы выбрали пять самых-самых.

1. Не рябчик

Георгий Осокин. Александр Пушкин в детстве, 1961 Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева

Однажды дом родителей Пушкина посетил писатель и чиновник Иван Дмитриев. Обратив внимание на курчавые волосы десятилетнего Пушкина, Дмитриев пошутил: «Какой арапчик!»

«Да зато не рябчик!» – мгновенно отшутился маленький Пушкин, ведь лицо у Ивана Ивановича действительно было рябое.

2. Дельвиг на том свете

Антон Дельвиг Общественное достояние Общественное достояние

Антон Дельвиг, который учился вместе с Пушкиным, незадолго до смерти стал вести очень разгульную жизнь (он был болен тифом, от которого скончался в возрасте 32 лет в 1831 году). Однажды он пришел в гости к Пушкину сильно выпивши. Поэт стал убеждать товарища прекратить пьянствовать, но на все доводы Дельвиг в отчаянии отвечал, что земная жизнь не для него, «а вот уж на том свете исправимся».

– Помилуй, – отвечал Пушкин, – да ты посмотри на себя в зеркало, впустят ли тебя туда с такой рожей?

3. Поэт и солнце

Кто-то, желая смутить Пушкина, спросил его в обществе: «Какое сходство между мною и солнцем?». «Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть не поморщившись», – быстро ответил поэт.

4. Боярин Байрон

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19 апреля 1825 года исполнялся год со дня смерти Джорджа Байрона. В этот день Пушкин написал своему другу Петру Вяземскому: «Я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия» – ведь «Байрон» для сельского священника было созвучно с «боярин».

Как указывает филолог Алина Бодрова, такие обедни за упокой «боярина Георгия» были действительно отслужены, и даже две: «в пушкинской шалости приняла участие и тригор­ская соседка Пушкиных Анна Вульф, так что «в обеих церквах Триг<орского> и Вор<онича> происходили молебствия».

5. Доход с тридцати шести букв

Николай Ульянов. Пушкин за работой. 1936 г. Всероссийский музей А. С. Пушкина Всероссийский музей А. С. Пушкина

Пушкин водил знакомство с молодыми военными из императорской гвардии – отпрысками богатейших семей, кутилами и прожигателями жизни. Однажды он пригласил нескольких гвардейцев в популярный ресторан Доминика и угощал их на свой счёт. Входит граф Завадовский и замечает Пушкину:

– Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит у вас бумажник!

– Да ведь я богаче вас, – отвечал Пушкин, – вам приходится иной раз проживаться и ждать денег из деревень, а у меня доход постоянный – с тридцати шести букв русской азбуки (именно столько их было в дореволюционном алфавите).

Известно, что иногда Пушкин, сильно проигравшись в карты, мог быстро покрыть свой долг, буквально за одну ночь написав великолепное произведение и продав его издателю на следующее утро. Почти таким образом (не за одну ночь, а за два утра) была написана поэма «Граф Нулин».

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